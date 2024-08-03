https://ukraina.ru/20240803/1056657656.html
"Путчеобразный подход": в Германии выступили против размещения ракет США
"Путчеобразный подход": в Германии выступили против размещения ракет США - 03.08.2024 Украина.ру
"Путчеобразный подход": в Германии выступили против размещения ракет США
Канцлер Германии Олаф Шольц самостоятельно принял решение о размещении в ФРГ американских ракет, что само по себе является актом угрозы против России и попыткой совершить государственный переворот. Об этом заявил депутат немецкого парламента от партии "Левые" Зёрен Пелльманн
2024-08-03T10:16
2024-08-03T10:16
2024-08-03T10:19
новости
германия
олаф шольц
нато
борис писториус
европа
сво
война
военная эскалация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1a/1047560271_0:231:2888:1856_1920x0_80_0_0_526ddd5c81e1b6bf719be716a63da215.jpg.webp
Депутат указал на необходимость согласовывать принятие такого важного решения с бундестагом, хотя аналогичным образом Шольц уже поступал, когда "застал врасплох" депутатов объявлением о создании спецфонда для бундесвера в 100 миллиардов евро.Пелльманн раскритиковал и слова министра обороны ФРГ об отсутствии необходимости обсуждать эти темы в бундестаге заранее, поскольку это не сравнимо с "двойным решением НАТО" 1979 года о развертывании в Европе американских ракет "Першинг-2".Депутат также указал на результаты социального опроса среди немцев, согласно которым 49% жителей страны считают ошибочным решением размещение американских ракет, тогда как на территории бывшей ГДР доля несогласных составляет 74%.Ранее администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в ФРГ, которые "значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия". Немецкий министр обороны Писториус, заявлял, что такие установки появятся на ротационной основе для того, чтобы выиграть время для разработки в ФРГ аналогичного оружия. В Кремле предупредили: Вооруженные силы России ответят зеркально в случае размещения американских ракет в каком-либо регионе мира.
https://ukraina.ru/20240627/1055888554.html
https://ukraina.ru/20240801/1056585849.html
германия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1a/1047560271_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_8bb05eb0e7e331864090cf58a00ef24d.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, олаф шольц, нато, борис писториус, европа, сво, война, военная эскалация
Новости, Германия, Олаф Шольц, НАТО, Борис Писториус, Европа, СВО, война, военная эскалация
"Путчеобразный подход": в Германии выступили против размещения ракет США
10:16 03.08.2024 (обновлено: 10:19 03.08.2024)
Канцлер Германии Олаф Шольц самостоятельно принял решение о размещении в ФРГ американских ракет, что само по себе является актом угрозы против России и попыткой совершить государственный переворот. Об этом заявил депутат немецкого парламента от партии "Левые" Зёрен Пелльманн