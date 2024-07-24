Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы сбежал в Турцию – ФСБ
16:32 24.07.2024 (обновлено: 16:38 24.07.2024)
© соцсети
© соцсети
Подозреваемый в подрыве гражданского автомобиля на севере Москвы находится в Турции, российские правоохранители ведут переговоры о его экстрадиции. Об этом заявил глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников
"Работаем с турками (по экстрадиции подозреваемого – Ред.), но посмотрим", – сказал он в комментарии журналистам телеграм-канала Shot, которые спросили о том, удастся ли поймать преступника.
Ранее сообщалось ,что следователи определили подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве и изучают машину на которой он прибыл к месту преступления.
В среду, около 06:30, на севере российской столицы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни. По данным МВД, "произошла детонация предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшим, как указывалось, был замначальника военчасти ВС РФ. Позже он опроверг это сообщение, назвав новость о покушении на его жизнь фейком.
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