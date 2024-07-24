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Замначальника военчасти ВС РФ опроверг данные о покушении на его жизнь
Замначальника военчасти ВС РФ опроверг данные о покушении на его жизнь - 24.07.2024 Украина.ру
Замначальника военчасти ВС РФ опроверг данные о покушении на его жизнь
"Полным фейком" назвал информацию о покушении на свою жизнь заместитель начальника военной части спутниковой связи Вооруженных сил России Андрей Торгашов. К взрыву на севере Москвы ни он, ни его супруга отношения не имеют
2024-07-24T12:46
2024-07-24T12:46
2024-07-24T13:17
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По его словам, улица Синявинская, где произошел взрыв автомобиля, не имеет отношения к месту его жительства. Торгашову неизвестны детали ЧП, но совершенно точно военнослужащий находится не в Боткинской больнице, как писали СМИ, а дома. "Конечно, это фейк полный. Полный фейк. Никакого отношения этот взрыв ко мне не имеет. (...) (С женой - Ред.) все отлично, дома находится, со мной все хорошо, дома нахожусь... Я давно служил, уже сейчас не служу", – заявил Торгашов в комментарии РИА Новости. Ранее телеграм-каналы сообщали, что около 06:30 на севере российской столицы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшим, как указывалось, был замначальника военчасти ВС РФ.Ранее СМИ показали первые секунды после взрыва бомбы в автомобиле в Москве. Какими должны быть методы борьбы с терроризмом читайте в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, теракт, покушение
Замначальника военчасти ВС РФ опроверг данные о покушении на его жизнь
12:46 24.07.2024 (обновлено: 13:17 24.07.2024)
"Полным фейком" назвал информацию о покушении на свою жизнь заместитель начальника военной части спутниковой связи Вооруженных сил России Андрей Торгашов. К взрыву на севере Москвы ни он, ни его супруга отношения не имеют
По его словам, улица Синявинская, где произошел взрыв автомобиля, не имеет отношения к месту его жительства. Торгашову неизвестны детали ЧП, но совершенно точно военнослужащий находится не в Боткинской больнице, как писали СМИ, а дома.
"Конечно, это фейк полный. Полный фейк. Никакого отношения этот взрыв ко мне не имеет. (...) (С женой - Ред.) все отлично, дома находится, со мной все хорошо, дома нахожусь... Я давно служил, уже сейчас не служу", – заявил Торгашов в комментарии РИА Новости.
Ранее телеграм-каналы сообщали
, что около 06:30 на севере российской столицы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшим, как указывалось,
был замначальника военчасти ВС РФ.
Ранее СМИ показали
первые секунды после взрыва бомбы в автомобиле в Москве.