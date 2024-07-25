https://ukraina.ru/20240725/1056484973.html

Эксперт: ВСУ не имеют никакого отношения к убийству Фарион, задержанный – радикал обыкновенный

Эксперт: ВСУ не имеют никакого отношения к убийству Фарион, задержанный – радикал обыкновенный - 25.07.2024 Украина.ру

Эксперт: ВСУ не имеют никакого отношения к убийству Фарион, задержанный – радикал обыкновенный

Вопреки всеобщему убеждению в том, что за убийством скандально известной активистки, борца за "чистоту" речи на Украине, нардепа Ирины Фарион стоят военнослужащие украинской армии, стрелял в нее обыкновенный радикал, коих с 2014 года на Украине великое множество. Такое мнение выразил военный обозреватель МИА "Россия сегодня" Александр Хроленко

2024-07-25T18:01

2024-07-25T18:01

2024-07-25T18:01

ирина фарион

владимир зеленский

кирилл буданов

вооруженные силы украины

украина

"азов"

радикализм

радикалы

сво

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Спустя шесть дней после того, как выстрелом в голову была убита известная националистка, правоохранители поймали в Днепропетровске 18-летнего парня, подозреваемого в смерти Фарион. Силовики "проверили каждый уголок по маршруту ухода стрелка и обыскали около 100 га леса", вычисляя его по камерам наблюдения, ориентируясь на фото лица, которое было заснято у дома жертвы. По его словам, речь идет об отдельном проявлении "украинского вывиха" и радикалах. Украинская сторона настаивает на том, что есть заказчики и организаторы убийства. Главный аргумент в пользу того, что ВСУ причастны к убийству Фарион заключается в том, что та публично критиковала военнослужащих в том, что они говорят на русском языке на передовой. Замкомандира 3-й ОШБр Максим Жорин, известный под позывным "Мосе", угрожал националистке побратимами, а также призывал прекратить пиариться на его имени и других военнослужащих "Азова"*. Активная фаза их конфликта приходилась на ноябрь прошлого года. После убийства Фарион в ее телеграм-канале появилось несколько бессвязных, странных постов, посвященных главе ГУР Украины Кириллу Буданову и тому же Жорину. Накануне неонацистская группировка NS/WP** заявила о своей причастности к убийству Фарион, которую они уничтожили "за разжигание ненависти". Выходит, что радикалы ликвидировали за чересчур радикальные взгляды и высказывания. Парадокс. Комментируя внимание к персоне Фарион после ее убийства Владимира Зеленского, эксперт МИА "Россия сегодня" указал, что это не имеет никакого значения с учетом теперешнего статуса так называемого "главы" киевского режима. "Он совершенно просроченный. Говорить о нем и о том, на что он обращает внимание как-то даже неприлично. С мая Зеленский никто. На Украине захватил власть самозванец. Сегодня это пауки в банке, которые друг друга жрут", – заключил он. * Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России **Террористическая организация, запрещена в России

https://ukraina.ru/20240725/1056452197.html

https://ukraina.ru/20240722/1056407712.html

https://ukraina.ru/20240720/1056377264.html

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ирина фарион, владимир зеленский, кирилл буданов, вооруженные силы украины, украина, "азов", радикализм, радикалы, сво