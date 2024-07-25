https://ukraina.ru/20240725/1056468982.html

Лукашенко поехал в Россию для встречи с Путиным

Лукашенко поехал в Россию для встречи с Путиным - 25.07.2024 Украина.ру

Лукашенко поехал в Россию для встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом в Санкт-Петербург, где состоится встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в четверг сообщило издание БелТА

2024-07-25T10:18

2024-07-25T10:18

2024-07-25T11:35

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По данным других источников, большая часть переговоров двух лидеров пройдет в закрытом формате.Ранее Путин и Лукашенко встречались на полях саммита ШОС в Астане в начале июля.Подробнее о том, что готовят НАТО и Украине Путин и Лукашенко читайте в интервью военного политолога Владимира Козина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240719/1056343095.html

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новости, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, переговоры