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Лукашенко обсудил с Путиным вопросы обеспечения безопасности

Лукашенко обсудил с Путиным вопросы обеспечения безопасности - 29.07.2024 Украина.ру

Лукашенко обсудил с Путиным вопросы обеспечения безопасности

На уровне высшего руководства Союзного государства России и Белоруссии обсуждены вопросы обеспечения безопасности. Об этом 29 июля в Минске заявил Александр Лукашенко на совещании по международным вопросам

2024-07-29T12:36

2024-07-29T12:36

2024-07-29T12:36

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Совещание прошло по итогам визита Александра Лукашенко в Россию, где он провёл переговоры с Владимиром Путиным. Они проходили преимущественно в закрытом формате с обсуждением широкого спектра вопросов, включая вопросы безопасности. По словам Лукашенко, "найдено взаимопонимание по всем вопросам" и к их решению "все силовые структуры и министры подключены", в том числе и МИД."Осенью, накануне 25-летия Договора о создании Союзного государства, в Минске состоятся все важнейшие мероприятия - и союзный Совмин, и Высший госсовет. С президентом (России. - Ред.) мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы - и по линии совбезов (договор о гарантиях безопасности. - Ред.), и по темам правительства", - сообщил Лукашенко.Он напомнил, что на июньском саммите ШОС в Астане состоялось оформление полноценного членства Белоруссии в этой организации. Состоялся ряд двусторонних встреч. В связи с этим Лукашенко заметил: "Хорошие были встречи. Там достигнуты были и конкретные договоренности. Давайте их реализовывать".Белоруссия находится под западными санкциями с прошлого века. Они были возобновлены и усилены с 2020 года, а с начала СВО неоднократно расширялись.Белоруссия поддержала Россию в проведении спецоперации на Украине, однако не отправляла своих военнослужащих и оружие в зону СВО. Тем не менее, на Западе считают Белоруссию соучастником российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.С начала года Ранее Путин и Лукашенко неоднократно встречались, в том числе на полях астанинского саммита ШОС в начале июля. Подробнее о том, что готовят НАТО и Украине Путин и Лукашенко читайте в интервью военного политолога Владимира Козина на сайте Украина.ру.

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