Лукашенко поехал в Россию для встречи с Путиным
10:18 25.07.2024 (обновлено: 11:35 25.07.2024)
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом в Санкт-Петербург, где состоится встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в четверг сообщило издание БелТА
"Планируются переговоры с президентом России Владимиром Путиным в различных форматах. Главы государств обсудят актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня", – сказано в публикации.
По данным других источников, большая часть переговоров двух лидеров пройдет в закрытом формате.
Ранее Путин и Лукашенко встречались на полях саммита ШОС в Астане в начале июля.
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