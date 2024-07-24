Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан – МВД Турции - 24.07.2024 Украина.ру
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Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан – МВД Турции
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан – МВД Турции - 24.07.2024 Украина.ру
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан – МВД Турции
Сотрудниками правоохранительных органов был задержан россиянин, подозреваемый в подрыве машины на севере Москвы. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Йерликая, пишет RT
2024-07-24T17:57
2024-07-24T18:03
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теракт
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По его информации, утром в штаб-квартиру турецкого отдела Интерпола/Европола позвонили представители российского подразделения сообщили, что россиянин по имени Евгений Серебряков совершил теракт в Москве и сбежал в Турцию.Телеграм-канал Shot опубликовал кадры задержания предполагаемого исполнителя подрыва внедорожника. Ранее в этот же день глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщил, что подозреваемый в подрыве гражданского автомобиля на севере Москвы находится в Турции, российские правоохранители ведут переговоры о его экстрадиции. Рано утром в среду на севере российской столицы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни. По данным МВД, "произошла детонация предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшим, как указывалось, был замначальника военчасти ВС РФ. Позже он опроверг это сообщение, назвав новость о покушении на его жизнь фейком.Подробнее о том, какими должны быть методы борьбы с терроризмом читайте в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.
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новости, мвд, турция, теракт, москва
Новости, МВД, Турция, теракт, Москва

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан – МВД Турции

17:57 24.07.2024 (обновлено: 18:03 24.07.2024)
 
© РИА Новости . Вадим Жернов / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу Николая Мирошкина
Заседание суда по делу Николая Мирошкина - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Вадим Жернов
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Сотрудниками правоохранительных органов был задержан россиянин, подозреваемый в подрыве машины на севере Москвы. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Йерликая, пишет RT
По его информации, утром в штаб-квартиру турецкого отдела Интерпола/Европола позвонили представители российского подразделения сообщили, что россиянин по имени Евгений Серебряков совершил теракт в Москве и сбежал в Турцию.
"Он был задержан подразделениями полиции провинции Мугла в Бодруме", — написал турецкий министр на своей странице в соцсети X.
Телеграм-канал Shot опубликовал кадры задержания предполагаемого исполнителя подрыва внедорожника.
Ранее в этот же день глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщил, что подозреваемый в подрыве гражданского автомобиля на севере Москвы находится в Турции, российские правоохранители ведут переговоры о его экстрадиции.
Рано утром в среду на севере российской столицы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни. По данным МВД, "произошла детонация предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшим, как указывалось, был замначальника военчасти ВС РФ. Позже он опроверг это сообщение, назвав новость о покушении на его жизнь фейком.
Подробнее о том, какими должны быть методы борьбы с терроризмом читайте в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.
На севере Москвы взорвался внедорожник - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
10:37
СМИ показали первые секунды после взрыва бомбы в автомобиле в Москве, раскрыли личность пострадавшегоЗаместитель начальника военной части спутниковой связи Вооруженных сил РФ Андрей Торгашов чудом выжил в результате детонации взрывоопасного предмета, установленного на его автомобиле. В сети телеграм-канал Mash опубликовал видео первых секунд после взрыва
 
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Заголовок открываемого материала
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