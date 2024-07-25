Убийцу Фарион поймали – Зеленский - 25.07.2024 Украина.ру
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Убийцу Фарион поймали – Зеленский
Убийцу Фарион поймали – Зеленский - 25.07.2024 Украина.ру
Убийцу Фарион поймали – Зеленский
Убийцей львовской активистки Ирины Фарион оказался 18-летний парень, заявил Владимир Зеленский
2024-07-25T15:38
2024-07-25T15:38
новости
украина
днепр
ирина фарион
владимир зеленский
игорь клименко
сбу
нацполиция
криминал
львов
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"Только министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. Операция по задержанию была очень непростой", - сообщил Зеленский.По его словам, расследованием убийства занимались "сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб". Зеленский поблагодарил какждого причастного к раскрытию преступления.Читайте подробности скандального убийства в нашем материале Ответственность за смерть Фарион взяла на себя неонацистская группировка
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новости, украина, днепр, ирина фарион, владимир зеленский, игорь клименко, сбу, нацполиция, криминал, львов, западная украина, новости украины, убийство, политика, русофобия
Новости, Украина, Днепр, Ирина Фарион, Владимир Зеленский, Игорь Клименко, СБУ, Нацполиция, криминал, Львов, Западная Украина, Новости Украины, убийство, политика, Русофобия

Убийцу Фарион поймали – Зеленский

15:38 25.07.2024
 
© AP / Mykola Tys
- РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP / Mykola Tys
Читать в
Убийцей львовской активистки Ирины Фарион оказался 18-летний парень, заявил Владимир Зеленский
"Только министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. Операция по задержанию была очень непростой", - сообщил Зеленский.
Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
09:24
Видео убийства Фарион, несостоявшийся теракт в аэропорту. Главное на Украине на утро 25 июляОдна из ультраправых группировок на Украине взяла на себя ответственность за убийство экс-нардепа "Свободы", филолога Ирины Фарион, опубликовав видео с моментом убийства. Планировавший теракт в аэропорту "Шереметьево" хотел обучаться разведке на Украине
По его словам, расследованием убийства занимались "сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб". Зеленский поблагодарил какждого причастного к раскрытию преступления.
"Задержан 18-летний парень. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Поручил министру внутренних дел предоставить обществу все детали", - заявил Зеленский, комментируя раскрытие убийства Фарион.
Читайте подробности скандального убийства в нашем материале Ответственность за смерть Фарион взяла на себя неонацистская группировка
 
НовостиУкраинаДнепрИрина ФарионВладимир ЗеленскийИгорь КлименкоСБУНацполициякриминалЛьвовЗападная УкраинаНовости УкраиныубийствополитикаРусофобия
 
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