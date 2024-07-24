Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы сбежал в Турцию – ФСБ - 24.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240724/1056456950.html
Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы сбежал в Турцию – ФСБ
Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы сбежал в Турцию – ФСБ - 24.07.2024 Украина.ру
Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы сбежал в Турцию – ФСБ
Подозреваемый в подрыве гражданского автомобиля на севере Москвы находится в Турции, российские правоохранители ведут переговоры о его экстрадиции. Об этом заявил глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников
2024-07-24T16:32
2024-07-24T16:38
новости
москва
александр бортников
фсб
турция
россия
терроризм
покушение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/18/1056441377_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_dc4e56379e2264829c85ce4e0e4eecf4.jpg
Ранее сообщалось ,что следователи определили подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве и изучают машину на которой он прибыл к месту преступления. В среду, около 06:30, на севере российской столицы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни. По данным МВД, "произошла детонация предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшим, как указывалось, был замначальника военчасти ВС РФ. Позже он опроверг это сообщение, назвав новость о покушении на его жизнь фейком.Подробнее о том, какими должны быть методы борьбы с терроризмом читайте в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240409/1054374512.html
москва
турция
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/18/1056441377_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_417f1e17f24c307eef966e9b8cc8fdf9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, александр бортников, фсб, турция, россия, терроризм, покушение
Новости, Москва, Александр Бортников, ФСБ, Турция, Россия, терроризм, покушение

Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы сбежал в Турцию – ФСБ

16:32 24.07.2024 (обновлено: 16:38 24.07.2024)
 
© соцсети
© соцсети
Читать в
Подозреваемый в подрыве гражданского автомобиля на севере Москвы находится в Турции, российские правоохранители ведут переговоры о его экстрадиции. Об этом заявил глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников

"Работаем с турками (по экстрадиции подозреваемого – Ред.), но посмотрим", – сказал он в комментарии журналистам телеграм-канала Shot, которые спросили о том, удастся ли поймать преступника.

Ранее сообщалось ,что следователи определили подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве и изучают машину на которой он прибыл к месту преступления.
В среду, около 06:30, на севере российской столицы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни. По данным МВД, "произошла детонация предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшим, как указывалось, был замначальника военчасти ВС РФ. Позже он опроверг это сообщение, назвав новость о покушении на его жизнь фейком.
Подробнее о том, какими должны быть методы борьбы с терроризмом читайте в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
9 апреля, 06:35
Темные города и ядерный терроризм в ответ. Украинские эксперты с удивлением о тактике России и УкраиныПохоже, ситуация в зоне конфликта в скором времени может еще более обостриться, обе стороны к этому готовятся. Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. В Минобороны Украины ранее заявляли, что такие изменения предусмотрены в рамках ужесточения мобилизационных мероприятий в стране
 
НовостиМоскваАлександр БортниковФСБТурцияРоссиятерроризмпокушение
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:57Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан – МВД Турции
17:53Злая и тупая против старого сексиста-диктатора. Поединок Трамп – Харрис пока без явного победителя
17:49Кличко обвинил прокуратуру во лжи и манипуляциях вокруг выявления причин разрушения киевского метро
17:36Редкий Макрон доплывет до середины Сены
17:25С чучелом Байдена не вышло: о борьбе за Харрис в США и войне с радикалами – Ищенко
17:20Полиция Ровно задержала очередного поджигателя армейских автомобилей
17:19Украина высказалась о переговорах в унисон с Россией. В чём подвох?
17:10Словакия угрожает Украине, перекрывшей Братиславе доступ к российской нефти, ответными мерами
17:09"Проект 2025": как американские консерваторы подыграли демократке Харрис
16:32Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы сбежал в Турцию – ФСБ
16:19Путин: в новых регионах завершена работа на более чем 11 тысячах объектах
16:00Последний полёт тов. Артёма
15:55Украинок усадят за руль общественного транспорта из-за дефицита водителей
15:53Прилет по промзоне и объекту инфраструктуры: мэр Харькова пожаловался на успехи ВС РФ
15:51"План Зеленского" потеряет смысл при новом руководстве США, признали в Брюсселе
15:10Одессит покатал военкома на капоте своей Лады, в ТЦК обиделись
15:00Будет бунт? О массовом народном недовольстве на Украине и фарш-машине Зеленского - Живов
14:53"Снова в седле". Как лошади помогают бойцам восстановиться после тяжелых ранений
14:37Следователи определили подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
14:30Потоп, разрушающиеся мосты и снос усадьбы Зеленского. Что происходит в Киеве
Лента новостейМолния