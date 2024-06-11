https://ukraina.ru/20240611/1055602330.html
Причастность Киева к теракту в "Крокусе" установлена – ФСБ
Причастность Киева к теракту в "Крокусе" установлена – ФСБ - 11.06.2024 Украина.ру
Причастность Киева к теракту в "Крокусе" установлена – ФСБ
Установлена причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном Crocus City Hall, заявил 11 июня на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) глава ФСБ Александр Бортников
2024-06-11T12:32
2024-06-11T12:32
2024-06-11T12:32
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Киев вербует исполнителей преступлений в России среди трудовых мигрантов, также сказал Боортников."С начала СВО силовики предотвратили восемь терактов в местах массового скопления людей и на гособъектах. Их всех готовили выходцы из Центральной Азии", – сообщил он.Ранее в ФСБ заявляли, что по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" задержаны более 20 человек. Подготовку, финансирование, нападение и отход террористов координировали через интернет члены "Вилаят Хорасан" (афганское крыло ИГИЛ*), сообщал Бортников.Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева**, Саидакрама Рачабализоду**, Шамсидина Фаридуни** и Мухаммадсобира Файзова**.Подробнее о том, как и почему Киев и исламисты сотрудничают в вопросах терактов на территории России – в интервью Дениса Рудомётова Роман Силантьев: Украина стала логовом ваххабитов, которые хотят повторить в России "Крокус Сити" на сайте Украина.ру.* - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ** - внесены в список террористов и экстремистов в РФ
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, россия, александр бортников, фсб, игил, крокус сити
Новости, Киев, Украина, Россия, Александр Бортников, ФСБ, ИГИЛ, Крокус Сити
Причастность Киева к теракту в "Крокусе" установлена – ФСБ
Установлена причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном Crocus City Hall, заявил 11 июня на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) глава ФСБ Александр Бортников
Киев вербует исполнителей преступлений в России среди трудовых мигрантов, также сказал Боортников.
"С начала СВО силовики предотвратили восемь терактов в местах массового скопления людей и на гособъектах. Их всех готовили выходцы из Центральной Азии", – сообщил он.
Ранее в ФСБ заявляли, что по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" задержаны более 20 человек. Подготовку, финансирование, нападение и отход террористов координировали через интернет члены "Вилаят Хорасан" (афганское крыло ИГИЛ*), сообщал Бортников.
Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.
Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева**, Саидакрама Рачабализоду**, Шамсидина Фаридуни** и Мухаммадсобира Файзова**.
Подробнее о том, как и почему Киев и исламисты сотрудничают в вопросах терактов на территории России – в интервью Дениса Рудомётова Роман Силантьев: Украина стала логовом ваххабитов, которые хотят повторить в России "Крокус Сити"
на сайте Украина.ру.
* - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
** - внесены в список террористов и экстремистов в РФ