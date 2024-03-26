СБУ раскрыла новые детали убийства Татарского, Кивы и покушения на Прилепина
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк привёл данные о том, из какого оружия и каким способом был убит экс-депутат Верховной Рады, переехавший в РФ, Илья Кива. Комментируя террористические акты, совершённые по указанию Киева, руководитель СБУ заявил, что "это карма"
"Татарский...(...) Вы помните тот кафетерий в Питере. И ту статуэтку ему вручили в виде его бюста такого "цыганского" цвета. Он её взял. Там было 400 грамм термобара (взрывчатки). Он сработал как бритва по отношению к нему", – сказал Малюк в эфире телеканала ICTV.
Он рассказал, что бывший украинский депутат Кива был убит из оружия калибра 9 на 19. Исполнители указания "сработали в район грудной клетки с последующим контрольным выстрелом в голову".
"Прилепин. Один из идеологов "русского мира" (...) Ехал на свою дачу и по дороге произошло срабатывание соответствующей танковой мины. В тот день за рулем был его водитель, также военный преступник. Водитель погиб на месте. Прилепин был тяжело ранен. Очень травмирован его таз, его ноги и, извините, он остался без гениталий", – сказал главарь СБУ.
Также Малюк сообщил о том, что в кабинете прокурора ЛНР Сергея Горенко в 2022 пособники украинской спецслужбы заложили 800 грамм пластида, которые убили Горенко.
Спустя несколько месяцев после убийств спикеры украинских спецслужб с гордостью признаются в совершённых терактах в которых, в том числе, пострадали десятки мирных жителей. Вместе с тем, в России сегодня обязаны поверить в то, что Киев не причастен к трагедии, произошедшей 22 марта в "Крокус Сити Холле".