Эксперт: ВСУ не имеют никакого отношения к убийству Фарион, задержанный – радикал обыкновенный
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Вопреки всеобщему убеждению в том, что за убийством скандально известной активистки, борца за "чистоту" речи на Украине, нардепа Ирины Фарион стоят военнослужащие украинской армии, стрелял в нее обыкновенный радикал, коих с 2014 года на Украине великое множество. Такое мнение выразил военный обозреватель МИА "Россия сегодня" Александр Хроленко
Спустя шесть дней после того, как выстрелом в голову была убита известная националистка, правоохранители поймали в Днепропетровске 18-летнего парня, подозреваемого в смерти Фарион.
Силовики "проверили каждый уголок по маршруту ухода стрелка и обыскали около 100 га леса", вычисляя его по камерам наблюдения, ориентируясь на фото лица, которое было заснято у дома жертвы.
"С 2014 года на Украине порождают всякого рода сорняки, в том числе различные националистические организации. Учитывая, что в Вооруженных силах Украины так часто меняются главнокомандующие, киевский режим вообще не обладает компетентным кадровым составом, а украинскую армию с февраля 2022 года уничтожили за время спецоперации уже трижды, говорить о том, что убийство Фарион связано с ВСУ я бы не стал", – заявил Александр Хроленко.
По его словам, речь идет об отдельном проявлении "украинского вывиха" и радикалах. Украинская сторона настаивает на том, что есть заказчики и организаторы убийства.
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Главный аргумент в пользу того, что ВСУ причастны к убийству Фарион заключается в том, что та публично критиковала военнослужащих в том, что они говорят на русском языке на передовой. Замкомандира 3-й ОШБр Максим Жорин, известный под позывным "Мосе", угрожал националистке побратимами, а также призывал прекратить пиариться на его имени и других военнослужащих "Азова"*.
Активная фаза их конфликта приходилась на ноябрь прошлого года.
После убийства Фарион в ее телеграм-канале появилось несколько бессвязных, странных постов, посвященных главе ГУР Украины Кириллу Буданову и тому же Жорину. Накануне неонацистская группировка NS/WP** заявила о своей причастности к убийству Фарион, которую они уничтожили "за разжигание ненависти".
Выходит, что радикалы ликвидировали за чересчур радикальные взгляды и высказывания. Парадокс.
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Комментируя внимание к персоне Фарион после ее убийства Владимира Зеленского, эксперт МИА "Россия сегодня" указал, что это не имеет никакого значения с учетом теперешнего статуса так называемого "главы" киевского режима.
"Он совершенно просроченный. Говорить о нем и о том, на что он обращает внимание как-то даже неприлично. С мая Зеленский никто. На Украине захватил власть самозванец. Сегодня это пауки в банке, которые друг друга жрут", – заключил он.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России **Террористическая организация, запрещена в России
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