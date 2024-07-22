https://ukraina.ru/20240722/1056399353.html

Байден уедет в очередной отпуск, демократов ждет раскол: Константинов о будущем США

Байден уедет в очередной отпуск, демократов ждет раскол: Константинов о будущем США - 22.07.2024 Украина.ру

Байден уедет в очередной отпуск, демократов ждет раскол: Константинов о будущем США

Глава крымского парламента Владимир Константинов 22 июля в своем телеграм-канале прокомментировал выход американского лидера Джо Байдена из президентской гонки

2024-07-22T11:36

2024-07-22T11:36

2024-07-22T11:36

новости

сша

америка

джо байден

владимир константинов

камала харрис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038790262_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fe83890605b0cb65213301629399f9db.jpg

"Коней тоже иногда меняют на переправе. Особенно, если конь — сивый мерин",- сыронизировал он.Политик отметил, что еще четыре месяца Байден будет продолжать формально исполнять обязанности президента. Однако фактически "политическая пенсия Байдена начнется, видимо, уже с этой недели". Он указал, что у демократической партии нет готового кандидата на замену Байдену. По его мнению, вице-президент Камала Харрис явно проигрывает Трампу. Он отметил также, что в экспертных кругах периодически всплывает кандидатура Мишель Обамы. Однако усомнился и в ее шансах на победу."Одним словом, правящая партия погружается в разброд и шатания и вполне реален её раскол на предстоящем партийном съезде. Всё это: разброд, шатания и раскол вполне вероятно проникнут и в действующую администрацию США. Что обязательно скажется на её эффективности и возможно — приведёт к безответственным эксцентричным поступкам. Так что просто наблюдать за тем, как Америка идёт вразнос, у нас не получится. Придётся держать ухо востро, а порох сухим", - подытожил он.В минувшее воскресенье Байден заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.Подробнее об уходе Байдена - в материале Виктории Титовой Байден уже почти не президент. Но всё самое интересное в этой ситуации еще впереди на сайте Украина.ру.

сша

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, америка, джо байден, владимир константинов, камала харрис