Байден упал в последний раз. Еще полгода у руля Америки будет невменяемый президент — Каргин
Полный кризис и разложение американской системы управления наглядно демонстрируют кто именно управляет США
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.
"Снятие Байдена — не результат давления на него, а следствие его проблем со здоровьем. Может быть, у него случился инсульт или еще что-то серьезное. Если он в невменяемом состоянии, мне не очень понятно, каким образом он собирается управлять Америкой еще полгода. Потому что в любом случае до января Байден остается президентом страны. И это наглядно демонстрирует полный кризис и разложение американской системы управления", — отметил Каргин.
Автор издания Украина.ру Василий Стоякин напомнил, что действующий президент США отказывается от возможности переизбрания впервые с 1968 года.
"Причина отказа Байдена от продолжения борьбы тривиальна – состояние здоровья. Поддерживать "самоходного деда" в работоспособном состоянии химическим путём ещё возможно, но это уже не оправдывает себя", — считает Стоякин.
Он напомнил, что, по сообщению Reuters, ещё в ночь на субботу Байден думал продолжать гонку, но днём в воскресенье переменил решение. Об этом Стоякин написал в статье Байден - всё. Зато он уйдёт из Белого дома сам
Глава крымского парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале прокомментировал отказ Байдена от возможности переизбрания.
"Коней тоже иногда меняют на переправе. Особенно, если конь — сивый мерин", — сыронизировал он.
Политик отметил, что еще четыре месяца Байден будет продолжать формально исполнять обязанности президента. Но фактически "политическая пенсия Байдена начнется, видимо, уже с этой недели", подытожил Константинов.
Об этом подробнее — в статье Байден уедет в очередной отпуск, демократов ждет раскол: Константинов о будущем США
24 июля, 03:00Времени на Украину уже не будет: украинский эксперт о том, сохранит ли Байден свой пост "до Трампа" Уход Байдена с предвыборной гонки был более чем ожидаем. Поэтому представители украинских элит, финансово-промышленных групп из окружения Зеленского пытаются выстраивать работу не только с демократами, но и с республиканцами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Михаил Павлив
Директор Центра европейской информации и специалист по международным отношениям Николай Топорнин, в свою очередь, назвал другую причину "отставки" Байдена.
"Руководство Демократической партии перестало доверять Байдену, и главное стали отказывать в поддержке влиятельные бизнесмены и корпорации, которые являются основными спонсорами демпартии. Последние недели практически прекратил пополняться спонсорский избирательный фонд Байдена. В Америке деньги многое значат, особенно когда речь идет о президентской кампании", — объяснил Топорнин.
Он добавил, что для нынешнего президента США это был явный сигнал, что истеблишмент демократической партии, авторитетные люди США не хотят, чтобы он выдвигался на второй срок.
Более подробно об этом — в интервью Николай Топорнин: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа
Байден заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
Полный текст интервью Александр Каргин о том, кому помешал Орбан, и зачем Нетаньяху едет в США читайте на сайте Украина.ру.