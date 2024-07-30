Нетаньяху на похоронах Байдена. Почему Израиль шантажирует США большой войной на Ближнем Востоке - 30.07.2024 Украина.ру
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Нетаньяху на похоронах Байдена. Почему Израиль шантажирует США большой войной на Ближнем Востоке
Нетаньяху на похоронах Байдена. Почему Израиль шантажирует США большой войной на Ближнем Востоке - 30.07.2024 Украина.ру
Нетаньяху на похоронах Байдена. Почему Израиль шантажирует США большой войной на Ближнем Востоке
Израиль продолжает наносить ограниченные удары по Ливану. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), 30 июля израильские военные нанесли удары по десяти "террористическим объектам" шиитского движения "Хезболла".
2024-07-30T19:08
2024-07-30T19:08
эксклюзив
израиль
ливан
биньямин нетаньяху
сша
джо байден
джон кирби
хезболла
хамас
война
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Среди атакованных целей − военные сооружения и ракетная установка, а также оружейный склад и "объекты террористической инфраструктуры", уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ.Представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова в комментарии изданию "Известия" не исключила возможности проведения полномасштабной операции против движения "Хезболла".Поводом для эскалации напряженности на ливано-израильской границе стала предполагаемая атака "Хезболлы" на израильский поселок Маджаль-Шамс, населённый друзами. Она произошла 27 июля. По сообщениям израильской стороны, одна из ракет разорвалась на футбольной площадке, на которой в тот момент находились дети. В результате нападения 12 человек погибли, около 40 получили ранения.Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на Ливан и "Хезболлу", а премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что за эту атаку группировка заплатит такую цену, "какую прежде не платила". Министр иностранных дел Исраэль Кац со своей стороны заявил, что его страна приближается к моменту полномасштабной войны с "Хезболлой" и Ливаном. "Мы заплатим цену как на фронте, так и в тылу, но к концу войны Насралла (глава "Хезболлы" - Ред.) и "Хезболла" будут разгромлены", - сказал он.Иран со своей стороны предупредил, что в случае нападения на Ливан под предолгом реакции на удар по населенном пункту Маджаль-Шамс, Израиль столкнется с самым решительным ответом. По словам главы стратегического совета исламской республики по международным отношениям Камаля Харази, Тель-Авив намерен расширить масштабы войны, обвинив "Хезболлу" в ударе по Голанским высотам. Однако ливанское движение "не могло ударить по жителям региона, который принадлежит союзнику "Хезболлы" - Сирии", - полагает Харази.Руководство "Хезболлы" также отрицает свою причастность к инциденту, утверждая, что гибель мирных граждан в Мадждаль-Шамсе было вызвано падением израильской противоракеты.Тем временем координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы предотвратить полномасштабный военный конфликт между Израилем и Ливаном."Мы по-прежнему считаем, что у нас есть время и пространство для дипломатии, чтобы избежать полномасштабной войны. Мы будем упорно работать, чтобы этого не произошло, и мы думаем, что это возможно", - сказал Кирби 30 июля в ходе брифинга.По словам эксперта по Ближнему Востоку, обозревателя ИА REX Станислава Тарасова, эскалация на ливано-израильской границе фактически началась в октябре прошлого года или в момент начала войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа."Были подозрения, что на стороне ХАМАС действует и движение "Хезболла", территориально расположенное в Ливане. Начиная с октября прошлого года и по нынешний день, у израильского руководства были предположения, причем не безосновательные, что эти две силы могут объединиться в единый центр", - рассказал Тарасов в интервью изданию Украина.ру.Эксперт подчеркнул, что за девять месяцев операции Израиля в Газе ХАМАС так и не был уничтожен, он сохранил свой военный и политический потенциал. При этом регулярная израильская армия оказалась абсолютно не готовой к методике партизанский действий, которую использует ХАМАС."Впервые после образования государства в 1948 году Израиль терпит такое поражение. Вся предыдущая история Израиля – это победоносные военные действия против своих врагов", - отметил эксперт.Что касается "Хезболлы", то ее считают шиитским образованием на территории Ливана, своеобразным государством в государстве, которое пользуется поддержкой Ирана, продолжил Тарасов. По его данным, у этого движения от 60 до 70 тысяч хорошо организованных вооруженных бойцов."В ходе войны Израиля против ХАМАС инциденты в приграничной с Ливаном зоне происходили постоянно, стороны обменивались ударами, в том числе в зоне размещения контингента ООН. Нынешний инцидент, с моей точки зрения, носит постановочный характер, и связан он с визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США", - полагает эксперт.По его словам, это был очень сложный визит. Нетаньяху в США приглашала не американская администрация, а Конгресс, перед которым он и выступал. Также премьер-министр Израиля встретился с президентом США Джо Байденом, который уже ушел с политической сцены, напомнил Тарасов."Фактически Нетаньяху отправился на похороны Байдена, и поэтому ему пришлось менять свою позицию", - отметил эксперт.Тарасов назвал объективной оценку израильского премьера, согласно которой именно при Байдене на Ближнем Востоке укрепились ХАМАС и "Хезболла", начали действовать хуситы, а Иран стал занимать серьезные политические позиции. При этом Байден продолжил линию своего предшественника Барака Обамы и вступил в закрытые переговоры с Ираном по ядерной сделке, которые включают в себя широкие консультации по ситуации в регионе, добавил он."Американцам удавалось оказывать давление на Иран для сдерживания деятельности "Хезболлы". Поэтому у Нетаньяху сложилось ощущение, что он находится в региональном заговоре – с одной стороны, американцы говорят о поддержке Израиля, но на самом деле их сценарий выхода из текущего кризиса состоит в том, что они ведут негласные переговоры с ХАМАС, хотя признаков прямых контактов между их представителями не замечено", - рассказал Тарасов.По информации эксперта, речь идет о признании государственности Палестины и Израиля и передачи контроля над Газой палестинскому руководству, в то время как в Израиле считают, что Газа должна находится под контролем Тель-Авива.С другой стороны, после событий октября прошлого года, когда спецслужбы Израиля упустили подготовку ХАМАС к нападению, в израильском обществе появилось ощущение внутреннего заговора."Нетаньяху, который поддерживал закрытые контакты с ХАМАС, срывал все достигнутые договоренности по обмену пленными и другим вопросам, лишая администрацию Байдена возможности создать хотя бы одну ситуацию, которую в этом конфликте можно было бы представить как победу американской дипломатии. Если ХАМАС с чем-то соглашался, Израиль с этим не соглашался, и наоборот", - рассказал Тарасов.При этом он подчеркнул, что Нетаньяху все время шантажировал американцев развязыванием региональной войны. При этом Израиль сам не смог бы справиться с этой войной, и США, которые все время позиционировали себя как его союзник, должны были втянуть себя в этот конфликт, добавил эксперт. Тем не менее, американцы всячески дистанцировались от такого сценария, отметил он.Когда Нетаньяху оказался в США, он понял, что там двоевластие, и что там не с кем договариваться, продолжил Тарасов."Байден заявил, что он продолжит проводить свою политику по Газе до конца своего мандата, т.е. до января 2025 года. Нетаньяху понял, что ему надо как-то выиграть время", - сказал Тарасов.По словам эксперта, именно в это время на Голанских высотах произошел загадочный инцидент с попаданием ракеты в футбольное поле, из-за которого пострадали местные друзы."В ходе выяснения обстоятельств были выявлены некоторые странности. Оказалось, что зона, где произошел инцидент, не контролируется израильским ПВО. Как только появилась какая-то конкретная третья сила, которая не была заинтересована в нагнетании отношений в регионе, Израиль приподнял планку в этой конфронтации, и весь мир заговорил о возможной войне между Израилем и Ливаном", - напомнил Тарасов.При этом он отметил, что посол Ирана в Бейруте заявил, что никакой войны не будет, а США со своей стороны подчеркнули, что предпримут все дипломатические усилия для предотвращения военной конфронтации."Израиль сам не начнет войну, если его в этом не поддержат США. С другой стороны, Нетаньяху нужна война, потому что только она сможет удержать его правительство. Если будет подписано соглашение даже о десятидневном перемирии для обмена заложниками, этого срока будет достаточно, чтобы сменить правительство Нетаньяху. Этого он и опасается", - полагает Тарасов.По мнению эксперта, в настоящий момент на Ближнем Востоке сложилась тупиковая ситуация, которая, скорее всего, получит развязку после президентских выборов в США. В этом смысле возможно несколько сценариев, отметил он. Одним из них является выполнение требований Израиля об уничтожении ХАМАС, сказал Тарасов."В этом случае со сцены уйдет движение, которое выдержало войну с Израилем", - заявил эксперт.Следующий вариант – это китайский сценарий, который базируется на том, чтобы помирить ХАМАС и ФАТХ (Одна из ведущих партий Государства Палестина - Ред.), продолжил Тарасов."Это пытались сделать и Россия, и Турция, и Саудовская Аравия. Ни у кого не получилось, теперь у китайцев вроде бы получилось. Но евреи умные люди, они понимают, что аббревиатура ХАМАС в этом случае исчезнет, но движение только укрепит свои силы. Не случайно Нетаньяху говорит, что Палестина тогда станет "Хамастаном"", - заявил он.По словам Тарасова, Камала Харрис не слишком тепло приняла Нетаньяху в ходе его последнего визита в США, и поэтому несложно догадатьс,я какую позицию она займет по отношению к палестинско-израильскому конфликту в случае победы на президентских выборах в ноябре этого года.Сам Нетаньяху играет на стороне Дональда Трампа, но неизвестно, какова в итоге будет позиция последнего по отношению к Израилю, если он во второй раз станет президентом США."Трамп на этот раз собирает вокруг себя очень хороших экспертов по Ближнему Востоку, и не исключено, что они ему посоветуют уйти от конфронтации с Ираном. В таком случае слабым звеном теперь станет позиция Израиля", - подытожил Станислав Тарасов.Более подробно о ситуации на Ближнем Востоке в статье Ближний Восток сегодня: провал США, упёртость Израиля, возможности России
https://ukraina.ru/20240607/1055540490.html
https://ukraina.ru/20240725/1056450086.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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эксклюзив, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, сша, джо байден, джон кирби, хезболла, хамас, война, дональд трамп, камала харрис, украина.ру
Эксклюзив, Израиль, Ливан, Биньямин Нетаньяху, США, Джо Байден, Джон Кирби, Хезболла, ХАМАС, война, Дональд Трамп, Камала Харрис, Украина.ру

Нетаньяху на похоронах Байдена. Почему Израиль шантажирует США большой войной на Ближнем Востоке

19:08 30.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Израиль продолжает наносить ограниченные удары по Ливану. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), 30 июля израильские военные нанесли удары по десяти "террористическим объектам" шиитского движения "Хезболла".
Среди атакованных целей − военные сооружения и ракетная установка, а также оружейный склад и "объекты террористической инфраструктуры", уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова в комментарии изданию "Известия" не исключила возможности проведения полномасштабной операции против движения "Хезболла".
Поводом для эскалации напряженности на ливано-израильской границе стала предполагаемая атака "Хезболлы" на израильский поселок Маджаль-Шамс, населённый друзами. Она произошла 27 июля. По сообщениям израильской стороны, одна из ракет разорвалась на футбольной площадке, на которой в тот момент находились дети. В результате нападения 12 человек погибли, около 40 получили ранения.
Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на Ливан и "Хезболлу", а премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что за эту атаку группировка заплатит такую цену, "какую прежде не платила". Министр иностранных дел Исраэль Кац со своей стороны заявил, что его страна приближается к моменту полномасштабной войны с "Хезболлой" и Ливаном.
"Мы заплатим цену как на фронте, так и в тылу, но к концу войны Насралла (глава "Хезболлы" - Ред.) и "Хезболла" будут разгромлены", - сказал он.
- РИА Новости, 1920, 07.06.2024
7 июня, 10:58
Ближний Восток: вместо мира в Газе Израиль угрожает войной ЛивануМинувшей ночью израильская армия нанесла авиаудар по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части Сектора Газа.
Иран со своей стороны предупредил, что в случае нападения на Ливан под предолгом реакции на удар по населенном пункту Маджаль-Шамс, Израиль столкнется с самым решительным ответом. По словам главы стратегического совета исламской республики по международным отношениям Камаля Харази, Тель-Авив намерен расширить масштабы войны, обвинив "Хезболлу" в ударе по Голанским высотам. Однако ливанское движение "не могло ударить по жителям региона, который принадлежит союзнику "Хезболлы" - Сирии", - полагает Харази.
Руководство "Хезболлы" также отрицает свою причастность к инциденту, утверждая, что гибель мирных граждан в Мадждаль-Шамсе было вызвано падением израильской противоракеты.
Тем временем координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы предотвратить полномасштабный военный конфликт между Израилем и Ливаном.
"Мы по-прежнему считаем, что у нас есть время и пространство для дипломатии, чтобы избежать полномасштабной войны. Мы будем упорно работать, чтобы этого не произошло, и мы думаем, что это возможно", - сказал Кирби 30 июля в ходе брифинга.
Нетаньяху
25 июля, 04:39
Поездка Нетаньяху в США позволит "убить двух зайцев". Политолог о том, на кого ставит ИзраильЛидер Израиля может не только укрепить хорошие связи с действующей администрацией Байдена, но это и серьезный сигнал для республиканцев, что Тель-Авив готов и хочет с ними работать
По словам эксперта по Ближнему Востоку, обозревателя ИА REX Станислава Тарасова, эскалация на ливано-израильской границе фактически началась в октябре прошлого года или в момент начала войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.
"Были подозрения, что на стороне ХАМАС действует и движение "Хезболла", территориально расположенное в Ливане. Начиная с октября прошлого года и по нынешний день, у израильского руководства были предположения, причем не безосновательные, что эти две силы могут объединиться в единый центр", - рассказал Тарасов в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт подчеркнул, что за девять месяцев операции Израиля в Газе ХАМАС так и не был уничтожен, он сохранил свой военный и политический потенциал. При этом регулярная израильская армия оказалась абсолютно не готовой к методике партизанский действий, которую использует ХАМАС.
"Впервые после образования государства в 1948 году Израиль терпит такое поражение. Вся предыдущая история Израиля – это победоносные военные действия против своих врагов", - отметил эксперт.
Что касается "Хезболлы", то ее считают шиитским образованием на территории Ливана, своеобразным государством в государстве, которое пользуется поддержкой Ирана, продолжил Тарасов. По его данным, у этого движения от 60 до 70 тысяч хорошо организованных вооруженных бойцов.
"В ходе войны Израиля против ХАМАС инциденты в приграничной с Ливаном зоне происходили постоянно, стороны обменивались ударами, в том числе в зоне размещения контингента ООН. Нынешний инцидент, с моей точки зрения, носит постановочный характер, и связан он с визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США", - полагает эксперт.
По его словам, это был очень сложный визит. Нетаньяху в США приглашала не американская администрация, а Конгресс, перед которым он и выступал. Также премьер-министр Израиля встретился с президентом США Джо Байденом, который уже ушел с политической сцены, напомнил Тарасов.
"Фактически Нетаньяху отправился на похороны Байдена, и поэтому ему пришлось менять свою позицию", - отметил эксперт.
Тарасов назвал объективной оценку израильского премьера, согласно которой именно при Байдене на Ближнем Востоке укрепились ХАМАС и "Хезболла", начали действовать хуситы, а Иран стал занимать серьезные политические позиции. При этом Байден продолжил линию своего предшественника Барака Обамы и вступил в закрытые переговоры с Ираном по ядерной сделке, которые включают в себя широкие консультации по ситуации в регионе, добавил он.
"Американцам удавалось оказывать давление на Иран для сдерживания деятельности "Хезболлы". Поэтому у Нетаньяху сложилось ощущение, что он находится в региональном заговоре – с одной стороны, американцы говорят о поддержке Израиля, но на самом деле их сценарий выхода из текущего кризиса состоит в том, что они ведут негласные переговоры с ХАМАС, хотя признаков прямых контактов между их представителями не замечено", - рассказал Тарасов.
По информации эксперта, речь идет о признании государственности Палестины и Израиля и передачи контроля над Газой палестинскому руководству, в то время как в Израиле считают, что Газа должна находится под контролем Тель-Авива.
С другой стороны, после событий октября прошлого года, когда спецслужбы Израиля упустили подготовку ХАМАС к нападению, в израильском обществе появилось ощущение внутреннего заговора.
"Нетаньяху, который поддерживал закрытые контакты с ХАМАС, срывал все достигнутые договоренности по обмену пленными и другим вопросам, лишая администрацию Байдена возможности создать хотя бы одну ситуацию, которую в этом конфликте можно было бы представить как победу американской дипломатии. Если ХАМАС с чем-то соглашался, Израиль с этим не соглашался, и наоборот", - рассказал Тарасов.
При этом он подчеркнул, что Нетаньяху все время шантажировал американцев развязыванием региональной войны. При этом Израиль сам не смог бы справиться с этой войной, и США, которые все время позиционировали себя как его союзник, должны были втянуть себя в этот конфликт, добавил эксперт. Тем не менее, американцы всячески дистанцировались от такого сценария, отметил он.
Когда Нетаньяху оказался в США, он понял, что там двоевластие, и что там не с кем договариваться, продолжил Тарасов.
"Байден заявил, что он продолжит проводить свою политику по Газе до конца своего мандата, т.е. до января 2025 года. Нетаньяху понял, что ему надо как-то выиграть время", - сказал Тарасов.
По словам эксперта, именно в это время на Голанских высотах произошел загадочный инцидент с попаданием ракеты в футбольное поле, из-за которого пострадали местные друзы.
"В ходе выяснения обстоятельств были выявлены некоторые странности. Оказалось, что зона, где произошел инцидент, не контролируется израильским ПВО. Как только появилась какая-то конкретная третья сила, которая не была заинтересована в нагнетании отношений в регионе, Израиль приподнял планку в этой конфронтации, и весь мир заговорил о возможной войне между Израилем и Ливаном", - напомнил Тарасов.
При этом он отметил, что посол Ирана в Бейруте заявил, что никакой войны не будет, а США со своей стороны подчеркнули, что предпримут все дипломатические усилия для предотвращения военной конфронтации.
"Израиль сам не начнет войну, если его в этом не поддержат США. С другой стороны, Нетаньяху нужна война, потому что только она сможет удержать его правительство. Если будет подписано соглашение даже о десятидневном перемирии для обмена заложниками, этого срока будет достаточно, чтобы сменить правительство Нетаньяху. Этого он и опасается", - полагает Тарасов.
- РИА Новости, 1920, 05.06.2024
5 июня, 20:21
Байден не имеет представления о том, как должны завершиться украинский и израильский конфликты - NYTСВО на Украине и война в Израиле сегодня переживают критический, переломный момент. Несмотря на громкие заявления Киева о вере в победу, а Израиля – о "полном уничтожении" ХАМАСа, США не имеют четкого представления о том, как именно может выглядеть приемлемое завершение боевых действий. Об этом пишет газета The New York Times
По мнению эксперта, в настоящий момент на Ближнем Востоке сложилась тупиковая ситуация, которая, скорее всего, получит развязку после президентских выборов в США. В этом смысле возможно несколько сценариев, отметил он. Одним из них является выполнение требований Израиля об уничтожении ХАМАС, сказал Тарасов.
"В этом случае со сцены уйдет движение, которое выдержало войну с Израилем", - заявил эксперт.
Следующий вариант – это китайский сценарий, который базируется на том, чтобы помирить ХАМАС и ФАТХ (Одна из ведущих партий Государства Палестина - Ред.), продолжил Тарасов.
"Это пытались сделать и Россия, и Турция, и Саудовская Аравия. Ни у кого не получилось, теперь у китайцев вроде бы получилось. Но евреи умные люди, они понимают, что аббревиатура ХАМАС в этом случае исчезнет, но движение только укрепит свои силы. Не случайно Нетаньяху говорит, что Палестина тогда станет "Хамастаном"", - заявил он.
По словам Тарасова, Камала Харрис не слишком тепло приняла Нетаньяху в ходе его последнего визита в США, и поэтому несложно догадатьс,я какую позицию она займет по отношению к палестинско-израильскому конфликту в случае победы на президентских выборах в ноябре этого года.
Сам Нетаньяху играет на стороне Дональда Трампа, но неизвестно, какова в итоге будет позиция последнего по отношению к Израилю, если он во второй раз станет президентом США.
"Трамп на этот раз собирает вокруг себя очень хороших экспертов по Ближнему Востоку, и не исключено, что они ему посоветуют уйти от конфронтации с Ираном. В таком случае слабым звеном теперь станет позиция Израиля", - подытожил Станислав Тарасов.
Более подробно о ситуации на Ближнем Востоке в статье Ближний Восток сегодня: провал США, упёртость Израиля, возможности России
 
ЭксклюзивИзраильЛиванБиньямин НетаньяхуСШАДжо БайденДжон КирбиХезболлаХАМАСвойнаДональд ТрампКамала ХаррисУкраина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
19:08Нетаньяху на похоронах Байдена. Почему Израиль шантажирует США большой войной на Ближнем Востоке
18:31Немец пришёл, или План побега из гедонизма в патриотизм
18:30Страну не восстановила, но Зеленского напрягла: смотрящая США по Украине Пенни Прицкер объявила об уходе
18:11Выстрел себе в ногу: инициатива Байдена об отмене иммунитета экс-президентов угрожает его же отпрыску
17:41Олег Ясинский: Майдан в Венесуэле нужен тем, кто хочет летать в Майами на уик-энды и не знает свой народ
17:38"Как Украина стала Ичкерией*": в "Азове"* решили казнить сопротивляющихся мобилизации мирных
17:09СБУ: конфисковано имущество родственников бывших депутатов Козака и Медведчука
15:37Младшая сестра "Герани". На что способен рой "Гербер"?
15:13Захарова рассказала, чего лишился Зеленский из-за обещаний Запада
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13:56Пушилин призвал Киев сделать первый шаг на пути к мирным переговорам
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