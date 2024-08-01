"Воевать стало интереснее": командир с позывным "Печорин" о том, как бойцы выжимают ВСУ из Красногоровки - 01.08.2024 Украина.ру
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"Воевать стало интереснее": командир с позывным "Печорин" о том, как бойцы выжимают ВСУ из Красногоровки
"Воевать стало интереснее": командир с позывным "Печорин" о том, как бойцы выжимают ВСУ из Красногоровки - 01.08.2024 Украина.ру
"Воевать стало интереснее": командир с позывным "Печорин" о том, как бойцы выжимают ВСУ из Красногоровки
Согласно нашей статистике, шесть из девяти "птичек" долетают до цели. Три подавляются украинскими средствами РЭБ. Война нового времени — это конечно война на дистанции. Прямое столкновение сейчас не очень распространено. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал командир отделения БПЛА ближнего действия с позывным "Печорин"
2024-08-01T05:15
2024-08-01T05:15
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В данный момент мы работаем по Красногоровке. В основном беспилотники "Молния" используются для точного поражения зданий, в которых, согласно оперативным данным, располагаются расчеты БПЛА, техника, скопления живой силы противника, рассказал военнослужащий.Согласно нашей статистике, шесть из девяти "птичек" долетают до цели. Три подавляются украинскими средствами РЭБ. Это очень хороший показатель, сообщил командир.Война нового времени — это конечно война на дистанции. Прямое столкновение сейчас не очень распространено. Этим занимаются штурмовики. Хотя в 2014 году, то есть больше десяти лет назад, я ни разу не видел противника. В основном шел обмен минами, отметил он."Но за десять лет технологии здорово развились и распространились. К тому же так воевать и удобнее, и эффективнее, и в чем-то интереснее", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью командира отделения БПЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери читайте на сайте Украина.руО том, как проходит предвыборная гонка в США и каковы перспективы Дональда Трампа и Камалы Харрис - в интервью Дмитрия Евстафьева: Евросоюз не может поддерживать темпа расходов на Украину без воровства
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новости, всу, бпла, беспилотники, сво, донбасс, рэб, противник, вс рф, бои, украина, россия, война
Новости, ВСУ, БПЛА, беспилотники, СВО, Донбасс, РЭБ, противник, ВС РФ, бои, Украина, Россия, война

"Воевать стало интереснее": командир с позывным "Печорин" о том, как бойцы выжимают ВСУ из Красногоровки

05:15 01.08.2024
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
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Согласно нашей статистике, шесть из девяти "птичек" долетают до цели. Три подавляются украинскими средствами РЭБ. Война нового времени — это конечно война на дистанции. Прямое столкновение сейчас не очень распространено. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал командир отделения БПЛА ближнего действия с позывным "Печорин"
В данный момент мы работаем по Красногоровке. В основном беспилотники "Молния" используются для точного поражения зданий, в которых, согласно оперативным данным, располагаются расчеты БПЛА, техника, скопления живой силы противника, рассказал военнослужащий.
Согласно нашей статистике, шесть из девяти "птичек" долетают до цели. Три подавляются украинскими средствами РЭБ. Это очень хороший показатель, сообщил командир.
"Из последнего мы поразили здание, в которое загнали пехоту противника. Это район Красногоровки, которая, кстати, почти взята. Потихоньку выжимаем оттуда противника, а когда он выжимается, так обязательно начинает кучковаться в определенных местах. Там мы их и настигаем", - подчеркнул "Печорин".
Война нового времени — это конечно война на дистанции. Прямое столкновение сейчас не очень распространено. Этим занимаются штурмовики. Хотя в 2014 году, то есть больше десяти лет назад, я ни разу не видел противника. В основном шел обмен минами, отметил он.
"Но за десять лет технологии здорово развились и распространились. К тому же так воевать и удобнее, и эффективнее, и в чем-то интереснее", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью командира отделения БПЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери читайте на сайте Украина.ру
О том, как проходит предвыборная гонка в США и каковы перспективы Дональда Трампа и Камалы Харрис - в интервью Дмитрия Евстафьева: Евросоюз не может поддерживать темпа расходов на Украину без воровства
- РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Вчера, 17:13
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