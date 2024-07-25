Эксперт: ВСУ не имеют никакого отношения к убийству Фарион, задержанный – радикал обыкновенный - 25.07.2024 Украина.ру
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Эксперт: ВСУ не имеют никакого отношения к убийству Фарион, задержанный – радикал обыкновенный
Эксперт: ВСУ не имеют никакого отношения к убийству Фарион, задержанный – радикал обыкновенный - 25.07.2024 Украина.ру
Эксперт: ВСУ не имеют никакого отношения к убийству Фарион, задержанный – радикал обыкновенный
Вопреки всеобщему убеждению в том, что за убийством скандально известной активистки, борца за "чистоту" речи на Украине, нардепа Ирины Фарион стоят военнослужащие украинской армии, стрелял в нее обыкновенный радикал, коих с 2014 года на Украине великое множество. Такое мнение выразил военный обозреватель МИА "Россия сегодня" Александр Хроленко
2024-07-25T18:01
2024-07-25T18:01
ирина фарион
владимир зеленский
кирилл буданов
вооруженные силы украины
украина
"азов"
радикализм
радикалы
сво
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Спустя шесть дней после того, как выстрелом в голову была убита известная националистка, правоохранители поймали в Днепропетровске 18-летнего парня, подозреваемого в смерти Фарион. Силовики "проверили каждый уголок по маршруту ухода стрелка и обыскали около 100 га леса", вычисляя его по камерам наблюдения, ориентируясь на фото лица, которое было заснято у дома жертвы. По его словам, речь идет об отдельном проявлении "украинского вывиха" и радикалах. Украинская сторона настаивает на том, что есть заказчики и организаторы убийства. Главный аргумент в пользу того, что ВСУ причастны к убийству Фарион заключается в том, что та публично критиковала военнослужащих в том, что они говорят на русском языке на передовой. Замкомандира 3-й ОШБр Максим Жорин, известный под позывным "Мосе", угрожал националистке побратимами, а также призывал прекратить пиариться на его имени и других военнослужащих "Азова"*. Активная фаза их конфликта приходилась на ноябрь прошлого года. После убийства Фарион в ее телеграм-канале появилось несколько бессвязных, странных постов, посвященных главе ГУР Украины Кириллу Буданову и тому же Жорину. Накануне неонацистская группировка NS/WP** заявила о своей причастности к убийству Фарион, которую они уничтожили "за разжигание ненависти". Выходит, что радикалы ликвидировали за чересчур радикальные взгляды и высказывания. Парадокс. Комментируя внимание к персоне Фарион после ее убийства Владимира Зеленского, эксперт МИА "Россия сегодня" указал, что это не имеет никакого значения с учетом теперешнего статуса так называемого "главы" киевского режима. "Он совершенно просроченный. Говорить о нем и о том, на что он обращает внимание как-то даже неприлично. С мая Зеленский никто. На Украине захватил власть самозванец. Сегодня это пауки в банке, которые друг друга жрут", – заключил он. * Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России **Террористическая организация, запрещена в России
https://ukraina.ru/20240725/1056452197.html
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ирина фарион, владимир зеленский, кирилл буданов, вооруженные силы украины, украина, "азов", радикализм, радикалы, сво
Ирина Фарион, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Украина, "Азов", радикализм, радикалы, СВО

Эксперт: ВСУ не имеют никакого отношения к убийству Фарион, задержанный – радикал обыкновенный

18:01 25.07.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Вопреки всеобщему убеждению в том, что за убийством скандально известной активистки, борца за "чистоту" речи на Украине, нардепа Ирины Фарион стоят военнослужащие украинской армии, стрелял в нее обыкновенный радикал, коих с 2014 года на Украине великое множество. Такое мнение выразил военный обозреватель МИА "Россия сегодня" Александр Хроленко
Спустя шесть дней после того, как выстрелом в голову была убита известная националистка, правоохранители поймали в Днепропетровске 18-летнего парня, подозреваемого в смерти Фарион.
Силовики "проверили каждый уголок по маршруту ухода стрелка и обыскали около 100 га леса", вычисляя его по камерам наблюдения, ориентируясь на фото лица, которое было заснято у дома жертвы.

"С 2014 года на Украине порождают всякого рода сорняки, в том числе различные националистические организации. Учитывая, что в Вооруженных силах Украины так часто меняются главнокомандующие, киевский режим вообще не обладает компетентным кадровым составом, а украинскую армию с февраля 2022 года уничтожили за время спецоперации уже трижды, говорить о том, что убийство Фарион связано с ВСУ я бы не стал", – заявил Александр Хроленко.

По его словам, речь идет об отдельном проявлении "украинского вывиха" и радикалах. Украинская сторона настаивает на том, что есть заказчики и организаторы убийства.
- РИА Новости, 1920, 25.07.2024
05:30
"Убийство Фарион — только начало". Украинские эксперты о том, как власть превращает страну в стадо овецНа Украине эксперты и политики гадают, на что способен Зеленский и компания ради сохранения власти в стране и не пытаются ли они превратить излишне радикализированное украинское общество в "общество овец"
Главный аргумент в пользу того, что ВСУ причастны к убийству Фарион заключается в том, что та публично критиковала военнослужащих в том, что они говорят на русском языке на передовой. Замкомандира 3-й ОШБр Максим Жорин, известный под позывным "Мосе", угрожал националистке побратимами, а также призывал прекратить пиариться на его имени и других военнослужащих "Азова"*.
Активная фаза их конфликта приходилась на ноябрь прошлого года.
После убийства Фарион в ее телеграм-канале появилось несколько бессвязных, странных постов, посвященных главе ГУР Украины Кириллу Буданову и тому же Жорину. Накануне неонацистская группировка NS/WP** заявила о своей причастности к убийству Фарион, которую они уничтожили "за разжигание ненависти".
Выходит, что радикалы ликвидировали за чересчур радикальные взгляды и высказывания. Парадокс.
22 июля, 16:41
Фарион живее всех живых. Украинские неонацисты собрались мстить русофобиейУбитая недавно у подъезда собственного дома во Львове титульная, расово правильная и профессиональная украинка-русофобка Ирина Фарион (получала ништяки за свои идеи) нашла свой покой там же. Не во дворе, правда, а на знаменитом Лычаковском кладбище
Комментируя внимание к персоне Фарион после ее убийства Владимира Зеленского, эксперт МИА "Россия сегодня" указал, что это не имеет никакого значения с учетом теперешнего статуса так называемого "главы" киевского режима.

"Он совершенно просроченный. Говорить о нем и о том, на что он обращает внимание как-то даже неприлично. С мая Зеленский никто. На Украине захватил власть самозванец. Сегодня это пауки в банке, которые друг друга жрут", – заключил он.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России **Террористическая организация, запрещена в России
Фарион
20 июля, 11:40
В аду дождались. Во Львове застрелена прима-русофобка Ирина ФарионСегодня еще неизвестно, кем был, к какой политической силе принадлежал или какой психиатрический диагноз был у стрелка, мужика по виду лет 25-30, который пару недель выслеживал ее у подъезда ее дома во Львове, а вечером 19 июля 2024 года открыл стрельбу.
 
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18:40Подозреваемый в убийстве Фарион и разборки среди ультраправых. Итоги 25 июля на Украине
18:13Порошенко передал ВСУ партию РЭБ
18:01Эксперт: ВСУ не имеют никакого отношения к убийству Фарион, задержанный – радикал обыкновенный
17:34Осенью Россию попробуют затянуть в переговоры: Бородай о реалиях войны и опасности "позорного мира"
17:25Алексей Журавлев: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью
17:12В МВД Украины рассказали подробности о личности убийцы Фарион
17:06Террорист-отличник: ветеран спецслужб объяснил связь подрыва машины в Москве с СВО
16:58Схватка сиделок. Камала Харрис уже побеждает
16:43На Украине призвали срочно закупить хотя бы 80 комплексов "Ай-Петри" у Порошенко
16:00"Первый парень" на селе, и тот – Параджанов
15:38Убийцу Фарион поймали – Зеленский
15:26Миллионы за Червинского. Зачем Порошенко "выкупил" организатора теракта на "Северных потоках"
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