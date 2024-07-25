Убийцу Фарион поймали – Зеленский
© AP / Mykola Tys
© AP / Mykola Tys
Убийцей львовской активистки Ирины Фарион оказался 18-летний парень, заявил Владимир Зеленский
"Только министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. Операция по задержанию была очень непростой", - сообщил Зеленский.
09:24Видео убийства Фарион, несостоявшийся теракт в аэропорту. Главное на Украине на утро 25 июляОдна из ультраправых группировок на Украине взяла на себя ответственность за убийство экс-нардепа "Свободы", филолога Ирины Фарион, опубликовав видео с моментом убийства. Планировавший теракт в аэропорту "Шереметьево" хотел обучаться разведке на Украине
По его словам, расследованием убийства занимались "сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб". Зеленский поблагодарил какждого причастного к раскрытию преступления.
"Задержан 18-летний парень. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Поручил министру внутренних дел предоставить обществу все детали", - заявил Зеленский, комментируя раскрытие убийства Фарион.
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