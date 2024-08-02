Эксперт рассказал, почему Сырский не пускает на фронт Безуглую, но сам может стать "козлом отпущения"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
Когда назначали Сырского, эксперты сходились во мнении, что он будет "козлом отпущения", на которого повесят неудачи украинской армии. Безуглая начала против главкома "холивар", называя его "главной причиной поражения ВСУ, которую срочно надо устранять". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
Но сейчас многие украинские бойцы недовольны тем, что Сырский меняет генералов Залужного на своих. Другое дело, что теперь сам главком ВСУ оказался под угрозой того, что его уберут, рассказал историк.
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая начала против Сырского "холивар", называя его "главной причиной поражения ВСУ, которую срочно надо устранять", уточнил эксперт.
"На днях она (Марьяна Безуглая. - Ред.) заявила, что Сырский лично распорядился не пускать ее во все части и соединения, потому что она якобы на своих видео не заблюривает блиндажи и тем самым выдает позиции ВСУ", - отметил Стаценко.
Когда назначали Сырского, эксперты сходились во мнении, что он будет "козлом отпущения", на которого повесят все все неудачи украинской армии. А эти поражения неизбежны по объективным причинам – у ВСУ почти все хуже, чем у армии РФ, подчеркнул публицист.
Весь этот "жабогадюкинг" на фоне ситуации на фронте серьезно сказывается на настроениях солдат ВСУ. Они видят, что забирают их проверенных командиров, а на их место присылают людей, которые не разбираются в боевой обстановке, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему в командовании ВСУ грядет новая "чистка" - в авторской статье Михаила Павлива: Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены? на сайте Украина.ру
31 июля, 19:30Михаил Павлив: Спецназом ГУР затыкали дыры в обороне ВСУ под Харьковом, вряд ли его бросят еще и в СириюВ первый этап нашей операции на Харьковском направлении большую часть украинского контингента составляли ССО, подразделения, связанные с ГУР. Они оказались в числе первых, кого бросили затыкать дыры, и они понесли потери. А ССО это штучный товар, поэтому вряд ли ими будут разбрасываться в других странах.