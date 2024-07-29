Олег Неменский: "Герои нации" стоят между Украиной, Польшей и Евросоюзом - 29.07.2024 Украина.ру
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Олег Неменский: "Герои нации" стоят между Украиной, Польшей и Евросоюзом
Олег Неменский: "Герои нации" стоят между Украиной, Польшей и Евросоюзом - 29.07.2024 Украина.ру
Олег Неменский: "Герои нации" стоят между Украиной, Польшей и Евросоюзом
Владимир Зеленский не готов открывать "ямы смерти" для Польши. Такая позиция Украины удобна для Европы.
2024-07-29T04:32
2024-07-29T04:32
интервью
украина
польша
варшава
владимир зеленский
юрий шухевич
геноцид
волынская резня
ес
бандеровцы
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.Украина не должна стать частью Евросоюза до тех пор, пока не будут решены вопросы, связанные с эксгумацией тел жертв Волынской резни, заявил 23 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.— Олег Борисович, почему Украина не готова признавать свою вину за Волынскую резню?— Украина действительно не может признать свою вину, так как для этого надо отказаться де факто от государственной идеологии.Основные виновники Волынской резни признаны на Украине "героями нации" — сегодня это уже культ. Если до 2022 года, согласно соцопросам, Шухевича и Бандеру считали героями значительно меньше половины населения Украины, то сейчас так думает большинство граждан.Если бы их признали преступниками, это означало бы необходимость их дегероизации. А следовательно — отказ чтить правильными те идеи, которые эти люди исповедовали и на основе которых проводили Волынскую резню.Для современной Украины это совершенно нереальный сценарий — признать себя тотально неправой во всем, что касается государственной идеологии.На самом деле и для Польши отказ от претензий по Волынской резне был бы сродни отказа от важнейших пунктов своей истории, своего национального самосознания и идеологии.Итого, в данном случае мы имеем дело с неразрешимой проблемой.Я напомню, что запрет на эксгумацию жертв Волынской резни был введён в 2017 году и напрямую связан с инцидентами на кладбищах в Польше, на которых в 90-е и 2000-е годы установлено немало самодельных памятников бойцам УПА*, которые нигде не зарегистрированы. Местное польское население с сильным раздражением на это реагирует.Тогда был кем-то осквернён и частично разрушен памятник "героям" в польском селе недалеко от украинской границы в Глушице. Польша отказалась восстанавливать этот памятник, потому что он не является каким-то официальным монументом, за который администрация несёт ответственность.Официальное участие представителей польской власти в восстановлении подобных памятников бойцам УПА* вызвало бы большой скандал, на который никто из чиновников пойти не может.Украина на это отреагировала жёстко. В итоге все-таки получился спровоцированный скандал, и со стороны Киева был введён запрет на эксгумацию останков жертв Волынской резни 1943 года.Конечно, время прошло, но в Киеве помнят, что проблема с памятниками "героям" УПА* на польских кладбищах не урегулирована. Об этом, собственно, Киев периодически напоминает Варшаве.Мы видели, что Зеленский пытался как-то разрулить этот вопрос. Он несколько раз обещал, что возможность эксгумации будет возвращена Польше.Действительно, в прошлом году было дано разрешение на раскопки одной из так называемых ям смерти (в которые сбрасывали тела убитых во время резни) в одной из деревень на Украине. Но это была разовая акция, разрешение не распространялось на другие территории.Такое ограничение даже поставило в неудобное положение президента Дуду, который заявил, что проблема решена. А на деле оказалось, что все по-старому...А ведь в прошлом году была годовщина Волынской резни, и польская сторона надеялась на ответные действия Украины, ожидая каких-то шагов навстречу. Но так ничего и не получила ни в вопросе о признании резни геноцидом, ни в вопросе о разблокировании эксгумации ее жертв.— Зеленский боится внутреннего конфликта на Украине из-за этой истории?— Ситуация на Украине явно не располагает к решению этого вопроса.Если вдруг Зеленский попробует властью главы Украины сдвинуть это дело с мёртвой точки, то это может привести к сильному росту оппозиционных настроений у националистически настроенной общественности и среди военных. А также — в среде крайне правых организаций, которые в принципе и сейчас способны устроить госпереворот.То есть это действительно очень опасный шаг, на который Зеленский явно не готов был пойти раньше, и не готов сейчас.— А как же желание Украины попасть в ЕС?— Украина, конечно, хочет попасть в Евросоюз. При этом сделать это она желает именно на основе украинского национального проекта, который создавался специально для интеграции с ЕС.То, что этот проект является тупиковым, пока что на Украине очень немногие готовы признать. Более того, те, кто это сделал, были вынуждены давно сбежать с нынешней Украины, так как условий для их публичной жизни там нет.В целом Украина все равно не имеет никаких шансов на интеграцию в Европейский союз, при том, что ей это много раз обещали в том числе из Варшавы. Поэтому тема Волынской резни, героизации [Украиной] Бандеры и Шухевича удобна для Европы. Это можно использовать как один из поводов для отказа Украине в исполнении данных ей обещаний.— В Польше в 2023 году к власти пришло новое правительство. Это может изменить как-то позицию страны в вопросе геноцида поляков в 1943 году?— Новое правительство не склонно выставлять исторические вопросы на первый план двусторонних отношений.Казалось бы, что появилась возможность смягчить позиции обеих стран, чтобы тем самым добиться хоть каких-то подвижек. Но все равно позиция Польши не изменилась. Варшава не пытается делать акцент на этих вопросах, но при этом не может отказаться и от прежних требований.Более того, правительство в Польше коалиционное. Мы видим, что если не главная правящая партия, то её союзники продолжают активно поднимать тему Волынской резни, геноцида и эксгумации жертв. Она для них является особенно важной.Поэтому выступил с заявлением лидер Польской крестьянской партии Косиняк-Камыш. Для польского так называемого лядового движения (по-русски это переводится как "крестьянское", хотя это не совсем точный перевод), для всего этого политического лагеря вопрос Волынской резни является одним из приоритетных. Упомянутая партия все-таки является коалиционной в нынешнем правительствеТо есть никакой либеральный уклон в пользу "а давайте хотя бы просто будем на эту тему молчать" явно не проходит в Варшаве.Со стороны Киева, как я сказал выше, можно не рассчитывать ни на какие подвижки. Так что ситуация тупиковая, и обе стороны будут, я думаю, дальше предъявлять друг другу претензии.О том, кто участвовал в формировании идеологии бандеровской фракции, в материале Дмитрий "Орлик" Мирон и "44 правила украинского националиста"*Украинская повстанческая армия (УПА) признана экстремистской и запрещена в России
https://ukraina.ru/20201028/1029414084.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, украина, польша, варшава, владимир зеленский, юрий шухевич, геноцид, волынская резня, ес, бандеровцы, киев, олег неменский, украина.ру
Интервью, Украина, Польша, Варшава, Владимир Зеленский, Юрий Шухевич, геноцид, Волынская резня, ЕС, бандеровцы, Киев, Олег Неменский, Украина.ру

Олег Неменский: "Герои нации" стоят между Украиной, Польшей и Евросоюзом

04:32 29.07.2024
 
© Украина.ру / Арина ТихомироваОлег Неменский интервью
Олег Неменский интервью - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Украина.ру / Арина Тихомирова
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский не готов открывать "ямы смерти" для Польши. Такая позиция Украины удобна для Европы.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.
Украина не должна стать частью Евросоюза до тех пор, пока не будут решены вопросы, связанные с эксгумацией тел жертв Волынской резни, заявил 23 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
— Олег Борисович, почему Украина не готова признавать свою вину за Волынскую резню?
— Украина действительно не может признать свою вину, так как для этого надо отказаться де факто от государственной идеологии.
Основные виновники Волынской резни признаны на Украине "героями нации" — сегодня это уже культ. Если до 2022 года, согласно соцопросам, Шухевича и Бандеру считали героями значительно меньше половины населения Украины, то сейчас так думает большинство граждан.
Если бы их признали преступниками, это означало бы необходимость их дегероизации. А следовательно — отказ чтить правильными те идеи, которые эти люди исповедовали и на основе которых проводили Волынскую резню.
Для современной Украины это совершенно нереальный сценарий — признать себя тотально неправой во всем, что касается государственной идеологии.
На самом деле и для Польши отказ от претензий по Волынской резне был бы сродни отказа от важнейших пунктов своей истории, своего национального самосознания и идеологии.
Итого, в данном случае мы имеем дело с неразрешимой проблемой.
Олег Неменский - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 09:49
Олег Неменский: кто онРоссийский политолог, историк
Я напомню, что запрет на эксгумацию жертв Волынской резни был введён в 2017 году и напрямую связан с инцидентами на кладбищах в Польше, на которых в 90-е и 2000-е годы установлено немало самодельных памятников бойцам УПА*, которые нигде не зарегистрированы. Местное польское население с сильным раздражением на это реагирует.
Тогда был кем-то осквернён и частично разрушен памятник "героям" в польском селе недалеко от украинской границы в Глушице. Польша отказалась восстанавливать этот памятник, потому что он не является каким-то официальным монументом, за который администрация несёт ответственность.
Официальное участие представителей польской власти в восстановлении подобных памятников бойцам УПА* вызвало бы большой скандал, на который никто из чиновников пойти не может.
Украина на это отреагировала жёстко. В итоге все-таки получился спровоцированный скандал, и со стороны Киева был введён запрет на эксгумацию останков жертв Волынской резни 1943 года.
Конечно, время прошло, но в Киеве помнят, что проблема с памятниками "героям" УПА* на польских кладбищах не урегулирована. Об этом, собственно, Киев периодически напоминает Варшаве.
Мы видели, что Зеленский пытался как-то разрулить этот вопрос. Он несколько раз обещал, что возможность эксгумации будет возвращена Польше.
Действительно, в прошлом году было дано разрешение на раскопки одной из так называемых ям смерти (в которые сбрасывали тела убитых во время резни) в одной из деревень на Украине. Но это была разовая акция, разрешение не распространялось на другие территории.
Такое ограничение даже поставило в неудобное положение президента Дуду, который заявил, что проблема решена. А на деле оказалось, что все по-старому...
А ведь в прошлом году была годовщина Волынской резни, и польская сторона надеялась на ответные действия Украины, ожидая каких-то шагов навстречу. Но так ничего и не получила ни в вопросе о признании резни геноцидом, ни в вопросе о разблокировании эксгумации ее жертв.
День памяти жертв геноцида в Польше - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
11 июля, 08:03История
Как началась "Волынская резня"В "кровавое воскресенье" 11 июля 1943 года украинские националисты начали массовую резню польского населения на Волыни, в которой погибли более 50 тысяч человек. Произошедшее можно однозначно квалифицировать как этническую чистку, но украинские идеологи это всячески отрицают
— Зеленский боится внутреннего конфликта на Украине из-за этой истории?
— Ситуация на Украине явно не располагает к решению этого вопроса.
Если вдруг Зеленский попробует властью главы Украины сдвинуть это дело с мёртвой точки, то это может привести к сильному росту оппозиционных настроений у националистически настроенной общественности и среди военных. А также — в среде крайне правых организаций, которые в принципе и сейчас способны устроить госпереворот.
То есть это действительно очень опасный шаг, на который Зеленский явно не готов был пойти раньше, и не готов сейчас.
— А как же желание Украины попасть в ЕС?
— Украина, конечно, хочет попасть в Евросоюз. При этом сделать это она желает именно на основе украинского национального проекта, который создавался специально для интеграции с ЕС.
То, что этот проект является тупиковым, пока что на Украине очень немногие готовы признать. Более того, те, кто это сделал, были вынуждены давно сбежать с нынешней Украины, так как условий для их публичной жизни там нет.
В целом Украина все равно не имеет никаких шансов на интеграцию в Европейский союз, при том, что ей это много раз обещали в том числе из Варшавы. Поэтому тема Волынской резни, героизации [Украиной] Бандеры и Шухевича удобна для Европы.
Это можно использовать как один из поводов для отказа Украине в исполнении данных ей обещаний.
Юрий Борисенок интервью - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
26 июля, 19:30
Юрий Борисенок: Польша давит на Киев из-за Волынской резни, чтобы избавиться от украинских беженцев Доцент МГУ, российский ученый считает, что Волынская резня — это один из узлов противоречия между Киевом и Варшавой, которые преодолеть невозможно. Поляки и украинцы склонные мечтать о несбыточном.
— В Польше в 2023 году к власти пришло новое правительство. Это может изменить как-то позицию страны в вопросе геноцида поляков в 1943 году?
— Новое правительство не склонно выставлять исторические вопросы на первый план двусторонних отношений.
Казалось бы, что появилась возможность смягчить позиции обеих стран, чтобы тем самым добиться хоть каких-то подвижек. Но все равно позиция Польши не изменилась. Варшава не пытается делать акцент на этих вопросах, но при этом не может отказаться и от прежних требований.
Более того, правительство в Польше коалиционное. Мы видим, что если не главная правящая партия, то её союзники продолжают активно поднимать тему Волынской резни, геноцида и эксгумации жертв. Она для них является особенно важной.
Поэтому выступил с заявлением лидер Польской крестьянской партии Косиняк-Камыш. Для польского так называемого лядового движения (по-русски это переводится как "крестьянское", хотя это не совсем точный перевод), для всего этого политического лагеря вопрос Волынской резни является одним из приоритетных. Упомянутая партия все-таки является коалиционной в нынешнем правительстве
То есть никакой либеральный уклон в пользу "а давайте хотя бы просто будем на эту тему молчать" явно не проходит в Варшаве.
Со стороны Киева, как я сказал выше, можно не рассчитывать ни на какие подвижки. Так что ситуация тупиковая, и обе стороны будут, я думаю, дальше предъявлять друг другу претензии.
Геноцид поляков на Западной Украине: Ищенко объяснил, почему власти Польши поддерживают бандеровцев - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
27 июля, 16:23
Геноцид поляков на Западной Украине: Ищенко объяснил, почему власти Польши поддерживают бандеровцев
О том, кто участвовал в формировании идеологии бандеровской фракции, в материале Дмитрий "Орлик" Мирон и "44 правила украинского националиста"
*Украинская повстанческая армия (УПА) признана экстремистской и запрещена в России
 
ИнтервьюУкраинаПольшаВаршаваВладимир ЗеленскийЮрий ШухевичгеноцидВолынская резняЕСбандеровцыКиевОлег НеменскийУкраина.ру
 
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