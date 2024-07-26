https://ukraina.ru/20240726/1056489087.html

Алексей Журавлев: появление на базах в Германии ракет из США делает их возможной мишенью для армии РФ

Алексей Журавлев: появление на базах в Германии ракет из США делает их возможной мишенью для армии РФ - 26.07.2024 Украина.ру

Алексей Журавлев: появление на базах в Германии ракет из США делает их возможной мишенью для армии РФ

У России есть собственные ракеты, и она может их размещать в любом месте на собственной территории. Но Бундесвер использует этот факт как повод для того, чтобы принимать у себя американское оружие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев

2024-07-26T03:45

2024-07-26T03:45

2024-07-26T03:45

новости

ракеты

германия

герман клименко

сша

борис писториус

олаф шольц

алексей журавлёв

россия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101370/96/1013709680_0:214:2880:1834_1920x0_80_0_0_66d3865c809e95f264252e6845046203.jpg

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что вопрос размещения американских ракет в Германии напрямую зависит от прекращения Россией боевых действий на Украине. Об этом он заявил в ходе традиционной летней пресс-конференции 24 июля.Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал размещение ракет США в Германии ответом России на "Искандеры" под Калининградом.Объяснение Писториуса можно сразу занести в анналы военной истории как самый абсурдный повод для обострения конфликта, сказал политик.У России есть собственные ракеты, и она может их размещать в любом месте на собственной территории. Но Бундесвер использует этот факт как повод для того, чтобы принимать у себя американское оружие, системы, способные нести и ядерные боеголовки, подчеркнул Журавлев.Сами Соединенные Штаты при этом ничем не рискуют, устраивая такие провокации чужими руками, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Журавлева: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью на сайте Украина.руО том, почему России нужно больше внимания уделять разработчикам БПЛА, не позволяя ноу-хау уходить за границу - в интервью Ярослава Нилова: Пока Россия создает БПЛА в ручном режиме, Запад и Украина воюют с нами через iPhone на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240724/1056435793.html

германия

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ракеты, германия, герман клименко, сша, борис писториус, олаф шольц, алексей журавлёв, россия, сво, оружие, ядерное оружие