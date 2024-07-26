Алексей Журавлев: появление на базах в Германии ракет из США делает их возможной мишенью для армии РФ
У России есть собственные ракеты, и она может их размещать в любом месте на собственной территории. Но Бундесвер использует этот факт как повод для того, чтобы принимать у себя американское оружие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что вопрос размещения американских ракет в Германии напрямую зависит от прекращения Россией боевых действий на Украине. Об этом он заявил в ходе традиционной летней пресс-конференции 24 июля.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал размещение ракет США в Германии ответом России на "Искандеры" под Калининградом.
Объяснение Писториуса можно сразу занести в анналы военной истории как самый абсурдный повод для обострения конфликта, сказал политик.
У России есть собственные ракеты, и она может их размещать в любом месте на собственной территории. Но Бундесвер использует этот факт как повод для того, чтобы принимать у себя американское оружие, системы, способные нести и ядерные боеголовки, подчеркнул Журавлев.
"В Берлине, очевидно, не понимают, что становятся лишь полигоном для американских внешнеполитических игр. Само появление ракет из США в Германии немедленно делает базы, куда их привезут, объектом пристального внимания и возможной мишенью для российской армии", - отметил зампред.
Сами Соединенные Штаты при этом ничем не рискуют, устраивая такие провокации чужими руками, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Журавлева: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью на сайте Украина.ру
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