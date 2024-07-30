Нетаньяху на похоронах Байдена. Почему Израиль шантажирует США большой войной на Ближнем Востоке
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Израиль продолжает наносить ограниченные удары по Ливану. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), 30 июля израильские военные нанесли удары по десяти "террористическим объектам" шиитского движения "Хезболла".
Среди атакованных целей − военные сооружения и ракетная установка, а также оружейный склад и "объекты террористической инфраструктуры", уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова в комментарии изданию "Известия" не исключила возможности проведения полномасштабной операции против движения "Хезболла".
Поводом для эскалации напряженности на ливано-израильской границе стала предполагаемая атака "Хезболлы" на израильский поселок Маджаль-Шамс, населённый друзами. Она произошла 27 июля. По сообщениям израильской стороны, одна из ракет разорвалась на футбольной площадке, на которой в тот момент находились дети. В результате нападения 12 человек погибли, около 40 получили ранения.
Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на Ливан и "Хезболлу", а премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что за эту атаку группировка заплатит такую цену, "какую прежде не платила". Министр иностранных дел Исраэль Кац со своей стороны заявил, что его страна приближается к моменту полномасштабной войны с "Хезболлой" и Ливаном.
"Мы заплатим цену как на фронте, так и в тылу, но к концу войны Насралла (глава "Хезболлы" - Ред.) и "Хезболла" будут разгромлены", - сказал он.
7 июня, 10:58Ближний Восток: вместо мира в Газе Израиль угрожает войной ЛивануМинувшей ночью израильская армия нанесла авиаудар по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части Сектора Газа.
Иран со своей стороны предупредил, что в случае нападения на Ливан под предолгом реакции на удар по населенном пункту Маджаль-Шамс, Израиль столкнется с самым решительным ответом. По словам главы стратегического совета исламской республики по международным отношениям Камаля Харази, Тель-Авив намерен расширить масштабы войны, обвинив "Хезболлу" в ударе по Голанским высотам. Однако ливанское движение "не могло ударить по жителям региона, который принадлежит союзнику "Хезболлы" - Сирии", - полагает Харази.
Руководство "Хезболлы" также отрицает свою причастность к инциденту, утверждая, что гибель мирных граждан в Мадждаль-Шамсе было вызвано падением израильской противоракеты.
Тем временем координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы предотвратить полномасштабный военный конфликт между Израилем и Ливаном.
"Мы по-прежнему считаем, что у нас есть время и пространство для дипломатии, чтобы избежать полномасштабной войны. Мы будем упорно работать, чтобы этого не произошло, и мы думаем, что это возможно", - сказал Кирби 30 июля в ходе брифинга.
По словам эксперта по Ближнему Востоку, обозревателя ИА REX Станислава Тарасова, эскалация на ливано-израильской границе фактически началась в октябре прошлого года или в момент начала войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.
"Были подозрения, что на стороне ХАМАС действует и движение "Хезболла", территориально расположенное в Ливане. Начиная с октября прошлого года и по нынешний день, у израильского руководства были предположения, причем не безосновательные, что эти две силы могут объединиться в единый центр", - рассказал Тарасов в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт подчеркнул, что за девять месяцев операции Израиля в Газе ХАМАС так и не был уничтожен, он сохранил свой военный и политический потенциал. При этом регулярная израильская армия оказалась абсолютно не готовой к методике партизанский действий, которую использует ХАМАС.
"Впервые после образования государства в 1948 году Израиль терпит такое поражение. Вся предыдущая история Израиля – это победоносные военные действия против своих врагов", - отметил эксперт.
Что касается "Хезболлы", то ее считают шиитским образованием на территории Ливана, своеобразным государством в государстве, которое пользуется поддержкой Ирана, продолжил Тарасов. По его данным, у этого движения от 60 до 70 тысяч хорошо организованных вооруженных бойцов.
"В ходе войны Израиля против ХАМАС инциденты в приграничной с Ливаном зоне происходили постоянно, стороны обменивались ударами, в том числе в зоне размещения контингента ООН. Нынешний инцидент, с моей точки зрения, носит постановочный характер, и связан он с визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США", - полагает эксперт.
По его словам, это был очень сложный визит. Нетаньяху в США приглашала не американская администрация, а Конгресс, перед которым он и выступал. Также премьер-министр Израиля встретился с президентом США Джо Байденом, который уже ушел с политической сцены, напомнил Тарасов.
"Фактически Нетаньяху отправился на похороны Байдена, и поэтому ему пришлось менять свою позицию", - отметил эксперт.
Тарасов назвал объективной оценку израильского премьера, согласно которой именно при Байдене на Ближнем Востоке укрепились ХАМАС и "Хезболла", начали действовать хуситы, а Иран стал занимать серьезные политические позиции. При этом Байден продолжил линию своего предшественника Барака Обамы и вступил в закрытые переговоры с Ираном по ядерной сделке, которые включают в себя широкие консультации по ситуации в регионе, добавил он.
"Американцам удавалось оказывать давление на Иран для сдерживания деятельности "Хезболлы". Поэтому у Нетаньяху сложилось ощущение, что он находится в региональном заговоре – с одной стороны, американцы говорят о поддержке Израиля, но на самом деле их сценарий выхода из текущего кризиса состоит в том, что они ведут негласные переговоры с ХАМАС, хотя признаков прямых контактов между их представителями не замечено", - рассказал Тарасов.
По информации эксперта, речь идет о признании государственности Палестины и Израиля и передачи контроля над Газой палестинскому руководству, в то время как в Израиле считают, что Газа должна находится под контролем Тель-Авива.
С другой стороны, после событий октября прошлого года, когда спецслужбы Израиля упустили подготовку ХАМАС к нападению, в израильском обществе появилось ощущение внутреннего заговора.
"Нетаньяху, который поддерживал закрытые контакты с ХАМАС, срывал все достигнутые договоренности по обмену пленными и другим вопросам, лишая администрацию Байдена возможности создать хотя бы одну ситуацию, которую в этом конфликте можно было бы представить как победу американской дипломатии. Если ХАМАС с чем-то соглашался, Израиль с этим не соглашался, и наоборот", - рассказал Тарасов.
При этом он подчеркнул, что Нетаньяху все время шантажировал американцев развязыванием региональной войны. При этом Израиль сам не смог бы справиться с этой войной, и США, которые все время позиционировали себя как его союзник, должны были втянуть себя в этот конфликт, добавил эксперт. Тем не менее, американцы всячески дистанцировались от такого сценария, отметил он.
Когда Нетаньяху оказался в США, он понял, что там двоевластие, и что там не с кем договариваться, продолжил Тарасов.
"Байден заявил, что он продолжит проводить свою политику по Газе до конца своего мандата, т.е. до января 2025 года. Нетаньяху понял, что ему надо как-то выиграть время", - сказал Тарасов.
По словам эксперта, именно в это время на Голанских высотах произошел загадочный инцидент с попаданием ракеты в футбольное поле, из-за которого пострадали местные друзы.
"В ходе выяснения обстоятельств были выявлены некоторые странности. Оказалось, что зона, где произошел инцидент, не контролируется израильским ПВО. Как только появилась какая-то конкретная третья сила, которая не была заинтересована в нагнетании отношений в регионе, Израиль приподнял планку в этой конфронтации, и весь мир заговорил о возможной войне между Израилем и Ливаном", - напомнил Тарасов.
При этом он отметил, что посол Ирана в Бейруте заявил, что никакой войны не будет, а США со своей стороны подчеркнули, что предпримут все дипломатические усилия для предотвращения военной конфронтации.
"Израиль сам не начнет войну, если его в этом не поддержат США. С другой стороны, Нетаньяху нужна война, потому что только она сможет удержать его правительство. Если будет подписано соглашение даже о десятидневном перемирии для обмена заложниками, этого срока будет достаточно, чтобы сменить правительство Нетаньяху. Этого он и опасается", - полагает Тарасов.
5 июня, 20:21Байден не имеет представления о том, как должны завершиться украинский и израильский конфликты - NYTСВО на Украине и война в Израиле сегодня переживают критический, переломный момент. Несмотря на громкие заявления Киева о вере в победу, а Израиля – о "полном уничтожении" ХАМАСа, США не имеют четкого представления о том, как именно может выглядеть приемлемое завершение боевых действий. Об этом пишет газета The New York Times
По мнению эксперта, в настоящий момент на Ближнем Востоке сложилась тупиковая ситуация, которая, скорее всего, получит развязку после президентских выборов в США. В этом смысле возможно несколько сценариев, отметил он. Одним из них является выполнение требований Израиля об уничтожении ХАМАС, сказал Тарасов.
"В этом случае со сцены уйдет движение, которое выдержало войну с Израилем", - заявил эксперт.
Следующий вариант – это китайский сценарий, который базируется на том, чтобы помирить ХАМАС и ФАТХ (Одна из ведущих партий Государства Палестина - Ред.), продолжил Тарасов.
"Это пытались сделать и Россия, и Турция, и Саудовская Аравия. Ни у кого не получилось, теперь у китайцев вроде бы получилось. Но евреи умные люди, они понимают, что аббревиатура ХАМАС в этом случае исчезнет, но движение только укрепит свои силы. Не случайно Нетаньяху говорит, что Палестина тогда станет "Хамастаном"", - заявил он.
По словам Тарасова, Камала Харрис не слишком тепло приняла Нетаньяху в ходе его последнего визита в США, и поэтому несложно догадатьс,я какую позицию она займет по отношению к палестинско-израильскому конфликту в случае победы на президентских выборах в ноябре этого года.
Сам Нетаньяху играет на стороне Дональда Трампа, но неизвестно, какова в итоге будет позиция последнего по отношению к Израилю, если он во второй раз станет президентом США.
"Трамп на этот раз собирает вокруг себя очень хороших экспертов по Ближнему Востоку, и не исключено, что они ему посоветуют уйти от конфронтации с Ираном. В таком случае слабым звеном теперь станет позиция Израиля", - подытожил Станислав Тарасов.
Более подробно о ситуации на Ближнем Востоке в статье Ближний Восток сегодня: провал США, упёртость Израиля, возможности России