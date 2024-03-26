СБУ раскрыла новые детали убийства Татарского, Кивы и покушения на Прилепина - 26.03.2024 Украина.ру
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СБУ раскрыла новые детали убийства Татарского, Кивы и покушения на Прилепина
СБУ раскрыла новые детали убийства Татарского, Кивы и покушения на Прилепина - 26.03.2024 Украина.ру
СБУ раскрыла новые детали убийства Татарского, Кивы и покушения на Прилепина
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк привёл данные о том, из какого оружия и каким способом был убит экс-депутат Верховной Рады, переехавший в РФ, Илья Кива. Комментируя террористические акты, совершённые по указанию Киева, руководитель СБУ заявил, что "это карма"
2024-03-26T00:09
2024-03-26T00:09
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терроризм
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Он рассказал, что бывший украинский депутат Кива был убит из оружия калибра 9 на 19. Исполнители указания "сработали в район грудной клетки с последующим контрольным выстрелом в голову". Также Малюк сообщил о том, что в кабинете прокурора ЛНР Сергея Горенко в 2022 пособники украинской спецслужбы заложили 800 грамм пластида, которые убили Горенко. Спустя несколько месяцев после убийств спикеры украинских спецслужб с гордостью признаются в совершённых терактах в которых, в том числе, пострадали десятки мирных жителей. Вместе с тем, в России сегодня обязаны поверить в то, что Киев не причастен к трагедии, произошедшей 22 марта в "Крокус Сити Холле".
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новости, украина, россия, дмитрий кива, захар прилепин, василий малюк, сбу, верховная рада, киев, терроризм, всу, сво
Новости, Украина, Россия, Дмитрий Кива, Захар Прилепин, Василий Малюк, СБУ, Верховная Рада, Киев, терроризм, ВСУ, СВО

СБУ раскрыла новые детали убийства Татарского, Кивы и покушения на Прилепина

00:09 26.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк привёл данные о том, из какого оружия и каким способом был убит экс-депутат Верховной Рады, переехавший в РФ, Илья Кива. Комментируя террористические акты, совершённые по указанию Киева, руководитель СБУ заявил, что "это карма"
"Татарский...(...) Вы помните тот кафетерий в Питере. И ту статуэтку ему вручили в виде его бюста такого "цыганского" цвета. Он её взял. Там было 400 грамм термобара (взрывчатки). Он сработал как бритва по отношению к нему", – сказал Малюк в эфире телеканала ICTV.
Он рассказал, что бывший украинский депутат Кива был убит из оружия калибра 9 на 19. Исполнители указания "сработали в район грудной клетки с последующим контрольным выстрелом в голову".
"Прилепин. Один из идеологов "русского мира" (...) Ехал на свою дачу и по дороге произошло срабатывание соответствующей танковой мины. В тот день за рулем был его водитель, также военный преступник. Водитель погиб на месте. Прилепин был тяжело ранен. Очень травмирован его таз, его ноги и, извините, он остался без гениталий", – сказал главарь СБУ.
Также Малюк сообщил о том, что в кабинете прокурора ЛНР Сергея Горенко в 2022 пособники украинской спецслужбы заложили 800 грамм пластида, которые убили Горенко.
Спустя несколько месяцев после убийств спикеры украинских спецслужб с гордостью признаются в совершённых терактах в которых, в том числе, пострадали десятки мирных жителей. Вместе с тем, в России сегодня обязаны поверить в то, что Киев не причастен к трагедии, произошедшей 22 марта в "Крокус Сити Холле".
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
16 марта 2023, 07:12
"Украину подводят к роли государства-террориста". Какое будущее ждёт страну Большинство граждан Украины выступают за продолжение войны. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 22 февраля по 6 марта
 
НовостиУкраинаРоссияДмитрий КиваЗахар ПрилепинВасилий МалюкСБУВерховная РадаКиевтерроризмВСУСВО
 
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Заголовок открываемого материала
00:09СБУ раскрыла новые детали убийства Татарского, Кивы и покушения на Прилепина
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