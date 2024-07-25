Террорист-отличник: ветеран спецслужб объяснил связь подрыва машины в Москве с СВО - 25.07.2024 Украина.ру
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Террорист-отличник: ветеран спецслужб объяснил связь подрыва машины в Москве с СВО
Террорист-отличник: ветеран спецслужб объяснил связь подрыва машины в Москве с СВО - 25.07.2024 Украина.ру
Террорист-отличник: ветеран спецслужб объяснил связь подрыва машины в Москве с СВО
Трагедия, произошедшая в Москве, напрямую связана с проведением спецоперации, а сам Евгений Серебряков, который подозревается в подрыве Toyota Land Cruiser, очевидно, не принял реалии новой России и стал на сторону противника. Об этом изданию Украина.ру заявил ветеран спецслужб Приднестровья, политолог и аналитик Дмитрий Соин
2024-07-25T17:06
2024-07-25T17:06
сво
россия
москва
украина
теракт
преступления
спецоперация
сбу
киев
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"Речь идет о цивилизационном столкновении в ходе которого многим людям приходится делать выбор, на чьей они стороне. Я ознакомился с информацией о Серебрякове, подложившем бомбу под гражданский автомобиль. Он не принял реалии новой России, и оказался в той группе риска, откуда производят вербовку спецслужбы противника", – считает эксперт. Подозреваемый в подрыве автомобиля в российской столице был одним из лучших учеников в школе и даже получал стипендию губернатора Волгоградской области. Весьма кстати брат Евгения Серебрякова в беседе с журналистами RT вспомнил, что тот увлекался историей Украины, знал украинский и польский языки, что видно по его аккаунту в соцсетях, а в 2022 году, мягко говоря, не поддержал проведение спецоперации. Известно также, что фигурант участвовал в незаконных митингах в поддержку ныне покойного блогера Алексея Навального*. Несмотря на то, что в Офисе президента Украины заявили о непричастности к подрыву автомобиля в Москве, слишком многое указывает на обратное. К тому же, сразу после печально известных событий в "Крокус Сити Холле" спикер Банковой Михаил Подоляк уверял, что Киев ни при чем, а немногим после Федеральная служба безопасности России информировала о причастности Украины к трагедии. Уместно вспомнить и убийства дочери известного российского политолога и социолога Дарьи Дугиной, блогера из Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского), покушении на писателя Захара Прилепина, отравлении главы Херсонской области и ЛНР Владимира Сальдо и Леонида Пасечника, и даже убийство украинского переговорщика Киреева времен Стамбульских переговоров.Во всех случаях украинская сторона лгала о своей непричастности, а после – хвасталась проведением своих спецопераций. В случае с покушением на жизнь главреда медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян имел место медийный эффект. Подрыв автомобиля в Москве преследовал те же цели, указал Дмитрий Соин. "На мой субъективный взгляд, есть теракты, которые направлены на информационный резонанс, когда покушаются на известных публичных личностей. Есть покушения связанные с профессиональной деятельностью, с биографией каждого человека. Если взять момент политический, то теракт в отношении военнослужащего рассчитан на то, что в Москве тоже может погибнуть военный. Это тоже будет иметь психологический эффект и создаст имиджевые аспекты для противника, мол, его руки могут дотянутся везде", – сказал он. По мнению эксперта, который подчеркивает необходимость тщательного расследования, выводы делать хоть и рано, однако полное совпадение в фамилиях потерпевшего и замначальника военчасти ВС РФ Андрея Торгашова наводит на определенные мысли. В борьбе с терроризмом существует две важнейшие составляющие: оперативная работа на упреждение и непрерывная идеологическая работа с населением, отметил эксперт.. Правоохранителям следует больше взаимодействовать с целевыми группами, которых противник чаще всего вербует для совершения преступлений, считает он. "Они делают это ловко: через соцсети, в том числе открытые, даркнет. Находят людей чем-то недовольных, в чем-то нуждающихся, и те становятся диверсантами, террористами. Все это заслуживает особого внимания", – заключил ветеран спецслужб. Украинская разведка не брезгует, в том числе, и услугами наркоманов. Так, Киев начал вербовать для совершения диверсий и терактов зависимых больных, находящихся в российских рехабах, передает Mash, ссылаясь на свой источник. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Евгения Серебрякова, которого накануне задержали в провинции Мугла в Бодруме (Турция). Ему вменяется незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное организованной группой (часть 4 статьи 222.1 УК РФ), а также покушение на убийство, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (статья 30 УК РФ, статья 105 УК РФ, часть 2, пункты а, е, ж, з). По совокупности тяжести преступлений школьному хорошисту грозит пожизненное лишение свободы.*Внесён в список экстремистов и террористов в РФ.
https://ukraina.ru/20240612/1055614516.html
https://ukraina.ru/20230805/1048499016.html
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, россия, москва, украина, теракт, преступления, спецоперация, сбу, киев
СВО, Россия, Москва, Украина, теракт, преступления, Спецоперация, СБУ, Киев

Террорист-отличник: ветеран спецслужб объяснил связь подрыва машины в Москве с СВО

17:06 25.07.2024
 
© МВД Турции
© МВД Турции
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Анастасия Градинарова
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Трагедия, произошедшая в Москве, напрямую связана с проведением спецоперации, а сам Евгений Серебряков, который подозревается в подрыве Toyota Land Cruiser, очевидно, не принял реалии новой России и стал на сторону противника. Об этом изданию Украина.ру заявил ветеран спецслужб Приднестровья, политолог и аналитик Дмитрий Соин
"Речь идет о цивилизационном столкновении в ходе которого многим людям приходится делать выбор, на чьей они стороне. Я ознакомился с информацией о Серебрякове, подложившем бомбу под гражданский автомобиль. Он не принял реалии новой России, и оказался в той группе риска, откуда производят вербовку спецслужбы противника", – считает эксперт.
Подозреваемый в подрыве автомобиля в российской столице был одним из лучших учеников в школе и даже получал стипендию губернатора Волгоградской области.
Весьма кстати брат Евгения Серебрякова в беседе с журналистами RT вспомнил, что тот увлекался историей Украины, знал украинский и польский языки, что видно по его аккаунту в соцсетях, а в 2022 году, мягко говоря, не поддержал проведение спецоперации. Известно также, что фигурант участвовал в незаконных митингах в поддержку ныне покойного блогера Алексея Навального*.
Несмотря на то, что в Офисе президента Украины заявили о непричастности к подрыву автомобиля в Москве, слишком многое указывает на обратное. К тому же, сразу после печально известных событий в "Крокус Сити Холле" спикер Банковой Михаил Подоляк уверял, что Киев ни при чем, а немногим после Федеральная служба безопасности России информировала о причастности Украины к трагедии.
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Уместно вспомнить и убийства дочери известного российского политолога и социолога Дарьи Дугиной, блогера из Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского), покушении на писателя Захара Прилепина, отравлении главы Херсонской области и ЛНР Владимира Сальдо и Леонида Пасечника, и даже убийство украинского переговорщика Киреева времен Стамбульских переговоров.

Во всех случаях украинская сторона лгала о своей непричастности, а после – хвасталась проведением своих спецопераций.
В случае с покушением на жизнь главреда медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян имел место медийный эффект. Подрыв автомобиля в Москве преследовал те же цели, указал Дмитрий Соин.
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"На мой субъективный взгляд, есть теракты, которые направлены на информационный резонанс, когда покушаются на известных публичных личностей. Есть покушения связанные с профессиональной деятельностью, с биографией каждого человека. Если взять момент политический, то теракт в отношении военнослужащего рассчитан на то, что в Москве тоже может погибнуть военный. Это тоже будет иметь психологический эффект и создаст имиджевые аспекты для противника, мол, его руки могут дотянутся везде", – сказал он.
По мнению эксперта, который подчеркивает необходимость тщательного расследования, выводы делать хоть и рано, однако полное совпадение в фамилиях потерпевшего и замначальника военчасти ВС РФ Андрея Торгашова наводит на определенные мысли.

"Известны случаи, когда страдали однофамильцы. То есть был заказ на условного "Иванова", а пострадал другой "Иванов", потому что исполнитель мог перепутать. Допустим, заказчик определил принадлежность автомобиля по фамилии, такое бывает. Но точно сказать сложно, нужно проводить следственные действия", – добавил Соин.

В борьбе с терроризмом существует две важнейшие составляющие: оперативная работа на упреждение и непрерывная идеологическая работа с населением, отметил эксперт.. Правоохранителям следует больше взаимодействовать с целевыми группами, которых противник чаще всего вербует для совершения преступлений, считает он.
"Они делают это ловко: через соцсети, в том числе открытые, даркнет. Находят людей чем-то недовольных, в чем-то нуждающихся, и те становятся диверсантами, террористами. Все это заслуживает особого внимания", – заключил ветеран спецслужб.
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Украинская разведка не брезгует, в том числе, и услугами наркоманов. Так, Киев начал вербовать для совершения диверсий и терактов зависимых больных, находящихся в российских рехабах, передает Mash, ссылаясь на свой источник.

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Евгения Серебрякова, которого накануне задержали в провинции Мугла в Бодруме (Турция). Ему вменяется незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное организованной группой (часть 4 статьи 222.1 УК РФ), а также покушение на убийство, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (статья 30 УК РФ, статья 105 УК РФ, часть 2, пункты а, е, ж, з).
По совокупности тяжести преступлений школьному хорошисту грозит пожизненное лишение свободы.
*Внесён в список экстремистов и террористов в РФ.
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12 июня, 07:28
Крокус-2, 3..? Украинские спецслужбы вербуют террористов из числа мигрантов из Средней АзииУкраинские спецслужбы готовят новые теракты и диверсии на территории России. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета 11 июня заявил директор ФСБ Александр Бортников. Отдельное направление работы киевского режима – вербовка исполнителей в среде трудовых мигрантов
 
СВОРоссияМоскваУкраинатерактпреступленияСпецоперацияСБУКиев
 
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