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Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы сбежал в Турцию – ФСБ

Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы сбежал в Турцию – ФСБ - 24.07.2024 Украина.ру

Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы сбежал в Турцию – ФСБ

Подозреваемый в подрыве гражданского автомобиля на севере Москвы находится в Турции, российские правоохранители ведут переговоры о его экстрадиции. Об этом заявил глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников

2024-07-24T16:32

2024-07-24T16:32

2024-07-24T16:38

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Ранее сообщалось ,что следователи определили подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве и изучают машину на которой он прибыл к месту преступления. В среду, около 06:30, на севере российской столицы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни. По данным МВД, "произошла детонация предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшим, как указывалось, был замначальника военчасти ВС РФ. Позже он опроверг это сообщение, назвав новость о покушении на его жизнь фейком.Подробнее о том, какими должны быть методы борьбы с терроризмом читайте в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240409/1054374512.html

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новости, москва, александр бортников, фсб, турция, россия, терроризм, покушение