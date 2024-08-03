Выдрин: Выборы в США — это межвидовая борьба, которая может закончиться концом мира - 03.08.2024 Украина.ру
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Выдрин: Выборы в США — это межвидовая борьба, которая может закончиться концом мира
Выдрин: Выборы в США — это межвидовая борьба, которая может закончиться концом мира - 03.08.2024 Украина.ру
Выдрин: Выборы в США — это межвидовая борьба, которая может закончиться концом мира
Для чистоты эксперимента даже сняли с дистанции Байдена. Его подвела нечистокровность. "Дедушка не тянул на безупречную "белокурую бестию"
2024-08-03T06:05
2024-08-03T06:05
сша
украина
джо байден
дональд трамп
камала харрис
президентские выборы
президент сша
глубинное государство
deep state
новости
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог и политтехнолог (притом и автор этого теперь уже всем привычного термина) Дмитрий Выдрин.Это уже не политика, а экзистенция, считает эксперт.Специалист по международным отношениям Максим Бардин уверен, что кандидатура Камала Харрис удобна deep state для проведения невиданных в истории США фальсификаций. Он высказал свою точку зрения в интервью изданию Украина.ру."Вначале проведут фальсификации, а потом начнут прикрывать их разговорами о том, что Камала — женщина с темным цветом кожи, которая смогла аккумулировать вокруг себя определенные электоральные сегменты. Кроме того, Камала в отличие от Байдена хорошо вписывается в формат выборов как политического шоу. Если все-таки станет президентом с помощью фальсификаций, то, как говорится, победителей не судят, а если проиграет — будет смешно", — прокомментировал Бардин.Подробнее об этом — в интервью Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешаетсяВ интервью изданию Украина.ру один из лучших российских политологов-международников, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев сравнил двух кандидатов в президенты США."У Харрис очень хорошие шансы, потому что Трамп сам не понял, что произошло. В том смысле, что его основным противником стал уже не Байден, но он продолжает бороться с Байденом. Кстати, некоторые американские СМИ пишут, что Барак Обама на самом деле не поддерживал Харрис и что это был дипфейк, но от него уже не отвертеться. А если Обама вдруг выйдет и скажет, что ничего этого не было, это будет означать, что демократическую партию надо будет закрывать. Байдена под суд уже не отдашь, а Харрис отдать под суд можно", — начал Евстафьев.Далее эксперт стал рассуждать о главном преимуществе предвыборной кампании Трампа до отставки Байдена."Трампу не надо было ничего делать. Надо было просто стоять, танцевать или нести откровенную пургу. Когда я прочитал полную распечатку дебатов между Трампом и Байденом, оказалось, что речь Байдена была более внятной, чем речь Трампа. А Харрис – это другое поколение, другая Америка и другой образ политического поведения. Да, она интеллектуально не очень развита. Да, она провалила все международные поручения, которые ей давал "коллективный Байден". Но Америки времен знаменитых госсекретарей уже нет. Есть Америка с Камаллой Харрис, черлидерством и глупым смехом", — объяснил Евстафьев.Он напомнил, что для Харрис многое будет зависеть от того, кого ей подберут в вице-президенты.Более подробно об этом — в интервью Дмитрий Евстафьев: Евросоюз не может поддерживать темпа расходов на Украину без воровстваПолный текст интервью Ни семьи, ни родины. Дмитрий Выдрин о том, почему Харрис может погубить не только США, но и весь мир читайте на сайте Украина.ру.
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Выдрин: Выборы в США — это межвидовая борьба, которая может закончиться концом мира

06:05 03.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Для чистоты эксперимента даже сняли с дистанции Байдена. Его подвела нечистокровность. "Дедушка не тянул на безупречную "белокурую бестию"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог и политтехнолог (притом и автор этого теперь уже всем привычного термина) Дмитрий Выдрин.
"Выборы в США — это первая вселенская сшибка глубинного государства страны и его антипода — глубинного глобализма. Для чистоты эксперимента даже сняли с дистанции старину Байдена. Его подвела нечистокровность. Идеологи глубинного антигосударства должны быть безупречны не только на общем метафизическом уровне, но и на личном физическом. То есть в быту. А дедушка не тянул на безупречную "белокурую бестию", — поделился Выдрин.
Это уже не политика, а экзистенция, считает эксперт.
"Не внутривидовая, а межвидовая борьба. Если победит Камала, это будет как раз конец глубинного государства. Да и вообще государства. И скорее всего — конец всего мира…", — закончил Выдрин.
Специалист по международным отношениям Максим Бардин уверен, что кандидатура Камала Харрис удобна deep state для проведения невиданных в истории США фальсификаций. Он высказал свою точку зрения в интервью изданию Украина.ру.
"Вначале проведут фальсификации, а потом начнут прикрывать их разговорами о том, что Камала — женщина с темным цветом кожи, которая смогла аккумулировать вокруг себя определенные электоральные сегменты. Кроме того, Камала в отличие от Байдена хорошо вписывается в формат выборов как политического шоу. Если все-таки станет президентом с помощью фальсификаций, то, как говорится, победителей не судят, а если проиграет — будет смешно", — прокомментировал Бардин.
Подробнее об этом — в интервью Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешается
Грег Вайнер интервью
30 июля, 19:30
Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шокДональд Трамп заинтересован в прекращении военных действий на Украине и ее восстановлении, но под его полным контролем. Это тотальное вооружение и перевооружение страны и невозможность нового конфликта.
В интервью изданию Украина.ру один из лучших российских политологов-международников, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев сравнил двух кандидатов в президенты США.
"У Харрис очень хорошие шансы, потому что Трамп сам не понял, что произошло. В том смысле, что его основным противником стал уже не Байден, но он продолжает бороться с Байденом. Кстати, некоторые американские СМИ пишут, что Барак Обама на самом деле не поддерживал Харрис и что это был дипфейк, но от него уже не отвертеться. А если Обама вдруг выйдет и скажет, что ничего этого не было, это будет означать, что демократическую партию надо будет закрывать. Байдена под суд уже не отдашь, а Харрис отдать под суд можно", — начал Евстафьев.
Далее эксперт стал рассуждать о главном преимуществе предвыборной кампании Трампа до отставки Байдена.
"Трампу не надо было ничего делать. Надо было просто стоять, танцевать или нести откровенную пургу. Когда я прочитал полную распечатку дебатов между Трампом и Байденом, оказалось, что речь Байдена была более внятной, чем речь Трампа. А Харрис – это другое поколение, другая Америка и другой образ политического поведения. Да, она интеллектуально не очень развита. Да, она провалила все международные поручения, которые ей давал "коллективный Байден". Но Америки времен знаменитых госсекретарей уже нет. Есть Америка с Камаллой Харрис, черлидерством и глупым смехом", — объяснил Евстафьев.
Он напомнил, что для Харрис многое будет зависеть от того, кого ей подберут в вице-президенты.
Более подробно об этом — в интервью Дмитрий Евстафьев: Евросоюз не может поддерживать темпа расходов на Украину без воровства
Полный текст интервью Ни семьи, ни родины. Дмитрий Выдрин о том, почему Харрис может погубить не только США, но и весь мир читайте на сайте Украина.ру.
 
СШАУкраинаДжо БайденДональд ТрампКамала Харриспрезидентские выборыпрезидент СШАглубинное государствоdeep stateНовостиАмерикаУкраина.руЕСЭксклюзив
 
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