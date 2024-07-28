Заявления Путина и Белоусова, обращение морпехов к Зеленскому. Итоги 28 июля на Украине - 28.07.2024 Украина.ру
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Заявления Путина и Белоусова, обращение морпехов к Зеленскому. Итоги 28 июля на Украине
Заявления Путина и Белоусова, обращение морпехов к Зеленскому. Итоги 28 июля на Украине - 28.07.2024 Украина.ру
Заявления Путина и Белоусова, обращение морпехов к Зеленскому. Итоги 28 июля на Украине
Президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поблагодарили военных моряков за службу. Взятые в плен в Мариуполе украинские морпехи обратились к властям своей страны
2024-07-28T18:00
2024-07-28T18:01
хроники
эксклюзив
владимир путин
андрей белоусов
владимир зеленский
"азов"
нацгвардия
мариуполь
россия
украина
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Президент РФ России Владимир Путин поблагодарил российских военных моряков за доблестную службу и пожелал новых побед при решении исторических задач."Ещё раз поздравляю с праздником весь личный состав Военно-морского флота России, всех, кто сейчас в парадном строю и в боевом походе. Поздравляю ваших жен, детей, родителей, для которых этот день один из самых значимых и дорогих. Благодарю за доблестную службу. Желаю вам новых побед в исполнении стоящих перед нами поистине исторических, судьбоносных задач. Слава Военно-морскому флоту! За Россию! Ура!" - сказал он, выступая на параде ВМФ.Путин подчеркнул, что день ВМФ всегда отмечается в России торжественно, "с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за нашу страну, морскую державу".Президент России напомнил, что именно флот стал важной опорой в создании Российской империи и на века сохранил свою значимость для обороноспособности страны, в достижении её военных, промышленных, технологических и научных триумфов, в развитии и укреплении партнёрских отношений с другими государствами."Искренне рады приветствовать на Главном военно-морском параде экипажи боевых кораблей Алжира, Индии, Китая, представителей десятков зарубежных стран и делегаций, которые вместе с нами отмечают сегодняшний праздник, поздравляют наших матросов и командиров", - обратился Путин к иностранным участникам парада.Он также отметил, что 28 июля парады боевых кораблей принимают Балтийск и Владивосток, Североморск и Каспийск, а также сирийский Тартус.Перед выступлением на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге президент России в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева обошёл на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей на рейде реки Невы, поприветствовав и поздравив с праздником их экипажи.Министр обороны России также поздравил военных моряков с праздником."Исключительное мужество, доблесть и героизм военных моряков, их подвиги во имя Отчизны создавали морскую славу нашей Родины. И сегодня личный состав ВМФ, верный традициям своих предшественников, успешно выполняет все поставленные задачи, вносит значительный вклад в достижение целей специальной военной операции, обеспечивает надежную защиту национальных интересов государства. &lt;...&gt; Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за ратный труд!" – заявил он.Он выразил выразил большую признательность ветеранам, подчеркнув, что их служение Родине является примером для молодых защитников Отечества.Белоусов также пожелал всем крепкого "флотского здоровья", стойкости духа и новых свершений на благо России.Обращение морпехов к ЗеленскомуВидео с обращением морпехов 36-й отдельной бригады морской пехоты опубликовало РИА Новости."Хотелось бы от себя и от всех присутствующих, от всех, кто до сих пор сидят в плену из 36-й бригады задать вопрос руководству Украины, кабинету президента Украины, почему так случается, что мы сидим здесь — вот уже 27-й месяц заканчивается — мы сидим здесь и наблюдаем то, что если идут какие-то переговоры и кого-то меняют, то меняют тех, кто просидел буквально три-четыре месяца, может быть полгода", - заявил старший лейтенант, замкомандира зенитно-ракетной батареи по вооружению Алексей Собчук.За ним стояло ещё четыре украинских морпеха. Сам Собчук попал в плен 13 апреля 2022 года при попытке выйти из окружения на заводе "Азовмаш"."Очень интересно получается то, что руководство бригады, которое в принципе попало в плен еще раньше, чем мы, — потому что просто бросило бригаду, — уже находится в Украине и, скорее всего, продолжает дальше принимать решения, а мы из-за них практически тут оказались", - указал старший лейтенант.По его словам, руководство бригады довело ситуацию со снабжением морпехов до отсутствия питания, боеприпасов и любой логистики, а потом и вовсе создало такие условия, что единственным способом выжить было попасть в плен."На ротацию я уехал ещё до войны. Дочерям было восемь лет и восемь месяцев. На данный момент старшей 11-й год идёт, младшей идет четвёртый. Хотел бы задать вопрос президенту Украины: когда я увижу своих дочерей?" — заявил старший сержант Борис Крутенок.Ещё один пленный задал вопрос по поводу того, почему освобождают уже и мобилизованных, а вот попавшие в первые дни СВО украинские морпехи ещё в плену."Хотел бы поинтересоваться, как так получается, что с других направлений мобилизованные и пограничники уезжают, а мы вот сидим тут. Сколько это ещё будет и помнят ли о нас?" - отметил он.Его товарищ вспомнил о раненых."Хотел бы обратиться с просьбой к руководству военно-медицинских сил Украины поспособствовать обмену и возвращению домой раненных ребят, которым необходимо протезирование конечностей", - призвал ещё один морпех.И ещё один пленный заявил, что все они ждут обмена."Мы сидим уже почти 27 месяцев. Мы все ждём, когда нас поменяют, и вернёмся домой", - отметил он.Примечательно, что приоритетными для обмена для украинского руководства остаются боевики "Азова"*.Так, 25 июля командующий Нацгвардии Украины Александр Пивненко рассказал об обменах нацгвардейцев и в первую очередь "азовцев"* - бригада "Азов"* является частью Нацгвардии."755 [нацгвардейцев находятся в плену]. Многие попали в плен в Мариуполе. Поэтому есть ещё большая доля "азовцев"* и бойцов других наших подразделений, которых мы пытаемся вернуть", - заявил Пивненко в интервью украинскому государственному информационному агентству "Укринформ.По его словам, нацгвардейцев удаётся возвращать почти во время каждого обмена."Мы постоянно контактируем и с профильными ведомствами, и с родными. Я всегда подчеркиваю, что наша задача – вернуть всех домой", - отметил он.Также Пивненко рассказал, что каждый раз встречается с кем-то из тех нацгвардейцев, кого поменяли. Он также заявил, что подразделения и офицеры социального сопровождения работают для решения всех других вопросов соцзащиты, предоставляют информацию о возможности дальнейшего прохождения службы, обучения или увольнения побывавших в плену нацгвардейцев.Ранее появлялись сообщения о том, что "азовцы"* - в приоритете на обмен."Ещё в апреле Киеву было предложено обменять всех на всех по реальному количеству. То есть, всех пленных, находящихся в Украине, на равное число украинских пленных, находящихся в РФ. Этот план Киеву, вероятно, не подходит по причине того, что и сегодня они составляют списки тех, кто нужен на обмен по принципу "выковырять изюм из булочки" - "азовцы"*, медийные личности и т.д.. "Простой скот" в виде бойцов ВСУ, попавших в плен, Офис Президента (а очевидно, что этим занимается ОП) не интересует вообще", - писал 26 июня у себя в телеграм-канале украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.По его словам, "вполне возможно, если бы обменами занимался руководитель силовой структуры в Украине, а не политически мотивированные чиновники, ситуация разрешилась бы, несколько тысяч украинцев вернулись бы из плена".Видео с пленными морпехами подтверждает достоверность информации о существовании приоритетности пленных для политического руководства Украины.* - запрещённая в РФ организация — Ред.О ходе СВО — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе"
https://ukraina.ru/20240728/1056528720.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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хроники, эксклюзив, владимир путин, андрей белоусов, владимир зеленский, "азов", нацгвардия, мариуполь, россия, украина, вмф
Хроники, Эксклюзив, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Владимир Зеленский, "Азов", Нацгвардия, Мариуполь, Россия, Украина, ВМФ

Заявления Путина и Белоусова, обращение морпехов к Зеленскому. Итоги 28 июля на Украине

18:00 28.07.2024 (обновлено: 18:01 28.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде
Президент Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде
© POOL
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поблагодарили военных моряков за службу. Взятые в плен в Мариуполе украинские морпехи обратились к властям своей страны
Президент РФ России Владимир Путин поблагодарил российских военных моряков за доблестную службу и пожелал новых побед при решении исторических задач.
"Ещё раз поздравляю с праздником весь личный состав Военно-морского флота России, всех, кто сейчас в парадном строю и в боевом походе. Поздравляю ваших жен, детей, родителей, для которых этот день один из самых значимых и дорогих. Благодарю за доблестную службу. Желаю вам новых побед в исполнении стоящих перед нами поистине исторических, судьбоносных задач. Слава Военно-морскому флоту! За Россию! Ура!" - сказал он, выступая на параде ВМФ.
Путин подчеркнул, что день ВМФ всегда отмечается в России торжественно, "с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за нашу страну, морскую державу".
Президент России напомнил, что именно флот стал важной опорой в создании Российской империи и на века сохранил свою значимость для обороноспособности страны, в достижении её военных, промышленных, технологических и научных триумфов, в развитии и укреплении партнёрских отношений с другими государствами.
Джихадисты-туареги Мали - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
13:15
Джихадисты предложили "вагнеровцев" Украине, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 июляДжихадисты Мали предложили выдать Украине пленных "вагнеровцев". Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
"Искренне рады приветствовать на Главном военно-морском параде экипажи боевых кораблей Алжира, Индии, Китая, представителей десятков зарубежных стран и делегаций, которые вместе с нами отмечают сегодняшний праздник, поздравляют наших матросов и командиров", - обратился Путин к иностранным участникам парада.
Он также отметил, что 28 июля парады боевых кораблей принимают Балтийск и Владивосток, Североморск и Каспийск, а также сирийский Тартус.
Перед выступлением на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге президент России в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева обошёл на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей на рейде реки Невы, поприветствовав и поздравив с праздником их экипажи.
Министр обороны России также поздравил военных моряков с праздником.
"Исключительное мужество, доблесть и героизм военных моряков, их подвиги во имя Отчизны создавали морскую славу нашей Родины. И сегодня личный состав ВМФ, верный традициям своих предшественников, успешно выполняет все поставленные задачи, вносит значительный вклад в достижение целей специальной военной операции, обеспечивает надежную защиту национальных интересов государства. <...> Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за ратный труд!" – заявил он.
Он выразил выразил большую признательность ветеранам, подчеркнув, что их служение Родине является примером для молодых защитников Отечества.
Белоусов также пожелал всем крепкого "флотского здоровья", стойкости духа и новых свершений на благо России.
бойцы ЧВК Вагнер в Африке - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
10:00
Украина зовёт Моди, трагедия в Мали. Главное на Украине на утро 28 июляИндийские СМИ сообщили о готовящемся визите индийского премьер-министра Нарендры Моди на Украину. В результате боевых действий в Мали погибло несколько десятков бойцов ЧВК "Вагнер", источники сообщают, что помощь террористам могли оказывать украинские спецназовцы
Обращение морпехов к Зеленскому
Видео с обращением морпехов 36-й отдельной бригады морской пехоты опубликовало РИА Новости.
"Хотелось бы от себя и от всех присутствующих, от всех, кто до сих пор сидят в плену из 36-й бригады задать вопрос руководству Украины, кабинету президента Украины, почему так случается, что мы сидим здесь — вот уже 27-й месяц заканчивается — мы сидим здесь и наблюдаем то, что если идут какие-то переговоры и кого-то меняют, то меняют тех, кто просидел буквально три-четыре месяца, может быть полгода", - заявил старший лейтенант, замкомандира зенитно-ракетной батареи по вооружению Алексей Собчук.
За ним стояло ещё четыре украинских морпеха. Сам Собчук попал в плен 13 апреля 2022 года при попытке выйти из окружения на заводе "Азовмаш".
"Очень интересно получается то, что руководство бригады, которое в принципе попало в плен еще раньше, чем мы, — потому что просто бросило бригаду, — уже находится в Украине и, скорее всего, продолжает дальше принимать решения, а мы из-за них практически тут оказались", - указал старший лейтенант.
По его словам, руководство бригады довело ситуацию со снабжением морпехов до отсутствия питания, боеприпасов и любой логистики, а потом и вовсе создало такие условия, что единственным способом выжить было попасть в плен.
"На ротацию я уехал ещё до войны. Дочерям было восемь лет и восемь месяцев. На данный момент старшей 11-й год идёт, младшей идет четвёртый. Хотел бы задать вопрос президенту Украины: когда я увижу своих дочерей?" — заявил старший сержант Борис Крутенок.
Акции памяти погибших детей Донбасса - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Вчера, 18:16
День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Итоги 27 июля на УкраинеВ России почтили память убитых украинскими военными детей Донбасса
Ещё один пленный задал вопрос по поводу того, почему освобождают уже и мобилизованных, а вот попавшие в первые дни СВО украинские морпехи ещё в плену.
"Хотел бы поинтересоваться, как так получается, что с других направлений мобилизованные и пограничники уезжают, а мы вот сидим тут. Сколько это ещё будет и помнят ли о нас?" - отметил он.
Его товарищ вспомнил о раненых.
"Хотел бы обратиться с просьбой к руководству военно-медицинских сил Украины поспособствовать обмену и возвращению домой раненных ребят, которым необходимо протезирование конечностей", - призвал ещё один морпех.
И ещё один пленный заявил, что все они ждут обмена.
"Мы сидим уже почти 27 месяцев. Мы все ждём, когда нас поменяют, и вернёмся домой", - отметил он.
Примечательно, что приоритетными для обмена для украинского руководства остаются боевики "Азова"*.
Так, 25 июля командующий Нацгвардии Украины Александр Пивненко рассказал об обменах нацгвардейцев и в первую очередь "азовцев"* - бригада "Азов"* является частью Нацгвардии.
"755 [нацгвардейцев находятся в плену]. Многие попали в плен в Мариуполе. Поэтому есть ещё большая доля "азовцев"* и бойцов других наших подразделений, которых мы пытаемся вернуть", - заявил Пивненко в интервью украинскому государственному информационному агентству "Укринформ.
Министр обороны РФ А. Белоусов в Ленинградском военном округе
Вчера, 13:00
Белоусов предупредил США, робот для раненых, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 июляМинистр обороны России Андрей Белоусов предупредил США о тяжёлых последствиях украинского теракта в РФ, сообщили американские СМИ. На Украине заявили о серийном производстве робота для эвакуации раненых. Украинские военные продолжают атаковать территорию России
По его словам, нацгвардейцев удаётся возвращать почти во время каждого обмена.
"Мы постоянно контактируем и с профильными ведомствами, и с родными. Я всегда подчеркиваю, что наша задача – вернуть всех домой", - отметил он.
Также Пивненко рассказал, что каждый раз встречается с кем-то из тех нацгвардейцев, кого поменяли. Он также заявил, что подразделения и офицеры социального сопровождения работают для решения всех других вопросов соцзащиты, предоставляют информацию о возможности дальнейшего прохождения службы, обучения или увольнения побывавших в плену нацгвардейцев.
Ранее появлялись сообщения о том, что "азовцы"* - в приоритете на обмен.
"Ещё в апреле Киеву было предложено обменять всех на всех по реальному количеству. То есть, всех пленных, находящихся в Украине, на равное число украинских пленных, находящихся в РФ. Этот план Киеву, вероятно, не подходит по причине того, что и сегодня они составляют списки тех, кто нужен на обмен по принципу "выковырять изюм из булочки" - "азовцы"*, медийные личности и т.д.. "Простой скот" в виде бойцов ВСУ, попавших в плен, Офис Президента (а очевидно, что этим занимается ОП) не интересует вообще", - писал 26 июня у себя в телеграм-канале украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.
По его словам, "вполне возможно, если бы обменами занимался руководитель силовой структуры в Украине, а не политически мотивированные чиновники, ситуация разрешилась бы, несколько тысяч украинцев вернулись бы из плена".
Видео с пленными морпехами подтверждает достоверность информации о существовании приоритетности пленных для политического руководства Украины.
* - запрещённая в РФ организация — Ред.
О ходе СВО — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе"
 
ХроникиЭксклюзивВладимир ПутинАндрей БелоусовВладимир Зеленский"Азов"НацгвардияМариупольРоссияУкраинаВМФ
 
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18:00Заявления Путина и Белоусова, обращение морпехов к Зеленскому. Итоги 28 июля на Украине
17:59Пленные морпехи с "Азовстали" задали Зеленскому неудобные вопросы об обмене
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