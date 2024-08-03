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"Путчеобразный подход": в Германии выступили против размещения ракет США

"Путчеобразный подход": в Германии выступили против размещения ракет США - 03.08.2024 Украина.ру

"Путчеобразный подход": в Германии выступили против размещения ракет США

Канцлер Германии Олаф Шольц самостоятельно принял решение о размещении в ФРГ американских ракет, что само по себе является актом угрозы против России и попыткой совершить государственный переворот. Об этом заявил депутат немецкого парламента от партии "Левые" Зёрен Пелльманн

2024-08-03T10:16

2024-08-03T10:16

2024-08-03T10:19

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олаф шольц

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Депутат указал на необходимость согласовывать принятие такого важного решения с бундестагом, хотя аналогичным образом Шольц уже поступал, когда "застал врасплох" депутатов объявлением о создании спецфонда для бундесвера в 100 миллиардов евро.Пелльманн раскритиковал и слова министра обороны ФРГ об отсутствии необходимости обсуждать эти темы в бундестаге заранее, поскольку это не сравнимо с "двойным решением НАТО" 1979 года о развертывании в Европе американских ракет "Першинг-2".Депутат также указал на результаты социального опроса среди немцев, согласно которым 49% жителей страны считают ошибочным решением размещение американских ракет, тогда как на территории бывшей ГДР доля несогласных составляет 74%.Ранее администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в ФРГ, которые "значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия". Немецкий министр обороны Писториус, заявлял, что такие установки появятся на ротационной основе для того, чтобы выиграть время для разработки в ФРГ аналогичного оружия. В Кремле предупредили: Вооруженные силы России ответят зеркально в случае размещения американских ракет в каком-либо регионе мира.

https://ukraina.ru/20240627/1055888554.html

https://ukraina.ru/20240801/1056585849.html

германия

европа

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новости, германия, олаф шольц, нато, борис писториус, европа, сво, война, военная эскалация