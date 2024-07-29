Олег Неменский: "Герои нации" стоят между Украиной, Польшей и Евросоюзом
Владимир Зеленский не готов открывать "ямы смерти" для Польши. Такая позиция Украины удобна для Европы.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.
Украина не должна стать частью Евросоюза до тех пор, пока не будут решены вопросы, связанные с эксгумацией тел жертв Волынской резни, заявил 23 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
— Олег Борисович, почему Украина не готова признавать свою вину за Волынскую резню?
— Украина действительно не может признать свою вину, так как для этого надо отказаться де факто от государственной идеологии.
Основные виновники Волынской резни признаны на Украине "героями нации" — сегодня это уже культ. Если до 2022 года, согласно соцопросам, Шухевича и Бандеру считали героями значительно меньше половины населения Украины, то сейчас так думает большинство граждан.
Если бы их признали преступниками, это означало бы необходимость их дегероизации. А следовательно — отказ чтить правильными те идеи, которые эти люди исповедовали и на основе которых проводили Волынскую резню.
Для современной Украины это совершенно нереальный сценарий — признать себя тотально неправой во всем, что касается государственной идеологии.
На самом деле и для Польши отказ от претензий по Волынской резне был бы сродни отказа от важнейших пунктов своей истории, своего национального самосознания и идеологии.
Итого, в данном случае мы имеем дело с неразрешимой проблемой.
28 октября 2020, 09:49Олег Неменский: кто онРоссийский политолог, историк
Я напомню, что запрет на эксгумацию жертв Волынской резни был введён в 2017 году и напрямую связан с инцидентами на кладбищах в Польше, на которых в 90-е и 2000-е годы установлено немало самодельных памятников бойцам УПА*, которые нигде не зарегистрированы. Местное польское население с сильным раздражением на это реагирует.
Тогда был кем-то осквернён и частично разрушен памятник "героям" в польском селе недалеко от украинской границы в Глушице. Польша отказалась восстанавливать этот памятник, потому что он не является каким-то официальным монументом, за который администрация несёт ответственность.
Официальное участие представителей польской власти в восстановлении подобных памятников бойцам УПА* вызвало бы большой скандал, на который никто из чиновников пойти не может.
Украина на это отреагировала жёстко. В итоге все-таки получился спровоцированный скандал, и со стороны Киева был введён запрет на эксгумацию останков жертв Волынской резни 1943 года.
Конечно, время прошло, но в Киеве помнят, что проблема с памятниками "героям" УПА* на польских кладбищах не урегулирована. Об этом, собственно, Киев периодически напоминает Варшаве.
Мы видели, что Зеленский пытался как-то разрулить этот вопрос. Он несколько раз обещал, что возможность эксгумации будет возвращена Польше.
Действительно, в прошлом году было дано разрешение на раскопки одной из так называемых ям смерти (в которые сбрасывали тела убитых во время резни) в одной из деревень на Украине. Но это была разовая акция, разрешение не распространялось на другие территории.
Такое ограничение даже поставило в неудобное положение президента Дуду, который заявил, что проблема решена. А на деле оказалось, что все по-старому...
А ведь в прошлом году была годовщина Волынской резни, и польская сторона надеялась на ответные действия Украины, ожидая каких-то шагов навстречу. Но так ничего и не получила ни в вопросе о признании резни геноцидом, ни в вопросе о разблокировании эксгумации ее жертв.
11 июля, 08:03ИсторияКак началась "Волынская резня"В "кровавое воскресенье" 11 июля 1943 года украинские националисты начали массовую резню польского населения на Волыни, в которой погибли более 50 тысяч человек. Произошедшее можно однозначно квалифицировать как этническую чистку, но украинские идеологи это всячески отрицают
— Зеленский боится внутреннего конфликта на Украине из-за этой истории?
— Ситуация на Украине явно не располагает к решению этого вопроса.
Если вдруг Зеленский попробует властью главы Украины сдвинуть это дело с мёртвой точки, то это может привести к сильному росту оппозиционных настроений у националистически настроенной общественности и среди военных. А также — в среде крайне правых организаций, которые в принципе и сейчас способны устроить госпереворот.
То есть это действительно очень опасный шаг, на который Зеленский явно не готов был пойти раньше, и не готов сейчас.
— А как же желание Украины попасть в ЕС?
— Украина, конечно, хочет попасть в Евросоюз. При этом сделать это она желает именно на основе украинского национального проекта, который создавался специально для интеграции с ЕС.
То, что этот проект является тупиковым, пока что на Украине очень немногие готовы признать. Более того, те, кто это сделал, были вынуждены давно сбежать с нынешней Украины, так как условий для их публичной жизни там нет.
В целом Украина все равно не имеет никаких шансов на интеграцию в Европейский союз, при том, что ей это много раз обещали в том числе из Варшавы. Поэтому тема Волынской резни, героизации [Украиной] Бандеры и Шухевича удобна для Европы.
Это можно использовать как один из поводов для отказа Украине в исполнении данных ей обещаний.
26 июля, 19:30Юрий Борисенок: Польша давит на Киев из-за Волынской резни, чтобы избавиться от украинских беженцев Доцент МГУ, российский ученый считает, что Волынская резня — это один из узлов противоречия между Киевом и Варшавой, которые преодолеть невозможно. Поляки и украинцы склонные мечтать о несбыточном.
— В Польше в 2023 году к власти пришло новое правительство. Это может изменить как-то позицию страны в вопросе геноцида поляков в 1943 году?
— Новое правительство не склонно выставлять исторические вопросы на первый план двусторонних отношений.
Казалось бы, что появилась возможность смягчить позиции обеих стран, чтобы тем самым добиться хоть каких-то подвижек. Но все равно позиция Польши не изменилась. Варшава не пытается делать акцент на этих вопросах, но при этом не может отказаться и от прежних требований.
Более того, правительство в Польше коалиционное. Мы видим, что если не главная правящая партия, то её союзники продолжают активно поднимать тему Волынской резни, геноцида и эксгумации жертв. Она для них является особенно важной.
Поэтому выступил с заявлением лидер Польской крестьянской партии Косиняк-Камыш. Для польского так называемого лядового движения (по-русски это переводится как "крестьянское", хотя это не совсем точный перевод), для всего этого политического лагеря вопрос Волынской резни является одним из приоритетных. Упомянутая партия все-таки является коалиционной в нынешнем правительстве
То есть никакой либеральный уклон в пользу "а давайте хотя бы просто будем на эту тему молчать" явно не проходит в Варшаве.
Со стороны Киева, как я сказал выше, можно не рассчитывать ни на какие подвижки. Так что ситуация тупиковая, и обе стороны будут, я думаю, дальше предъявлять друг другу претензии.
О том, кто участвовал в формировании идеологии бандеровской фракции, в материале Дмитрий "Орлик" Мирон и "44 правила украинского националиста"
*Украинская повстанческая армия (УПА) признана экстремистской и запрещена в России