https://ukraina.ru/20240727/1056450577.html

Байден упал в последний раз. Еще полгода у руля Америки будет невменяемый президент — Каргин

Байден упал в последний раз. Еще полгода у руля Америки будет невменяемый президент — Каргин - 27.07.2024 Украина.ру

Байден упал в последний раз. Еще полгода у руля Америки будет невменяемый президент — Каргин

Полный кризис и разложение американской системы управления наглядно демонстрируют кто именно управляет США

2024-07-27T14:08

2024-07-27T14:08

2024-07-27T14:08

сша

америка

израиль

джо байден

демократическая партия

дональд трамп

камала харрис

александр каргин

василий стоякин

украина.ру

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.Автор издания Украина.ру Василий Стоякин напомнил, что действующий президент США отказывается от возможности переизбрания впервые с 1968 года."Причина отказа Байдена от продолжения борьбы тривиальна – состояние здоровья. Поддерживать "самоходного деда" в работоспособном состоянии химическим путём ещё возможно, но это уже не оправдывает себя", — считает Стоякин.Он напомнил, что, по сообщению Reuters, ещё в ночь на субботу Байден думал продолжать гонку, но днём в воскресенье переменил решение. Об этом Стоякин написал в статье Байден - всё. Зато он уйдёт из Белого дома самГлава крымского парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале прокомментировал отказ Байдена от возможности переизбрания."Коней тоже иногда меняют на переправе. Особенно, если конь — сивый мерин", — сыронизировал он.Политик отметил, что еще четыре месяца Байден будет продолжать формально исполнять обязанности президента. Но фактически "политическая пенсия Байдена начнется, видимо, уже с этой недели", подытожил Константинов. Об этом подробнее — в статье Байден уедет в очередной отпуск, демократов ждет раскол: Константинов о будущем СШАДиректор Центра европейской информации и специалист по международным отношениям Николай Топорнин, в свою очередь, назвал другую причину "отставки" Байдена."Руководство Демократической партии перестало доверять Байдену, и главное стали отказывать в поддержке влиятельные бизнесмены и корпорации, которые являются основными спонсорами демпартии. Последние недели практически прекратил пополняться спонсорский избирательный фонд Байдена. В Америке деньги многое значат, особенно когда речь идет о президентской кампании", — объяснил Топорнин.Он добавил, что для нынешнего президента США это был явный сигнал, что истеблишмент демократической партии, авторитетные люди США не хотят, чтобы он выдвигался на второй срок.Более подробно об этом — в интервью Николай Топорнин: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив ТрампаБайден заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.Полный текст интервью Александр Каргин о том, кому помешал Орбан, и зачем Нетаньяху едет в США читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240724/1056419270.html

https://ukraina.ru/20240720/1056372250.html

сша

америка

израиль

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сша, америка, израиль, джо байден, демократическая партия, дональд трамп, камала харрис, александр каргин, василий стоякин, украина.ру, reuters, новости