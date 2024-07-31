Краснолиманский фронт: полковник запаса объяснил, как ВС РФ штурмуют высоты и освобождают Макеевку - 31.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240731/1056568983.html
Краснолиманский фронт: полковник запаса объяснил, как ВС РФ штурмуют высоты и освобождают Макеевку
Краснолиманский фронт: полковник запаса объяснил, как ВС РФ штурмуют высоты и освобождают Макеевку - 31.07.2024 Украина.ру
Краснолиманский фронт: полковник запаса объяснил, как ВС РФ штурмуют высоты и освобождают Макеевку
От села Макеевка в сторону реки Жеребец и Красного Лимана идут господствующие высоты, где ВСУ долгое время окапывались и подготавливали свои боевые позиции. Продвигаться нам сложно из-за существенных перепадов местности от 50 до 100 метров. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-07-31T05:00
2024-07-31T05:00
новости
макеевка
россия
красный лиман
киселев
всу
наступление
сво
рэб
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1e/1056575225_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_632ae7516f0d043ec452a40bb284d3a2.jpg
Сейчас в зоне СВО активизировались боевые действия на Краснолиманском направлении. Военкоры с мест сообщают, что ВС РФ наполовину освободили поселок Макеевка, вынудив ВСУ переправляться на противоположный берег реки Жеребец. Кроме того, Минобороны РФ опубликовало кадры удара "Искандером" по командному пункту 63-й механизированной бригады противника, в ходе которого был уничтожен не только личный состав, но и более 300 FPV-дронов.Сегодняшнее продвижение наших войск на всех направлениях связано с тремя обстоятельствами. Первое. Мы втянули ВСУ в "бахмутскую мясорубку", нанеся им безвозвратные потери в 100 тысяч человек, сообщил эксперт.От села Макеевка в сторону реки Жеребец и Красного Лимана идут господствующие высоты, где ВСУ долгое время окапывались и подготавливали свои боевые позиции. Местность там очень суровая, отметил полковник запаса."Сейчас мы пытаемся продвигаться, чтобы овладеть этими самыми высотами вокруг Макеевки. Продвигаться нам сложно из-за существенных перепадов местности от 50 до 100 метров. Для сравнения, за Авдеевкой у нас более активное продвижение, потому что там более плотная местность и меньше плотной застройки", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.руО ситуации в зоне боевых действий и внутренней политике Украины - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240729/1056547103.html
макеевка
россия
красный лиман
авдеевка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1e/1056575225_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e89315af6b757c26c5de3e0d8c6e58e6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, макеевка, россия, красный лиман, киселев, всу, наступление, сво, рэб, пво, авдеевка
Новости, Макеевка, Россия, Красный Лиман, Киселев, ВСУ, наступление, СВО, РЭБ, ПВО, Авдеевка

Краснолиманский фронт: полковник запаса объяснил, как ВС РФ штурмуют высоты и освобождают Макеевку

05:00 31.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
От села Макеевка в сторону реки Жеребец и Красного Лимана идут господствующие высоты, где ВСУ долгое время окапывались и подготавливали свои боевые позиции. Продвигаться нам сложно из-за существенных перепадов местности от 50 до 100 метров. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Сейчас в зоне СВО активизировались боевые действия на Краснолиманском направлении. Военкоры с мест сообщают, что ВС РФ наполовину освободили поселок Макеевка, вынудив ВСУ переправляться на противоположный берег реки Жеребец.
Кроме того, Минобороны РФ опубликовало кадры удара "Искандером" по командному пункту 63-й механизированной бригады противника, в ходе которого был уничтожен не только личный состав, но и более 300 FPV-дронов.
Сегодняшнее продвижение наших войск на всех направлениях связано с тремя обстоятельствами. Первое. Мы втянули ВСУ в "бахмутскую мясорубку", нанеся им безвозвратные потери в 100 тысяч человек, сообщил эксперт.

"Второе. Мы грамотно выстроили систему обороны, которая позволила нам отразить контрнаступ ВСУ. Третье. Мы выстроили систему РЭБ и ПВО для прикрытия наших крупных городов", - отметил Киселев.

От села Макеевка в сторону реки Жеребец и Красного Лимана идут господствующие высоты, где ВСУ долгое время окапывались и подготавливали свои боевые позиции. Местность там очень суровая, отметил полковник запаса.
"Сейчас мы пытаемся продвигаться, чтобы овладеть этими самыми высотами вокруг Макеевки. Продвигаться нам сложно из-за существенных перепадов местности от 50 до 100 метров. Для сравнения, за Авдеевкой у нас более активное продвижение, потому что там более плотная местность и меньше плотной застройки", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.ру
О ситуации в зоне боевых действий и внутренней политике Украины - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Украина.ру
Владимир Козин интервью
29 июля, 19:30
РФ нельзя опоздать ни в войне, ни в политике. Владимир Козин о том, как осадить ядерный союз ФРГ и СШАЧлен-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин считает, что Россия должна усилить ядерную мощь Калининграда и Белоруссии, не дожидаясь ракет США в ФРГ
 
НовостиМакеевкаРоссияКрасный ЛиманКиселевВСУнаступлениеСВОРЭБПВОАвдеевка
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15Враг бросает позиции и уходит: военный эксперт о том, как ВС РФ готовятся "расчленить" ВСУ в Купянске
05:00Краснолиманский фронт: полковник запаса объяснил, как ВС РФ штурмуют высоты и освобождают Макеевку
04:45"Полетим по прямой в пропасть". Украинские эксперты о настоящем и будущем
04:30Военный эксперт о том, почему у ВС РФ должны быть тысячи FPV-дронов и "Ланцетов" на каждом направлении
04:15Не сбегут и не сдадутся в плен: эксперт рассказал, почему FPV-дроны воюют лучше, чем солдаты ВСУ
04:00"Это отличный выход": полковник запаса о том, как роботизированные танки могут прорвать оборону ВСУ
03:45Харьковский фронт: эксперт рассказал, как бойцы ВГ "Запад" разгромили бригады штурмовиков ВСУ и Азова*
03:30Военный эксперт: пока ВСУ создают полки дроноводов, ВС РФ нужно бить по складам и операторам БпЛА
03:15Полковник запаса Киселев: России необходимо выделять БПЛА в особый род войск, для этого есть потенциал
03:00Алёхин: После окружения Угледара и захвата дороги на Константиновку возможен серьезный прорыв ВС РФ
22:45"Хоронить пока ещё рано": политологи оценили шансы Зеленского в "шакалячем торге"
19:30Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок
19:27Волынские фортификации Зеленского, война смыслов и названий, нефть. Итоги 30 июля
19:08Нетаньяху на похоронах Байдена. Почему Израиль шантажирует США большой войной на Ближнем Востоке
18:31Немец пришёл, или План побега из гедонизма в патриотизм
18:30Страну не восстановила, но Зеленского напрягла: смотрящая США по Украине Пенни Прицкер объявила об уходе
18:11Выстрел себе в ногу: инициатива Байдена об отмене иммунитета экс-президентов угрожает его же отпрыску
17:41Олег Ясинский: Майдан в Венесуэле нужен тем, кто хочет летать в Майами на уик-энды и не знает свой народ
17:38"Как Украина стала Ичкерией*": в "Азове"* решили казнить сопротивляющихся мобилизации мирных
17:09СБУ: конфисковано имущество родственников бывших депутатов Козака и Медведчука
Лента новостейМолния