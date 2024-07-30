https://ukraina.ru/20240730/1056572845.html

Выстрел себе в ногу: инициатива Байдена об отмене иммунитета экс-президентов угрожает его же отпрыску

Выстрел себе в ногу: инициатива Байдена об отмене иммунитета экс-президентов угрожает его же отпрыску - 30.07.2024 Украина.ру

Выстрел себе в ногу: инициатива Байдена об отмене иммунитета экс-президентов угрожает его же отпрыску

Антитрамповская инициатива президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о принятии поправки к Конституции, отменяющей абсолютный иммунитет для бывших глав государства, приведет к неблагоприятным последствиям для Хантера Байдена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2024-07-30T18:11

2024-07-30T18:11

2024-07-30T18:11

сша

джо байден

дональд трамп

грег вайнер

верховный суд

the washington post

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президент сша

запад

коррупция

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Ранее во вторник этот же день газета The Washington Post писала, что нынешний хозяин Белого дома одобрил радикальные изменения в Верховном суде, призвал к ограничению срока полномочий судей до 18 лет и настоял на принятии поправки к Конституции, ограничивающей неприкосновенность для бывших президентов.Сам Байден назвал эту поправку "никто не выше закона". Американский лидер предложил ограничить права Конституции на предоставление иммунитета от "федерального уголовного преследования, суда, осуждения или приговора в силу того, что человек ранее занимал пост президента".По мнению эксперта, такая инициатива направлена исключительно против бывшего президента и нынешнего лидирующего кандидата на этот пост Дональда Трампа, однако предложение накануне завершения каденции Байдена, вероятно, даже не будет рассмотрено всерьез, а следовательно - реализовано. "Байден предложил две вещи. Первая — судьи Верховного суда могут находиться на своем месте максимум 18 лет, а не пожизненно. Вторая — убрать неприкосновенность президента страны. Но это лишь предложения действующего президента. Я не уверен, что данная инициатива пройдет. Я думаю, что Байдену скучно. Он находится 51 год в политике и, видимо, перед своей тотальной отставкой хочет закончить политическую карьеру каким-то вкладом в законодательство Соединенных Штатов", - указал американист.Вайнер также подчеркнул, что неприкосновенность бывших глав государства – "вещь непотопляемая", а потому за инициативу Байдена едва ли проголосуют Конгресс и Сенат. К тому же, даже для семьи действующего американского лидера снятие иммунитета будет иметь губительные последствия, о чем Байден, видимо, не задумывался."Конечно, на 100% это антитрамповская инициатива. Кстати, она не несет ничего хорошего сыну Байдена Хантеру, которому грозит 25 лет тюрьмы за преступления. Если с Байдена будет снята неприкосновенность, то и с его родных будет другой спрос", - заключил собеседник.В начале июля впервые в истории США присяжные вынесли обвинительный вердикт сыну президента. Хантера Байдена признали виновным в тяжких преступлениях, связанных с приобретением и хранением оружия. В совокупности ему грозит до 25 лет тюремного заключения, однако, как пишет газета Politico, ссылаясь на опрошенных экспертов, сын президента получит максимум два года тюрьмы или судья в принципе ограничится условным сроком.Ранее, 21 июля, Байден заявил, что выбывает из предвыборной гонки. Он поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демократической партии в борьбе против Трампа на выборах президента США в ноябре.

https://ukraina.ru/20231107/1050810489.html

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сша, джо байден, дональд трамп, грег вайнер, верховный суд, the washington post, президентские выборы, президент сша, запад, коррупция, неприкосновенность, лишение неприкосновенности, новости