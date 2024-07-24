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Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан – МВД Турции

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан – МВД Турции - 24.07.2024 Украина.ру

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан – МВД Турции

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан россиянин, подозреваемый в подрыве машины на севере Москвы. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Йерликая, пишет RT

2024-07-24T17:57

2024-07-24T17:57

2024-07-24T18:03

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По его информации, утром в штаб-квартиру турецкого отдела Интерпола/Европола позвонили представители российского подразделения сообщили, что россиянин по имени Евгений Серебряков совершил теракт в Москве и сбежал в Турцию.Телеграм-канал Shot опубликовал кадры задержания предполагаемого исполнителя подрыва внедорожника. Ранее в этот же день глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщил, что подозреваемый в подрыве гражданского автомобиля на севере Москвы находится в Турции, российские правоохранители ведут переговоры о его экстрадиции. Рано утром в среду на севере российской столицы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни. По данным МВД, "произошла детонация предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшим, как указывалось, был замначальника военчасти ВС РФ. Позже он опроверг это сообщение, назвав новость о покушении на его жизнь фейком.Подробнее о том, какими должны быть методы борьбы с терроризмом читайте в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240724/1056442917.html

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новости, мвд, турция, теракт, москва