https://ukraina.ru/20240724/1056461787.html

С Новороссией – вся страна, Киев поддерживает единый Китай. Итоги 24 июля

С Новороссией – вся страна, Киев поддерживает единый Китай. Итоги 24 июля - 24.07.2024 Украина.ру

С Новороссией – вся страна, Киев поддерживает единый Китай. Итоги 24 июля

Путин рассказал о развитии новых регионов России; Кулеба на встрече с Ван И сделал ряд важных заявлений; в Москве была взорвана машина военного – новая информация от правоохранительных органов

2024-07-24T19:25

2024-07-24T19:25

2024-07-24T19:25

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Вся страна – с ДонбассомВ среду, 24 июля, президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых регионов РФ.Другие заявления российского лидера о развитии и перспективах новых регионов:– Безопасность новых регионов России является приоритетом, но нельзя забывать и о других сферах:"Подчеркну, исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя и для своих детей на будущее. Это значит, что одновременно с решением приоритетной задачи в области безопасности – это, безусловно, приоритет номер один – необходимо ускоренными темпами ремонтировать жилье, строить современные дома, социальные и транспортные объекты";– Меры, принятые правительством, в том числе ритмичное финансирование, дают реальную отдачу в новых регионах:"Сейчас здесь активно восстанавливаются и возводятся жилые дома, больницы, школы, инженерные коммуникации, то есть дают реальную отдачу те меры, которые были оперативно приняты правительством. Прежде всего имею в виду, конечно, своевременное ритмичное финансирование, в том числе из федерального бюджета".– Условия для жизни и работы в новых регионах РФ должны быть достойными уже сегодня:"Подчеркну, исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей на будущее".– Важно не сбавлять темпы развития новых регионов:"Важно не сбавлять набранных темпов, двигаться дальше последовательно этап за этапом, обеспечивать самую тесную координацию между федеральными, региональными и местными уровнями власти, структурами гражданского общества, стараться строго выдерживать поставленные сроки, чтобы достичь всех намеченных целей";– Новые регионы нужно включить в обновленные национальные проекты уже в этом году:"Разумеется, необходимо полностью интегрировать задачи восстановления и развития регионов Донбасса и Новороссии в систему обновленных национальных проектов. Сделать это уже в текущем году";– В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, отремонтировано более 3 тысяч километров автомобильных дорог:"Федеральными заказчиками завершены работы на 11 262 объектах, в том числе построено 62 многоквартирных дома, восстановлены 2 140 многоквартирных домов, а также 321 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта и так далее. Капитально отремонтировано более 3 тысяч километров автомобильных дорог"."Мирное" путешествие Кулебы, единый КитайВ ходе своего трехдневного турне в КНР глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры в Гуаньчжоу со своим китайским коллегой Ван И.Одним из самых обсуждаемых его заявлений стало то, что "Киев готов к переговорам с Москвой".В пресс-релизе китайского МИД также есть комментарий на эту тему."Кулеба доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно, но подчеркнул, что такой готовности с российской стороны пока не наблюдается", - говорится в сообщении.Говоря об июньском "мирном саммите" в Швейцарии, украинский министр подчеркнул "важную роль Китая как глобальной силы мира", в то время как Владимир Зеленский высказывался в адрес руководства КНР достаточно резко, комментируя отказ Си Цзиньпина принять участие в мероприятии.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что у Киева нет другого выхода, "переговоры рано или поздно будут"."Просто переговоры будут тогда, когда западные кураторы Украины будут готовы принять условия России. И здесь готовность или неготовность Украины - это вопрос далеко не первостепенный. Если им скажут, то они естественно пойдут на переговоры. Но для нас переговоры будут нужны тогда, когда на них будут зафиксированы наши условия и наша позиция", – сказал он журналистам.Кроме того, Кулеба заверил Ван И, что Украина "поддерживает позицию Пекина по вопросу Тайваня, то есть поддерживает территориальную целостность единого Китая.Перемена риторики Киева связана с ищменившейся геополитической ситуацией и попытками режима выжить, объяснил в интервью изланию Украина.ру украинский политолог Александр Скубченко."Они просто хотят выжить. Помните, какая риторика была у Зеленского в начале, что Трамп лох, он ничего не понимает. Тогда демократы обещали ему, что поставят Трампа на место, и он не будет президентом. Но сейчас очевидно противоположное, особенно после разговора Трампа и Зеленского. Сейчас представители Киева пытаются найти свое место в новом мироустройстве.Киевский режим раскачал общественное мнение на Украине так, что о мире и говорить нельзя. Люди, которые говорили о мире, сидят в тюрьмах. Если Зеленский будет говорит о мире, их будут выпускать? Я не знаю, как они повернут Украину вспять. Возможно, они просто сбегут с Украины, оставив ее на произвол судьбу", – рассказал он.Взрыв в МосквеВ Турецком Бодруме задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве утром в среду. По данным МВД Турции, его зовут Евгений Серебряков. О задержании также сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Турецкий СМИ пишут, что задержанный – гражданин России.Ранее директор ФСБ Александр Бортников в беседе с журналистами телеграм-канала SHOT заявил, что силовики предпринимают все усилия, чтобы турецкая сторона помогла в задержании взорвавшего Toyota Land Cruiser.В среду, около 06:30, на севере российской столицы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни. По данным МВД, "произошла детонация предмета, который был установлен в автомобиле".Пострадавшим, как указывалось, был замначальника военчасти ВС РФ Андрей Торгашов. Позже он опроверг это сообщение, назвав новость о покушении на его жизнь фейком.Утром, в эфире "Радио свобода"* советник Офиса президента Украины Михаил Полдоляк заявил, что в Киеве знают о взрыве в Москве, но не имеют к нему отношения."Пишут, машина принадлежала российскому военнослужащему. Камеры видеонаблюдения засняли ночью, как молодой человек подошёл к машине и прикрепил взрывное устройство к днищу в районе сиденья водителя. Наши правоохранители отрабатывают версию, связанную с украинскими спецслужбами и их агентами", – написал в материале для Russia Today писатель Захар Прилепин.*СМИ-иноагентПодробнее о изменении риторики Зеленского и его окружения, а также новых переговорных реалиях - в материале "План Зеленского" потеряет смысл при новом руководстве США, признали в Брюсселе на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240724/1048196216.html

https://ukraina.ru/20240724/1056459116.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, россия, украина, китай, дмитрий кулеба, владимир зеленский, дональд трамп, мвд, мид