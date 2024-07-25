Лукашенко поехал в Россию для встречи с Путиным - 25.07.2024 Украина.ру
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Лукашенко поехал в Россию для встречи с Путиным
Лукашенко поехал в Россию для встречи с Путиным - 25.07.2024 Украина.ру
Лукашенко поехал в Россию для встречи с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом в Санкт-Петербург, где состоится встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в четверг сообщило издание БелТА
2024-07-25T10:18
2024-07-25T11:35
новости
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
россия
переговоры
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По данным других источников, большая часть переговоров двух лидеров пройдет в закрытом формате.Ранее Путин и Лукашенко встречались на полях саммита ШОС в Астане в начале июля.Подробнее о том, что готовят НАТО и Украине Путин и Лукашенко читайте в интервью военного политолога Владимира Козина на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240719/1056343095.html
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новости, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, переговоры
Новости, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Россия, переговоры

Лукашенко поехал в Россию для встречи с Путиным

10:18 25.07.2024 (обновлено: 11:35 25.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй
© POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом в Санкт-Петербург, где состоится встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в четверг сообщило издание БелТА

"Планируются переговоры с президентом России Владимиром Путиным в различных форматах. Главы государств обсудят актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня", – сказано в публикации.

По данным других источников, большая часть переговоров двух лидеров пройдет в закрытом формате.
Ранее Путин и Лукашенко встречались на полях саммита ШОС в Астане в начале июля.
Подробнее о том, что готовят НАТО и Украине Путин и Лукашенко читайте в интервью военного политолога Владимира Козина на сайте Украина.ру.
Алексей Малинин интервью - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
19 июля, 07:00
Алексей Малинин: Китай погрозил США военным кулаком из БелоруссииНынешняя политика Альянса представляет собой абсолютно конфронтационную модель, направленную на сохранение однополярного миропорядка. Это показывает, что западные страны не хотят мириться с данностью, что мир переходит к многополярному мироустройству. И есть другие центры силы ничуть не слабее, чем коллективный Запад
 
НовостиАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияпереговоры
 
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