Лукашенко обсудил с Путиным вопросы обеспечения безопасности - 29.07.2024 Украина.ру
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Лукашенко обсудил с Путиным вопросы обеспечения безопасности
Лукашенко обсудил с Путиным вопросы обеспечения безопасности - 29.07.2024 Украина.ру
Лукашенко обсудил с Путиным вопросы обеспечения безопасности
На уровне высшего руководства Союзного государства России и Белоруссии обсуждены вопросы обеспечения безопасности. Об этом 29 июля в Минске заявил Александр Лукашенко на совещании по международным вопросам
2024-07-29T12:36
2024-07-29T12:36
новости
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александр лукашенко
владимир путин
шос
мид
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сво
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Совещание прошло по итогам визита Александра Лукашенко в Россию, где он провёл переговоры с Владимиром Путиным. Они проходили преимущественно в закрытом формате с обсуждением широкого спектра вопросов, включая вопросы безопасности. По словам Лукашенко, "найдено взаимопонимание по всем вопросам" и к их решению "все силовые структуры и министры подключены", в том числе и МИД."Осенью, накануне 25-летия Договора о создании Союзного государства, в Минске состоятся все важнейшие мероприятия - и союзный Совмин, и Высший госсовет. С президентом (России. - Ред.) мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы - и по линии совбезов (договор о гарантиях безопасности. - Ред.), и по темам правительства", - сообщил Лукашенко.Он напомнил, что на июньском саммите ШОС в Астане состоялось оформление полноценного членства Белоруссии в этой организации. Состоялся ряд двусторонних встреч. В связи с этим Лукашенко заметил: "Хорошие были встречи. Там достигнуты были и конкретные договоренности. Давайте их реализовывать".Белоруссия находится под западными санкциями с прошлого века. Они были возобновлены и усилены с 2020 года, а с начала СВО неоднократно расширялись.Белоруссия поддержала Россию в проведении спецоперации на Украине, однако не отправляла своих военнослужащих и оружие в зону СВО. Тем не менее, на Западе считают Белоруссию соучастником российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.С начала года Ранее Путин и Лукашенко неоднократно встречались, в том числе на полях астанинского саммита ШОС в начале июля. Подробнее о том, что готовят НАТО и Украине Путин и Лукашенко читайте в интервью военного политолога Владимира Козина на сайте Украина.ру.
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новости, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, владимир путин, шос, мид, нато, сво, санкции, союзное государство, безопасность, гарантии безопасности, национальная безопасность
Новости, Белоруссия, Россия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, ШОС, МИД, НАТО, СВО, санкции, Союзное государство, безопасность, гарантии безопасности, национальная безопасность

Лукашенко обсудил с Путиным вопросы обеспечения безопасности

12:36 29.07.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча президентов РФ и Белоруссии В. Путина и А. Лукашенко
Встреча президентов РФ и Белоруссии В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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На уровне высшего руководства Союзного государства России и Белоруссии обсуждены вопросы обеспечения безопасности. Об этом 29 июля в Минске заявил Александр Лукашенко на совещании по международным вопросам
Совещание прошло по итогам визита Александра Лукашенко в Россию, где он провёл переговоры с Владимиром Путиным. Они проходили преимущественно в закрытом формате с обсуждением широкого спектра вопросов, включая вопросы безопасности. По словам Лукашенко, "найдено взаимопонимание по всем вопросам" и к их решению "все силовые структуры и министры подключены", в том числе и МИД.
"Осенью, накануне 25-летия Договора о создании Союзного государства, в Минске состоятся все важнейшие мероприятия - и союзный Совмин, и Высший госсовет. С президентом (России. - Ред.) мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы - и по линии совбезов (договор о гарантиях безопасности. - Ред.), и по темам правительства", - сообщил Лукашенко.

Он напомнил, что на июньском саммите ШОС в Астане состоялось оформление полноценного членства Белоруссии в этой организации. Состоялся ряд двусторонних встреч. В связи с этим Лукашенко заметил: "Хорошие были встречи. Там достигнуты были и конкретные договоренности. Давайте их реализовывать".
"Надо немедленно определить стратегию движения к целям, которые мы наметили, - добавил он. - И делать это надо по горячим следам. Открываются колоссальные перспективы".
Белоруссия находится под западными санкциями с прошлого века. Они были возобновлены и усилены с 2020 года, а с начала СВО неоднократно расширялись.
Белоруссия поддержала Россию в проведении спецоперации на Украине, однако не отправляла своих военнослужащих и оружие в зону СВО. Тем не менее, на Западе считают Белоруссию соучастником российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
С начала года Ранее Путин и Лукашенко неоднократно встречались, в том числе на полях астанинского саммита ШОС в начале июля. Подробнее о том, что готовят НАТО и Украине Путин и Лукашенко читайте в интервью военного политолога Владимира Козина на сайте Украина.ру.
 
НовостиБелоруссияРоссияУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинШОСМИДНАТОСВОсанкцииСоюзное государствобезопасностьгарантии безопасностинациональная безопасность
 
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