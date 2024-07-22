Байден уедет в очередной отпуск, демократов ждет раскол: Константинов о будущем США - 22.07.2024 Украина.ру
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Байден уедет в очередной отпуск, демократов ждет раскол: Константинов о будущем США
Байден уедет в очередной отпуск, демократов ждет раскол: Константинов о будущем США - 22.07.2024 Украина.ру
Байден уедет в очередной отпуск, демократов ждет раскол: Константинов о будущем США
Глава крымского парламента Владимир Константинов 22 июля в своем телеграм-канале прокомментировал выход американского лидера Джо Байдена из президентской гонки
2024-07-22T11:36
2024-07-22T11:36
новости
сша
америка
джо байден
владимир константинов
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"Коней тоже иногда меняют на переправе. Особенно, если конь — сивый мерин",- сыронизировал он.Политик отметил, что еще четыре месяца Байден будет продолжать формально исполнять обязанности президента. Однако фактически "политическая пенсия Байдена начнется, видимо, уже с этой недели". Он указал, что у демократической партии нет готового кандидата на замену Байдену. По его мнению, вице-президент Камала Харрис явно проигрывает Трампу. Он отметил также, что в экспертных кругах периодически всплывает кандидатура Мишель Обамы. Однако усомнился и в ее шансах на победу."Одним словом, правящая партия погружается в разброд и шатания и вполне реален её раскол на предстоящем партийном съезде. Всё это: разброд, шатания и раскол вполне вероятно проникнут и в действующую администрацию США. Что обязательно скажется на её эффективности и возможно — приведёт к безответственным эксцентричным поступкам. Так что просто наблюдать за тем, как Америка идёт вразнос, у нас не получится. Придётся держать ухо востро, а порох сухим", - подытожил он.В минувшее воскресенье Байден заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.Подробнее об уходе Байдена - в материале Виктории Титовой Байден уже почти не президент. Но всё самое интересное в этой ситуации еще впереди на сайте Украина.ру.
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новости, сша, америка, джо байден, владимир константинов, камала харрис
Новости, США, Америка, Джо Байден, Владимир Константинов, Камала Харрис

Байден уедет в очередной отпуск, демократов ждет раскол: Константинов о будущем США

11:36 22.07.2024
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Читать в
Глава крымского парламента Владимир Константинов 22 июля в своем телеграм-канале прокомментировал выход американского лидера Джо Байдена из президентской гонки
"Коней тоже иногда меняют на переправе. Особенно, если конь — сивый мерин",- сыронизировал он.

Политик отметил, что еще четыре месяца Байден будет продолжать формально исполнять обязанности президента. Однако фактически "политическая пенсия Байдена начнется, видимо, уже с этой недели".

"Его окружению больше нет необходимости имитировать его работоспособность, а потому велика вероятность, что Байден отправится в очередной отпуск. Он и так провёл в отпусках большую часть своего президентского срока, а сейчас — самое время отдохнуть по-крупному", - написал Константинов.

Он указал, что у демократической партии нет готового кандидата на замену Байдену. По его мнению, вице-президент Камала Харрис явно проигрывает Трампу. Он отметил также, что в экспертных кругах периодически всплывает кандидатура Мишель Обамы. Однако усомнился и в ее шансах на победу.
"Одним словом, правящая партия погружается в разброд и шатания и вполне реален её раскол на предстоящем партийном съезде. Всё это: разброд, шатания и раскол вполне вероятно проникнут и в действующую администрацию США. Что обязательно скажется на её эффективности и возможно — приведёт к безответственным эксцентричным поступкам. Так что просто наблюдать за тем, как Америка идёт вразнос, у нас не получится. Придётся держать ухо востро, а порох сухим", - подытожил он.
В минувшее воскресенье Байден заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.
Подробнее об уходе Байдена - в материале Виктории Титовой Байден уже почти не президент. Но всё самое интересное в этой ситуации еще впереди на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШААмерикаДжо БайденВладимир КонстантиновКамала Харрис
 
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