СМИ показали первые секунды взрыва бомбы в автомобиле в Москве, раскрыли личность пострадавшего - 24.07.2024 Украина.ру
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СМИ показали первые секунды взрыва бомбы в автомобиле в Москве, раскрыли личность пострадавшего
СМИ показали первые секунды взрыва бомбы в автомобиле в Москве, раскрыли личность пострадавшего - 24.07.2024 Украина.ру
СМИ показали первые секунды взрыва бомбы в автомобиле в Москве, раскрыли личность пострадавшего
Заместитель начальника военной части спутниковой связи Вооруженных сил РФ Андрей Торгашов чудом выжил в результате детонации взрывоопасного предмета, установленного на его автомобиле. В сети телеграм-канал Mash опубликовал видео первых секунд взрыва
2024-07-24T10:37
2024-07-24T11:16
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Судя по кадрам, ничего не подозревающий Торгашов рано утром сел за руль своего автомобиля, но не успев отъехать и пары метров, машина взорвалась. Детонация была такой силы, что задела рядом стоящие автомобили, окна и рамы подъезда, рядом с которым был припаркован Land Cruiser.По предварительным данным, бомба была установлено на днище автомобиля, под педалями водителя. Взрывное устройство сработало, когда жертва включила зажигание. Как пишет телеграм-канала Shot, 50-летнего водителя и второго пассажира автомобиля (его супругу, которая находилась на пассажирском сидении) спасли местные жители, которые сразу бросились на помощь пострадавшим, вытащили их из машины, самостоятельно реанимировали мужчину до приезда скорой. Пострадавшим спасло жизнь то, что после взрыва машина не загорелась, но уже известно, что Андрей Торгашов лишился ступней. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.Какими должны быть методы борьбы с терроризмом читайте в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.
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Новости, Москва, Россия, теракт, СВО

СМИ показали первые секунды взрыва бомбы в автомобиле в Москве, раскрыли личность пострадавшего

10:37 24.07.2024 (обновлено: 11:16 24.07.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНа севере Москвы взорвался внедорожник
На севере Москвы взорвался внедорожник - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Заместитель начальника военной части спутниковой связи Вооруженных сил РФ Андрей Торгашов чудом выжил в результате детонации взрывоопасного предмета, установленного на его автомобиле. В сети телеграм-канал Mash опубликовал видео первых секунд взрыва
Судя по кадрам, ничего не подозревающий Торгашов рано утром сел за руль своего автомобиля, но не успев отъехать и пары метров, машина взорвалась. Детонация была такой силы, что задела рядом стоящие автомобили, окна и рамы подъезда, рядом с которым был припаркован Land Cruiser.
По предварительным данным, бомба была установлено на днище автомобиля, под педалями водителя. Взрывное устройство сработало, когда жертва включила зажигание.
Как пишет телеграм-канала Shot, 50-летнего водителя и второго пассажира автомобиля (его супругу, которая находилась на пассажирском сидении) спасли местные жители, которые сразу бросились на помощь пострадавшим, вытащили их из машины, самостоятельно реанимировали мужчину до приезда скорой.
Пострадавшим спасло жизнь то, что после взрыва машина не загорелась, но уже известно, что Андрей Торгашов лишился ступней.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
Какими должны быть методы борьбы с терроризмом читайте в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.
09:35
В Москве неизвестные заложили бомбу под легковой автомобиль, водителю оторвало ступни – СМИ В среду, около 06:30, на севере Москвы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser на улице Синявинской. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни, пишет телеграм-канал Shot
 
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