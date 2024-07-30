Выстрел себе в ногу: инициатива Байдена об отмене иммунитета экс-президентов угрожает его же отпрыску - 30.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240730/1056572845.html
Выстрел себе в ногу: инициатива Байдена об отмене иммунитета экс-президентов угрожает его же отпрыску
Выстрел себе в ногу: инициатива Байдена об отмене иммунитета экс-президентов угрожает его же отпрыску - 30.07.2024 Украина.ру
Выстрел себе в ногу: инициатива Байдена об отмене иммунитета экс-президентов угрожает его же отпрыску
Антитрамповская инициатива президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о принятии поправки к Конституции, отменяющей абсолютный иммунитет для бывших глав государства, приведет к неблагоприятным последствиям для Хантера Байдена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2024-07-30T18:11
2024-07-30T18:11
сша
джо байден
дональд трамп
грег вайнер
верховный суд
the washington post
президентские выборы
президент сша
запад
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102906/14/1029061423_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_0eb5af957c10093738c357ea8d50c6a4.jpg
Ранее во вторник этот же день газета The Washington Post писала, что нынешний хозяин Белого дома одобрил радикальные изменения в Верховном суде, призвал к ограничению срока полномочий судей до 18 лет и настоял на принятии поправки к Конституции, ограничивающей неприкосновенность для бывших президентов.Сам Байден назвал эту поправку "никто не выше закона". Американский лидер предложил ограничить права Конституции на предоставление иммунитета от "федерального уголовного преследования, суда, осуждения или приговора в силу того, что человек ранее занимал пост президента".По мнению эксперта, такая инициатива направлена исключительно против бывшего президента и нынешнего лидирующего кандидата на этот пост Дональда Трампа, однако предложение накануне завершения каденции Байдена, вероятно, даже не будет рассмотрено всерьез, а следовательно - реализовано. "Байден предложил две вещи. Первая — судьи Верховного суда могут находиться на своем месте максимум 18 лет, а не пожизненно. Вторая — убрать неприкосновенность президента страны. Но это лишь предложения действующего президента. Я не уверен, что данная инициатива пройдет. Я думаю, что Байдену скучно. Он находится 51 год в политике и, видимо, перед своей тотальной отставкой хочет закончить политическую карьеру каким-то вкладом в законодательство Соединенных Штатов", - указал американист.Вайнер также подчеркнул, что неприкосновенность бывших глав государства – "вещь непотопляемая", а потому за инициативу Байдена едва ли проголосуют Конгресс и Сенат. К тому же, даже для семьи действующего американского лидера снятие иммунитета будет иметь губительные последствия, о чем Байден, видимо, не задумывался."Конечно, на 100% это антитрамповская инициатива. Кстати, она не несет ничего хорошего сыну Байдена Хантеру, которому грозит 25 лет тюрьмы за преступления. Если с Байдена будет снята неприкосновенность, то и с его родных будет другой спрос", - заключил собеседник.В начале июля впервые в истории США присяжные вынесли обвинительный вердикт сыну президента. Хантера Байдена признали виновным в тяжких преступлениях, связанных с приобретением и хранением оружия. В совокупности ему грозит до 25 лет тюремного заключения, однако, как пишет газета Politico, ссылаясь на опрошенных экспертов, сын президента получит максимум два года тюрьмы или судья в принципе ограничится условным сроком.Ранее, 21 июля, Байден заявил, что выбывает из предвыборной гонки. Он поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демократической партии в борьбе против Трампа на выборах президента США в ноябре.
https://ukraina.ru/20231107/1050810489.html
https://ukraina.ru/20240712/1056215346.html
https://ukraina.ru/20240728/1056450822.html
сша
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102906/14/1029061423_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_2fc4026673a7711b07c0b2b0846c4625.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, джо байден, дональд трамп, грег вайнер, верховный суд, the washington post, президентские выборы, президент сша, запад, коррупция, неприкосновенность, лишение неприкосновенности, новости
США, Джо Байден, Дональд Трамп, Грег Вайнер, Верховный Суд, The Washington Post, президентские выборы, президент США, Запад, коррупция, неприкосновенность, лишение неприкосновенности, Новости

Выстрел себе в ногу: инициатива Байдена об отмене иммунитета экс-президентов угрожает его же отпрыску

18:11 30.07.2024
 
© AP / Visar Kryeziu
- РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP / Visar Kryeziu
Читать в
Анастасия
Градинарова
Все материалы
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Антитрамповская инициатива президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о принятии поправки к Конституции, отменяющей абсолютный иммунитет для бывших глав государства, приведет к неблагоприятным последствиям для Хантера Байдена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Ранее во вторник этот же день газета The Washington Post писала, что нынешний хозяин Белого дома одобрил радикальные изменения в Верховном суде, призвал к ограничению срока полномочий судей до 18 лет и настоял на принятии поправки к Конституции, ограничивающей неприкосновенность для бывших президентов.
Сам Байден назвал эту поправку "никто не выше закона". Американский лидер предложил ограничить права Конституции на предоставление иммунитета от "федерального уголовного преследования, суда, осуждения или приговора в силу того, что человек ранее занимал пост президента".
"Эта нация была основана на простом, но глубоком принципе: никто не может быть выше закона. Ни президент Соединенных Штатов. Ни судья Верховного суда США. Никто", - обосновал поправку Байден.
- РИА Новости, 1920, 07.11.2023
7 ноября 2023, 10:00
Членам семьи Байдена вручат более 20 повесток из-за коррупцииКонгресс США намерен спросить с родственников президента о подставных компаниях для "отмывания денег" из Китая, сообщает Fox Business
По мнению эксперта, такая инициатива направлена исключительно против бывшего президента и нынешнего лидирующего кандидата на этот пост Дональда Трампа, однако предложение накануне завершения каденции Байдена, вероятно, даже не будет рассмотрено всерьез, а следовательно - реализовано.
"Байден предложил две вещи. Первая — судьи Верховного суда могут находиться на своем месте максимум 18 лет, а не пожизненно. Вторая — убрать неприкосновенность президента страны. Но это лишь предложения действующего президента. Я не уверен, что данная инициатива пройдет. Я думаю, что Байдену скучно. Он находится 51 год в политике и, видимо, перед своей тотальной отставкой хочет закончить политическую карьеру каким-то вкладом в законодательство Соединенных Штатов", - указал американист.
Вайнер также подчеркнул, что неприкосновенность бывших глав государства – "вещь непотопляемая", а потому за инициативу Байдена едва ли проголосуют Конгресс и Сенат. К тому же, даже для семьи действующего американского лидера снятие иммунитета будет иметь губительные последствия, о чем Байден, видимо, не задумывался.

"Конечно, на 100% это антитрамповская инициатива. Кстати, она не несет ничего хорошего сыну Байдена Хантеру, которому грозит 25 лет тюрьмы за преступления. Если с Байдена будет снята неприкосновенность, то и с его родных будет другой спрос", - заключил собеседник.

- РИА Новости, 1920, 12.07.2024
12 июля, 14:02
Охота на папу. Как Хантер Байден гонит Джо в президенты После того как на саммите НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден передал слово президенту Украины… Владимиру Путину, "у которого столько же отваги, сколько и решимости", многие напряглись: мол, отчего так все смешалось в доме американских Облонских и что же еще будет?
В начале июля впервые в истории США присяжные вынесли обвинительный вердикт сыну президента. Хантера Байдена признали виновным в тяжких преступлениях, связанных с приобретением и хранением оружия. В совокупности ему грозит до 25 лет тюремного заключения, однако, как пишет газета Politico, ссылаясь на опрошенных экспертов, сын президента получит максимум два года тюрьмы или судья в принципе ограничится условным сроком.
Ранее, 21 июля, Байден заявил, что выбывает из предвыборной гонки. Он поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демократической партии в борьбе против Трампа на выборах президента США в ноябре.
- РИА Новости, 1920, 28.07.2024
28 июля, 08:34
"Жизнь или кошелек". Грязные выборы в США приведут к непоправимым последствиям — КаргинХаррис — слабый кандидат, но это не значит, что она не выиграет у Трампа. После выборов Америку ждет если не гражданская война, так массовые протесты
 
СШАДжо БайденДональд ТрампГрег ВайнерВерховный СудThe Washington Postпрезидентские выборыпрезидент СШАЗападкоррупциянеприкосновенностьлишение неприкосновенностиНовости
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала