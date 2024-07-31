Краснолиманский фронт: полковник запаса объяснил, как ВС РФ штурмуют высоты и освобождают Макеевку
От села Макеевка в сторону реки Жеребец и Красного Лимана идут господствующие высоты, где ВСУ долгое время окапывались и подготавливали свои боевые позиции. Продвигаться нам сложно из-за существенных перепадов местности от 50 до 100 метров. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Сейчас в зоне СВО активизировались боевые действия на Краснолиманском направлении. Военкоры с мест сообщают, что ВС РФ наполовину освободили поселок Макеевка, вынудив ВСУ переправляться на противоположный берег реки Жеребец.
Кроме того, Минобороны РФ опубликовало кадры удара "Искандером" по командному пункту 63-й механизированной бригады противника, в ходе которого был уничтожен не только личный состав, но и более 300 FPV-дронов.
Сегодняшнее продвижение наших войск на всех направлениях связано с тремя обстоятельствами. Первое. Мы втянули ВСУ в "бахмутскую мясорубку", нанеся им безвозвратные потери в 100 тысяч человек, сообщил эксперт.
"Второе. Мы грамотно выстроили систему обороны, которая позволила нам отразить контрнаступ ВСУ. Третье. Мы выстроили систему РЭБ и ПВО для прикрытия наших крупных городов", - отметил Киселев.
От села Макеевка в сторону реки Жеребец и Красного Лимана идут господствующие высоты, где ВСУ долгое время окапывались и подготавливали свои боевые позиции. Местность там очень суровая, отметил полковник запаса.
"Сейчас мы пытаемся продвигаться, чтобы овладеть этими самыми высотами вокруг Макеевки. Продвигаться нам сложно из-за существенных перепадов местности от 50 до 100 метров. Для сравнения, за Авдеевкой у нас более активное продвижение, потому что там более плотная местность и меньше плотной застройки", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.ру
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