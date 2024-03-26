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СБУ раскрыла новые детали убийства Татарского, Кивы и покушения на Прилепина

СБУ раскрыла новые детали убийства Татарского, Кивы и покушения на Прилепина - 26.03.2024 Украина.ру

СБУ раскрыла новые детали убийства Татарского, Кивы и покушения на Прилепина

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк привёл данные о том, из какого оружия и каким способом был убит экс-депутат Верховной Рады, переехавший в РФ, Илья Кива. Комментируя террористические акты, совершённые по указанию Киева, руководитель СБУ заявил, что "это карма"

2024-03-26T00:09

2024-03-26T00:09

2024-03-26T00:09

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Он рассказал, что бывший украинский депутат Кива был убит из оружия калибра 9 на 19. Исполнители указания "сработали в район грудной клетки с последующим контрольным выстрелом в голову". Также Малюк сообщил о том, что в кабинете прокурора ЛНР Сергея Горенко в 2022 пособники украинской спецслужбы заложили 800 грамм пластида, которые убили Горенко. Спустя несколько месяцев после убийств спикеры украинских спецслужб с гордостью признаются в совершённых терактах в которых, в том числе, пострадали десятки мирных жителей. Вместе с тем, в России сегодня обязаны поверить в то, что Киев не причастен к трагедии, произошедшей 22 марта в "Крокус Сити Холле".

https://ukraina.ru/20230316/1044353689.html

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новости, украина, россия, дмитрий кива, захар прилепин, василий малюк, сбу, верховная рада, киев, терроризм, всу, сво