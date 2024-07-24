Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан – МВД Турции
17:57 24.07.2024 (обновлено: 18:03 24.07.2024)
Сотрудниками правоохранительных органов был задержан россиянин, подозреваемый в подрыве машины на севере Москвы. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Йерликая, пишет RT
По его информации, утром в штаб-квартиру турецкого отдела Интерпола/Европола позвонили представители российского подразделения сообщили, что россиянин по имени Евгений Серебряков совершил теракт в Москве и сбежал в Турцию.
"Он был задержан подразделениями полиции провинции Мугла в Бодруме", — написал турецкий министр на своей странице в соцсети X.
Телеграм-канал Shot опубликовал кадры задержания предполагаемого исполнителя подрыва внедорожника.
Ранее в этот же день глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщил, что подозреваемый в подрыве гражданского автомобиля на севере Москвы находится в Турции, российские правоохранители ведут переговоры о его экстрадиции.
Рано утром в среду на севере российской столицы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни. По данным МВД, "произошла детонация предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшим, как указывалось, был замначальника военчасти ВС РФ. Позже он опроверг это сообщение, назвав новость о покушении на его жизнь фейком.
10:37СМИ показали первые секунды после взрыва бомбы в автомобиле в Москве, раскрыли личность пострадавшегоЗаместитель начальника военной части спутниковой связи Вооруженных сил РФ Андрей Торгашов чудом выжил в результате детонации взрывоопасного предмета, установленного на его автомобиле. В сети телеграм-канал Mash опубликовал видео первых секунд после взрыва