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Эксперт рассказал, почему Сырский не пускает на фронт Безуглую, но сам может стать "козлом отпущения"

Эксперт рассказал, почему Сырский не пускает на фронт Безуглую, но сам может стать "козлом отпущения" - 02.08.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему Сырский не пускает на фронт Безуглую, но сам может стать "козлом отпущения"

Когда назначали Сырского, эксперты сходились во мнении, что он будет "козлом отпущения", на которого повесят неудачи украинской армии. Безуглая начала против главкома "холивар", называя его "главной причиной поражения ВСУ, которую срочно надо устранять". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко

2024-08-02T03:15

2024-08-02T03:15

2024-08-02T03:15

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россия

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марьяна безуглая

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всу

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вс рф

огневые позиции

украинская армия

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Но сейчас многие украинские бойцы недовольны тем, что Сырский меняет генералов Залужного на своих. Другое дело, что теперь сам главком ВСУ оказался под угрозой того, что его уберут, рассказал историк.Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая начала против Сырского "холивар", называя его "главной причиной поражения ВСУ, которую срочно надо устранять", уточнил эксперт.Когда назначали Сырского, эксперты сходились во мнении, что он будет "козлом отпущения", на которого повесят все все неудачи украинской армии. А эти поражения неизбежны по объективным причинам – у ВСУ почти все хуже, чем у армии РФ, подчеркнул публицист.Весь этот "жабогадюкинг" на фоне ситуации на фронте серьезно сказывается на настроениях солдат ВСУ. Они видят, что забирают их проверенных командиров, а на их место присылают людей, которые не разбираются в боевой обстановке, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему в командовании ВСУ грядет новая "чистка" - в авторской статье Михаила Павлива: Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены? на сайте Украина.ру

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новости, россия, александр сырский, марьяна безуглая, валерий залужный, всу, верховная рада, вс рф, огневые позиции, украинская армия, украинская власть