С Новороссией – вся страна, Киев поддерживает единый Китай. Итоги 24 июля - 24.07.2024 Украина.ру
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С Новороссией – вся страна, Киев поддерживает единый Китай. Итоги 24 июля
С Новороссией – вся страна, Киев поддерживает единый Китай. Итоги 24 июля - 24.07.2024 Украина.ру
С Новороссией – вся страна, Киев поддерживает единый Китай. Итоги 24 июля
Путин рассказал о развитии новых регионов России; Кулеба на встрече с Ван И сделал ряд важных заявлений; в Москве была взорвана машина военного – новая информация от правоохранительных органов
2024-07-24T19:25
2024-07-24T19:25
эксклюзив
хроники
россия
украина
китай
дмитрий кулеба
владимир зеленский
дональд трамп
мвд
мид
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Вся страна – с ДонбассомВ среду, 24 июля, президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых регионов РФ.Другие заявления российского лидера о развитии и перспективах новых регионов:– Безопасность новых регионов России является приоритетом, но нельзя забывать и о других сферах:"Подчеркну, исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя и для своих детей на будущее. Это значит, что одновременно с решением приоритетной задачи в области безопасности – это, безусловно, приоритет номер один – необходимо ускоренными темпами ремонтировать жилье, строить современные дома, социальные и транспортные объекты";– Меры, принятые правительством, в том числе ритмичное финансирование, дают реальную отдачу в новых регионах:"Сейчас здесь активно восстанавливаются и возводятся жилые дома, больницы, школы, инженерные коммуникации, то есть дают реальную отдачу те меры, которые были оперативно приняты правительством. Прежде всего имею в виду, конечно, своевременное ритмичное финансирование, в том числе из федерального бюджета".– Условия для жизни и работы в новых регионах РФ должны быть достойными уже сегодня:"Подчеркну, исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей на будущее".– Важно не сбавлять темпы развития новых регионов:"Важно не сбавлять набранных темпов, двигаться дальше последовательно этап за этапом, обеспечивать самую тесную координацию между федеральными, региональными и местными уровнями власти, структурами гражданского общества, стараться строго выдерживать поставленные сроки, чтобы достичь всех намеченных целей";– Новые регионы нужно включить в обновленные национальные проекты уже в этом году:"Разумеется, необходимо полностью интегрировать задачи восстановления и развития регионов Донбасса и Новороссии в систему обновленных национальных проектов. Сделать это уже в текущем году";– В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, отремонтировано более 3 тысяч километров автомобильных дорог:"Федеральными заказчиками завершены работы на 11 262 объектах, в том числе построено 62 многоквартирных дома, восстановлены 2 140 многоквартирных домов, а также 321 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта и так далее. Капитально отремонтировано более 3 тысяч километров автомобильных дорог"."Мирное" путешествие Кулебы, единый КитайВ ходе своего трехдневного турне в КНР глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры в Гуаньчжоу со своим китайским коллегой Ван И.Одним из самых обсуждаемых его заявлений стало то, что "Киев готов к переговорам с Москвой".В пресс-релизе китайского МИД также есть комментарий на эту тему."Кулеба доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно, но подчеркнул, что такой готовности с российской стороны пока не наблюдается", - говорится в сообщении.Говоря об июньском "мирном саммите" в Швейцарии, украинский министр подчеркнул "важную роль Китая как глобальной силы мира", в то время как Владимир Зеленский высказывался в адрес руководства КНР достаточно резко, комментируя отказ Си Цзиньпина принять участие в мероприятии.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что у Киева нет другого выхода, "переговоры рано или поздно будут"."Просто переговоры будут тогда, когда западные кураторы Украины будут готовы принять условия России. И здесь готовность или неготовность Украины - это вопрос далеко не первостепенный. Если им скажут, то они естественно пойдут на переговоры. Но для нас переговоры будут нужны тогда, когда на них будут зафиксированы наши условия и наша позиция", – сказал он журналистам.Кроме того, Кулеба заверил Ван И, что Украина "поддерживает позицию Пекина по вопросу Тайваня, то есть поддерживает территориальную целостность единого Китая.Перемена риторики Киева связана с ищменившейся геополитической ситуацией и попытками режима выжить, объяснил в интервью изланию Украина.ру украинский политолог Александр Скубченко."Они просто хотят выжить. Помните, какая риторика была у Зеленского в начале, что Трамп лох, он ничего не понимает. Тогда демократы обещали ему, что поставят Трампа на место, и он не будет президентом. Но сейчас очевидно противоположное, особенно после разговора Трампа и Зеленского. Сейчас представители Киева пытаются найти свое место в новом мироустройстве.Киевский режим раскачал общественное мнение на Украине так, что о мире и говорить нельзя. Люди, которые говорили о мире, сидят в тюрьмах. Если Зеленский будет говорит о мире, их будут выпускать? Я не знаю, как они повернут Украину вспять. Возможно, они просто сбегут с Украины, оставив ее на произвол судьбу", – рассказал он.Взрыв в МосквеВ Турецком Бодруме задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве утром в среду. По данным МВД Турции, его зовут Евгений Серебряков. О задержании также сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Турецкий СМИ пишут, что задержанный – гражданин России.Ранее директор ФСБ Александр Бортников в беседе с журналистами телеграм-канала SHOT заявил, что силовики предпринимают все усилия, чтобы турецкая сторона помогла в задержании взорвавшего Toyota Land Cruiser.В среду, около 06:30, на севере российской столицы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни. По данным МВД, "произошла детонация предмета, который был установлен в автомобиле".Пострадавшим, как указывалось, был замначальника военчасти ВС РФ Андрей Торгашов. Позже он опроверг это сообщение, назвав новость о покушении на его жизнь фейком.Утром, в эфире "Радио свобода"* советник Офиса президента Украины Михаил Полдоляк заявил, что в Киеве знают о взрыве в Москве, но не имеют к нему отношения."Пишут, машина принадлежала российскому военнослужащему. Камеры видеонаблюдения засняли ночью, как молодой человек подошёл к машине и прикрепил взрывное устройство к днищу в районе сиденья водителя. Наши правоохранители отрабатывают версию, связанную с украинскими спецслужбами и их агентами", – написал в материале для Russia Today писатель Захар Прилепин.*СМИ-иноагентПодробнее о изменении риторики Зеленского и его окружения, а также новых переговорных реалиях - в материале "План Зеленского" потеряет смысл при новом руководстве США, признали в Брюсселе на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240724/1048196216.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, россия, украина, китай, дмитрий кулеба, владимир зеленский, дональд трамп, мвд, мид
Эксклюзив, Хроники, Россия, Украина, Китай, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, МВД, МИД

С Новороссией – вся страна, Киев поддерживает единый Китай. Итоги 24 июля

19:25 24.07.2024
 
© mfa.gov.ua
© mfa.gov.ua
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Сергей Зуев
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Путин рассказал о развитии новых регионов России; Кулеба на встрече с Ван И сделал ряд важных заявлений; в Москве была взорвана машина военного – новая информация от правоохранительных органов
Вся страна – с Донбассом
В среду, 24 июля, президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых регионов РФ.
"Фактически вся страна, миллионы людей, волонтерские и другие общественные организации, поддерживают Донбасс и Новороссию, помогают раскрыть им свой колоссальный потенциал созидания и роста", – подчеркнул он.
Другие заявления российского лидера о развитии и перспективах новых регионов:
– Безопасность новых регионов России является приоритетом, но нельзя забывать и о других сферах:
"Подчеркну, исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя и для своих детей на будущее. Это значит, что одновременно с решением приоритетной задачи в области безопасности – это, безусловно, приоритет номер один – необходимо ускоренными темпами ремонтировать жилье, строить современные дома, социальные и транспортные объекты";
– Меры, принятые правительством, в том числе ритмичное финансирование, дают реальную отдачу в новых регионах:
"Сейчас здесь активно восстанавливаются и возводятся жилые дома, больницы, школы, инженерные коммуникации, то есть дают реальную отдачу те меры, которые были оперативно приняты правительством. Прежде всего имею в виду, конечно, своевременное ритмичное финансирование, в том числе из федерального бюджета".
– Условия для жизни и работы в новых регионах РФ должны быть достойными уже сегодня:
"Подчеркну, исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей на будущее".
– Важно не сбавлять темпы развития новых регионов:
"Важно не сбавлять набранных темпов, двигаться дальше последовательно этап за этапом, обеспечивать самую тесную координацию между федеральными, региональными и местными уровнями власти, структурами гражданского общества, стараться строго выдерживать поставленные сроки, чтобы достичь всех намеченных целей";
– Новые регионы нужно включить в обновленные национальные проекты уже в этом году:
"Разумеется, необходимо полностью интегрировать задачи восстановления и развития регионов Донбасса и Новороссии в систему обновленных национальных проектов. Сделать это уже в текущем году";
– В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, отремонтировано более 3 тысяч километров автомобильных дорог:
"Федеральными заказчиками завершены работы на 11 262 объектах, в том числе построено 62 многоквартирных дома, восстановлены 2 140 многоквартирных домов, а также 321 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта и так далее. Капитально отремонтировано более 3 тысяч километров автомобильных дорог".
Аэровагон Абаковского, на котором погиб тов. Артём (Сергеев) - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
16:00История
Последний полёт тов. АртёмаУдивительная железнодорожная катастрофа произошла 25 июля 1921 года в районе Серпухова. С рельс сошёл… самолёт. Точнее – оборудованный авиационным мотором и пропеллером аэровагон инженера Абаковского. В результате погибло семь человек, в том числе сам Абаковский, а также знаменитый большевик Фёдор Сергеев (Артём)
"Мирное" путешествие Кулебы, единый Китай
В ходе своего трехдневного турне в КНР глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры в Гуаньчжоу со своим китайским коллегой Ван И.
Одним из самых обсуждаемых его заявлений стало то, что "Киев готов к переговорам с Москвой".
В пресс-релизе китайского МИД также есть комментарий на эту тему.
"Кулеба доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно, но подчеркнул, что такой готовности с российской стороны пока не наблюдается", - говорится в сообщении.
Говоря об июньском "мирном саммите" в Швейцарии, украинский министр подчеркнул "важную роль Китая как глобальной силы мира", в то время как Владимир Зеленский высказывался в адрес руководства КНР достаточно резко, комментируя отказ Си Цзиньпина принять участие в мероприятии.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что у Киева нет другого выхода, "переговоры рано или поздно будут".
"Просто переговоры будут тогда, когда западные кураторы Украины будут готовы принять условия России. И здесь готовность или неготовность Украины - это вопрос далеко не первостепенный. Если им скажут, то они естественно пойдут на переговоры. Но для нас переговоры будут нужны тогда, когда на них будут зафиксированы наши условия и наша позиция", – сказал он журналистам.
Кроме того, Кулеба заверил Ван И, что Украина "поддерживает позицию Пекина по вопросу Тайваня, то есть поддерживает территориальную целостность единого Китая.
Перемена риторики Киева связана с ищменившейся геополитической ситуацией и попытками режима выжить, объяснил в интервью изланию Украина.ру украинский политолог Александр Скубченко.
"Они просто хотят выжить. Помните, какая риторика была у Зеленского в начале, что Трамп лох, он ничего не понимает. Тогда демократы обещали ему, что поставят Трампа на место, и он не будет президентом. Но сейчас очевидно противоположное, особенно после разговора Трампа и Зеленского. Сейчас представители Киева пытаются найти свое место в новом мироустройстве.
Киевский режим раскачал общественное мнение на Украине так, что о мире и говорить нельзя. Люди, которые говорили о мире, сидят в тюрьмах. Если Зеленский будет говорит о мире, их будут выпускать? Я не знаю, как они повернут Украину вспять. Возможно, они просто сбегут с Украины, оставив ее на произвол судьбу", – рассказал он.
Кирилл Бабаев интервью - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
18:34
Кирилл Бабаев о визите Кулебы в Пекин: Для Китая конфликт на Украине играет важную негативную рольДиректор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев заявил, что Китай упрочивает свою роль главного арбитра в разрешении украинского кризиса.
Взрыв в Москве
В Турецком Бодруме задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве утром в среду. По данным МВД Турции, его зовут Евгений Серебряков. О задержании также сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Турецкий СМИ пишут, что задержанный – гражданин России.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников в беседе с журналистами телеграм-канала SHOT заявил, что силовики предпринимают все усилия, чтобы турецкая сторона помогла в задержании взорвавшего Toyota Land Cruiser.
В среду, около 06:30, на севере российской столицы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни. По данным МВД, "произошла детонация предмета, который был установлен в автомобиле".
Пострадавшим, как указывалось, был замначальника военчасти ВС РФ Андрей Торгашов. Позже он опроверг это сообщение, назвав новость о покушении на его жизнь фейком.
Утром, в эфире "Радио свобода"* советник Офиса президента Украины Михаил Полдоляк заявил, что в Киеве знают о взрыве в Москве, но не имеют к нему отношения.
"Пишут, машина принадлежала российскому военнослужащему. Камеры видеонаблюдения засняли ночью, как молодой человек подошёл к машине и прикрепил взрывное устройство к днищу в районе сиденья водителя. Наши правоохранители отрабатывают версию, связанную с украинскими спецслужбами и их агентами", – написал в материале для Russia Today писатель Захар Прилепин.
*СМИ-иноагент
Подробнее о изменении риторики Зеленского и его окружения, а также новых переговорных реалиях - в материале "План Зеленского" потеряет смысл при новом руководстве США, признали в Брюсселе на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивХроникиРоссияУкраинаКитайДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийДональд ТрампМВДМИД
 
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