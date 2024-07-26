Алексей Журавлев: появление на базах в Германии ракет из США делает их возможной мишенью для армии РФ - 26.07.2024 Украина.ру
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Алексей Журавлев: появление на базах в Германии ракет из США делает их возможной мишенью для армии РФ
Алексей Журавлев: появление на базах в Германии ракет из США делает их возможной мишенью для армии РФ - 26.07.2024 Украина.ру
Алексей Журавлев: появление на базах в Германии ракет из США делает их возможной мишенью для армии РФ
У России есть собственные ракеты, и она может их размещать в любом месте на собственной территории. Но Бундесвер использует этот факт как повод для того, чтобы принимать у себя американское оружие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев
2024-07-26T03:45
2024-07-26T03:45
новости
ракеты
германия
герман клименко
сша
борис писториус
олаф шольц
алексей журавлёв
россия
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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что вопрос размещения американских ракет в Германии напрямую зависит от прекращения Россией боевых действий на Украине. Об этом он заявил в ходе традиционной летней пресс-конференции 24 июля.Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал размещение ракет США в Германии ответом России на "Искандеры" под Калининградом.Объяснение Писториуса можно сразу занести в анналы военной истории как самый абсурдный повод для обострения конфликта, сказал политик.У России есть собственные ракеты, и она может их размещать в любом месте на собственной территории. Но Бундесвер использует этот факт как повод для того, чтобы принимать у себя американское оружие, системы, способные нести и ядерные боеголовки, подчеркнул Журавлев.Сами Соединенные Штаты при этом ничем не рискуют, устраивая такие провокации чужими руками, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Журавлева: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью на сайте Украина.руО том, почему России нужно больше внимания уделять разработчикам БПЛА, не позволяя ноу-хау уходить за границу - в интервью Ярослава Нилова: Пока Россия создает БПЛА в ручном режиме, Запад и Украина воюют с нами через iPhone на сайте Украина.ру
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новости, ракеты, германия, герман клименко, сша, борис писториус, олаф шольц, алексей журавлёв, россия, сво, оружие, ядерное оружие
Новости, ракеты, Германия, Герман Клименко, США, Борис Писториус, Олаф Шольц, Алексей Журавлёв, Россия, СВО, оружие, Ядерное оружие

Алексей Журавлев: появление на базах в Германии ракет из США делает их возможной мишенью для армии РФ

03:45 26.07.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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У России есть собственные ракеты, и она может их размещать в любом месте на собственной территории. Но Бундесвер использует этот факт как повод для того, чтобы принимать у себя американское оружие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что вопрос размещения американских ракет в Германии напрямую зависит от прекращения Россией боевых действий на Украине. Об этом он заявил в ходе традиционной летней пресс-конференции 24 июля.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал размещение ракет США в Германии ответом России на "Искандеры" под Калининградом.
Объяснение Писториуса можно сразу занести в анналы военной истории как самый абсурдный повод для обострения конфликта, сказал политик.
У России есть собственные ракеты, и она может их размещать в любом месте на собственной территории. Но Бундесвер использует этот факт как повод для того, чтобы принимать у себя американское оружие, системы, способные нести и ядерные боеголовки, подчеркнул Журавлев.
"В Берлине, очевидно, не понимают, что становятся лишь полигоном для американских внешнеполитических игр. Само появление ракет из США в Германии немедленно делает базы, куда их привезут, объектом пристального внимания и возможной мишенью для российской армии", - отметил зампред.
Сами Соединенные Штаты при этом ничем не рискуют, устраивая такие провокации чужими руками, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Журавлева: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью на сайте Украина.ру
О том, почему России нужно больше внимания уделять разработчикам БПЛА, не позволяя ноу-хау уходить за границу - в интервью Ярослава Нилова: Пока Россия создает БПЛА в ручном режиме, Запад и Украина воюют с нами через iPhone на сайте Украина.ру
Михаил Мягков интервью - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
24 июля, 05:37
Михаил Мягков о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации Когда в Великую Отечественную войну в прорыв входили крупные механизированные соединения, их ничто не могло остановить. Понятно, что война изменилась. Но общий принцип "впереди броня" никуда не исчез. Для крупного прорыва наших танковых соединений в СВО нужно создать условия, которые мы создаем в тактической и оперативной зоне противника
 
НовостиракетыГерманияГерман КлименкоСШАБорис ПисториусОлаф ШольцАлексей ЖуравлёвРоссияСВОоружиеЯдерное оружие
 
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