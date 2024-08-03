"Путчеобразный подход": в Германии выступили против размещения ракет США - 03.08.2024 Украина.ру
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"Путчеобразный подход": в Германии выступили против размещения ракет США
"Путчеобразный подход": в Германии выступили против размещения ракет США - 03.08.2024 Украина.ру
"Путчеобразный подход": в Германии выступили против размещения ракет США
Канцлер Германии Олаф Шольц самостоятельно принял решение о размещении в ФРГ американских ракет, что само по себе является актом угрозы против России и попыткой совершить государственный переворот. Об этом заявил депутат немецкого парламента от партии "Левые" Зёрен Пелльманн
2024-08-03T10:16
2024-08-03T10:19
новости
германия
олаф шольц
нато
борис писториус
европа
сво
война
военная эскалация
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Депутат указал на необходимость согласовывать принятие такого важного решения с бундестагом, хотя аналогичным образом Шольц уже поступал, когда "застал врасплох" депутатов объявлением о создании спецфонда для бундесвера в 100 миллиардов евро.Пелльманн раскритиковал и слова министра обороны ФРГ об отсутствии необходимости обсуждать эти темы в бундестаге заранее, поскольку это не сравнимо с "двойным решением НАТО" 1979 года о развертывании в Европе американских ракет "Першинг-2".Депутат также указал на результаты социального опроса среди немцев, согласно которым 49% жителей страны считают ошибочным решением размещение американских ракет, тогда как на территории бывшей ГДР доля несогласных составляет 74%.Ранее администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в ФРГ, которые "значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия". Немецкий министр обороны Писториус, заявлял, что такие установки появятся на ротационной основе для того, чтобы выиграть время для разработки в ФРГ аналогичного оружия. В Кремле предупредили: Вооруженные силы России ответят зеркально в случае размещения американских ракет в каком-либо регионе мира.
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новости, германия, олаф шольц, нато, борис писториус, европа, сво, война, военная эскалация
Новости, Германия, Олаф Шольц, НАТО, Борис Писториус, Европа, СВО, война, военная эскалация

"Путчеобразный подход": в Германии выступили против размещения ракет США

10:16 03.08.2024 (обновлено: 10:19 03.08.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза и Германии у здания Рейхстага в Берлине.
Флаги Евросоюза и Германии у здания Рейхстага в Берлине. - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Канцлер Германии Олаф Шольц самостоятельно принял решение о размещении в ФРГ американских ракет, что само по себе является актом угрозы против России и попыткой совершить государственный переворот. Об этом заявил депутат немецкого парламента от партии "Левые" Зёрен Пелльманн

"Это было единоличное решение канцлера, принятое им по согласованию с Вашингтоном, в обход бундестага и собственной партии. Незадолго до того, как он сообщил общественности о планируемом размещении ракет в кулуарах на саммите НАТО, он, вероятно, всё же проинформировал Бориса Писториуса. Но Шольц разбирается в этом путчеобразном подходе", - сказал он интервью РИА Новости.

Депутат указал на необходимость согласовывать принятие такого важного решения с бундестагом, хотя аналогичным образом Шольц уже поступал, когда "застал врасплох" депутатов объявлением о создании спецфонда для бундесвера в 100 миллиардов евро.
Шольц
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Пелльманн раскритиковал и слова министра обороны ФРГ об отсутствии необходимости обсуждать эти темы в бундестаге заранее, поскольку это не сравнимо с "двойным решением НАТО" 1979 года о развертывании в Европе американских ракет "Першинг-2".

"Запланированное размещение американских ракет в Германии действительно нельзя сравнивать с "двойным решением НАТО". В то время Запад, по крайней мере, увязал размещение ракет с предложением вести переговоры о разоружении. Сегодня планируемое размещение – это акт угрозы, без учета предыдущей истории при анализе текущей ситуации действующими лицами, и, конечно же, в ущерб Германии", - добавил он.

Депутат также указал на результаты социального опроса среди немцев, согласно которым 49% жителей страны считают ошибочным решением размещение американских ракет, тогда как на территории бывшей ГДР доля несогласных составляет 74%.
Ранее администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в ФРГ, которые "значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия". Немецкий министр обороны Писториус, заявлял, что такие установки появятся на ротационной основе для того, чтобы выиграть время для разработки в ФРГ аналогичного оружия. В Кремле предупредили: Вооруженные силы России ответят зеркально в случае размещения американских ракет в каком-либо регионе мира.
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