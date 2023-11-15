https://ukraina.ru/20231115/1051038135.html

Жорин прислал Фарион письмо. Националистка прикинулась, что не понимает русский

Жорин прислал Фарион письмо. Националистка прикинулась, что не понимает русский - 15.11.2023 Украина.ру

Жорин прислал Фарион письмо. Националистка прикинулась, что не понимает русский

Замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин написал письмо экс-депутату Верховной Рады Ирине Фарион. Скриншоты Фарион выложила 15 ноября в своём телеграм-канале

2023-11-15T11:30

2023-11-15T11:30

2023-11-15T11:30

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Жорин начал письмо с обращения "Привет, старая". Подчеркнув, что Фарион "большая любительница русского языка, настоящая комсомолка и чекистка", Жорин написал письмо на русском языке.Он призвал Фарион прекратиться пиариться на его имени и других бойцов "Азова"*. Жорин также сыронизировал, что националистка очень любит выкладывать входящие письма в интернет. Так она поступила с письмом от крымчанина Максима Глебова.С письмом Жорина экс-нардеп поступила аналогичным образом: скриншоты выложила в свой телеграм-канал, дополнив комментарием.Накануне Фарион направила обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову с просьбой "принять меры" в отношении замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина и начальника штаба бригады "Азов"* Богдана Кротевича.Националистка назвала поведение вышеупомянутых лиц в её адрес хамским, "унижающим честь украинского офицера и бросающим тень на всю украинскую армию".Очередной скандал с Фарион начался, когда экс-депутат в интервью украинскому Пятому каналу заявила, что боевики ВСУ обязаны говорить только на государственном языке, иначе — они не украинцы и им следует называть себя русскими. Фарион также предложила русскоязычным азовцам* переехать в Сибирь.Фарион отличается крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.Ранее националистка "хвасталась", что ее внук бьет русскоязычных одногруппников в детском саду. А буквально на днях она призвала поставить к стенке всех русскоязычных граждан Украины.Примечательно, что подобные взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда.Так, во львовском архиве до сих пор хранятся документы, которые свидетельствуют, что в советское время будущая украинская националистка состояла в комсомоле, а затем вступила в КПСС.В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России

https://ukraina.ru/20231114/1051014837.html

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новости, украина, фарион, ирина фарион, "азов", письмо