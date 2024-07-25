В МВД Украины рассказали подробности о личности убийцы Фарион - 25.07.2024 Украина.ру
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В МВД Украины рассказали подробности о личности убийцы Фарион
В МВД Украины рассказали подробности о личности убийцы Фарион - 25.07.2024 Украина.ру
В МВД Украины рассказали подробности о личности убийцы Фарион
Убийцей известной своими русофобскими и экстремистскими высказываниями Ирины Фарион оказался, по версии МВД Украины, 18-летний житель Днепра (Днепропетровска)
2024-07-25T17:12
2024-07-25T17:12
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"Есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда", – так прокомментировал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко раскрытие убийства львовской общественной активистки Ирины Фарион.По словам Клименко, задержанный попал в камеры видеонаблюдения. Тем самым он опроверг ранее распространённые сообщения об отсутствии видеофиксации из-за отключения камер от электропитания."Проверили каждый уголок по маршруту отхода стрелка и обыскали около 100 га леса.Наконец подозреваемого выследили. Установили личность. Имея его фото, это было время: смарт-камеры видеонаблюдения поймали его повсюду", - сообщил Клименко.По его мнению, "никакой ошибки" с установлением личности убийцы Фарион не может быть, так как при расследовании было явлено проявление "наивысшего профессионализма"."О фигуранте: 18 лет, житель Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал не менее трёх квартир во Львове", - сообщила Нацполиция Украины.Ранее убийство известной человеконенавистническими взглядами и призывами Ирины Фарион прокомментировал Владимир Зеленский. Читайте об этом в нашем материале Убийцу Фарион поймали – Зеленский
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новости, украина, днепр, днепропетровск, ирина фарион, игорь клименко, нацполиция, новости украины, мвд украины
Новости, Украина, Днепр, Днепропетровск, Ирина Фарион, Игорь Клименко, Нацполиция, Новости Украины, МВД Украины

В МВД Украины рассказали подробности о личности убийцы Фарион

17:12 25.07.2024
 
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Убийцей известной своими русофобскими и экстремистскими высказываниями Ирины Фарион оказался, по версии МВД Украины, 18-летний житель Днепра (Днепропетровска)
"Есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда", – так прокомментировал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко раскрытие убийства львовской общественной активистки Ирины Фарион.
По словам Клименко, задержанный попал в камеры видеонаблюдения. Тем самым он опроверг ранее распространённые сообщения об отсутствии видеофиксации из-за отключения камер от электропитания.
"Проверили каждый уголок по маршруту отхода стрелка и обыскали около 100 га леса.Наконец подозреваемого выследили. Установили личность. Имея его фото, это было время: смарт-камеры видеонаблюдения поймали его повсюду", - сообщил Клименко.
По его мнению, "никакой ошибки" с установлением личности убийцы Фарион не может быть, так как при расследовании было явлено проявление "наивысшего профессионализма".
"О фигуранте: 18 лет, житель Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал не менее трёх квартир во Львове", - сообщила Нацполиция Украины.
Клименко добавил: "Сейчас задержанный в руках полиции. Важно узнать все детали. Пока следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель. Больше информации позже. Дорабатываем".
Ранее убийство известной человеконенавистническими взглядами и призывами Ирины Фарион прокомментировал Владимир Зеленский. Читайте об этом в нашем материале Убийцу Фарион поймали – Зеленский
 
НовостиУкраинаДнепрДнепропетровскИрина ФарионИгорь КлименкоНацполицияНовости УкраиныМВД Украины
 
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