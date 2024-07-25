https://ukraina.ru/20240725/1056479818.html

Убийцу Фарион поймали – Зеленский

Убийцу Фарион поймали – Зеленский - 25.07.2024 Украина.ру

Убийцу Фарион поймали – Зеленский

Убийцей львовской активистки Ирины Фарион оказался 18-летний парень, заявил Владимир Зеленский

2024-07-25T15:38

2024-07-25T15:38

2024-07-25T15:38

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"Только министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. Операция по задержанию была очень непростой", - сообщил Зеленский.По его словам, расследованием убийства занимались "сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб". Зеленский поблагодарил какждого причастного к раскрытию преступления.Читайте подробности скандального убийства в нашем материале Ответственность за смерть Фарион взяла на себя неонацистская группировка

https://ukraina.ru/20240725/1056467956.html

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новости, украина, днепр, ирина фарион, владимир зеленский, игорь клименко, сбу, нацполиция, криминал, львов, западная украина, новости украины, убийство, политика, русофобия