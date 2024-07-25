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В МВД Украины рассказали подробности о личности убийцы Фарион

В МВД Украины рассказали подробности о личности убийцы Фарион - 25.07.2024 Украина.ру

В МВД Украины рассказали подробности о личности убийцы Фарион

Убийцей известной своими русофобскими и экстремистскими высказываниями Ирины Фарион оказался, по версии МВД Украины, 18-летний житель Днепра (Днепропетровска)

2024-07-25T17:12

2024-07-25T17:12

2024-07-25T17:12

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"Есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда", – так прокомментировал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко раскрытие убийства львовской общественной активистки Ирины Фарион.По словам Клименко, задержанный попал в камеры видеонаблюдения. Тем самым он опроверг ранее распространённые сообщения об отсутствии видеофиксации из-за отключения камер от электропитания."Проверили каждый уголок по маршруту отхода стрелка и обыскали около 100 га леса.Наконец подозреваемого выследили. Установили личность. Имея его фото, это было время: смарт-камеры видеонаблюдения поймали его повсюду", - сообщил Клименко.По его мнению, "никакой ошибки" с установлением личности убийцы Фарион не может быть, так как при расследовании было явлено проявление "наивысшего профессионализма"."О фигуранте: 18 лет, житель Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал не менее трёх квартир во Львове", - сообщила Нацполиция Украины.Ранее убийство известной человеконенавистническими взглядами и призывами Ирины Фарион прокомментировал Владимир Зеленский. Читайте об этом в нашем материале Убийцу Фарион поймали – Зеленский

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новости, украина, днепр, днепропетровск, ирина фарион, игорь клименко, нацполиция, новости украины, мвд украины