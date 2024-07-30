Выстрел себе в ногу: инициатива Байдена об отмене иммунитета экс-президентов угрожает его же отпрыску
© AP / Visar Kryeziu
© AP / Visar Kryeziu
Антитрамповская инициатива президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о принятии поправки к Конституции, отменяющей абсолютный иммунитет для бывших глав государства, приведет к неблагоприятным последствиям для Хантера Байдена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Ранее во вторник этот же день газета The Washington Post писала, что нынешний хозяин Белого дома одобрил радикальные изменения в Верховном суде, призвал к ограничению срока полномочий судей до 18 лет и настоял на принятии поправки к Конституции, ограничивающей неприкосновенность для бывших президентов.
Сам Байден назвал эту поправку "никто не выше закона". Американский лидер предложил ограничить права Конституции на предоставление иммунитета от "федерального уголовного преследования, суда, осуждения или приговора в силу того, что человек ранее занимал пост президента".
"Эта нация была основана на простом, но глубоком принципе: никто не может быть выше закона. Ни президент Соединенных Штатов. Ни судья Верховного суда США. Никто", - обосновал поправку Байден.
По мнению эксперта, такая инициатива направлена исключительно против бывшего президента и нынешнего лидирующего кандидата на этот пост Дональда Трампа, однако предложение накануне завершения каденции Байдена, вероятно, даже не будет рассмотрено всерьез, а следовательно - реализовано.
"Байден предложил две вещи. Первая — судьи Верховного суда могут находиться на своем месте максимум 18 лет, а не пожизненно. Вторая — убрать неприкосновенность президента страны. Но это лишь предложения действующего президента. Я не уверен, что данная инициатива пройдет. Я думаю, что Байдену скучно. Он находится 51 год в политике и, видимо, перед своей тотальной отставкой хочет закончить политическую карьеру каким-то вкладом в законодательство Соединенных Штатов", - указал американист.
Вайнер также подчеркнул, что неприкосновенность бывших глав государства – "вещь непотопляемая", а потому за инициативу Байдена едва ли проголосуют Конгресс и Сенат. К тому же, даже для семьи действующего американского лидера снятие иммунитета будет иметь губительные последствия, о чем Байден, видимо, не задумывался.
"Конечно, на 100% это антитрамповская инициатива. Кстати, она не несет ничего хорошего сыну Байдена Хантеру, которому грозит 25 лет тюрьмы за преступления. Если с Байдена будет снята неприкосновенность, то и с его родных будет другой спрос", - заключил собеседник.
12 июля, 14:02Охота на папу. Как Хантер Байден гонит Джо в президенты После того как на саммите НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден передал слово президенту Украины… Владимиру Путину, "у которого столько же отваги, сколько и решимости", многие напряглись: мол, отчего так все смешалось в доме американских Облонских и что же еще будет?
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Ранее, 21 июля, Байден заявил, что выбывает из предвыборной гонки. Он поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демократической партии в борьбе против Трампа на выборах президента США в ноябре.