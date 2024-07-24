Кличко обвинил прокуратуру во лжи и манипуляциях вокруг выявления причин разрушения киевского метро
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
Мэр украинской столицы Виталий Кличко утверждает, что прокуратура намерено искажает причины разрушения туннеля между станциями "Демиевская" и "Лыбидская", намекая, что таким образом вину за подтопление метро намерены переложить на власти Киева, которые якобы тут ни при чем
"Прокуратура манипулирует в заявлениях о причинах разрушения тоннеля между станциями "Демиевская" и "Лыбедская". На этапе проектирования конструкции туннеля между этими станциями были допущены ошибки и грубые нарушения во время строительства этого участка - это подтверждают результаты экспертизы, которые мы получили", – сказано в телеграм-канале Кличко.
Согласно выводам альтернативного обследования киевской мэрии, причинами разрушения туннеля стало нарушение монтажа при строительстве. Кличко указывает, что туннельная оправа рассчитана на значительно более низкий уровень грунтовых вод, а нижняя часть частично состоит из стеновых блоков, которые должны были быть усилены, однако этого не произошло.
Также мэр указал на отсутствие химического закрепления почв вокруг туннеля, что "подтверждено лабораторным исследованием".
"От правоохранителей отсутствует какая-либо информация о проведении таких лабораторных исследований почв. Ученые подтверждают, что именно проектная документация содержит некачественные проектные решения. А во время строительства некачественно соорудили конструкцию тоннеля этого участка", – пишет градоначальник.
В то же время, он оправдывается, что все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля якобы выполнялась в полном объеме, а выводы прокуратуры содержат политическое давление.
Напомним, зимой в Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей Оболонско-Теремковской ветки, от Демиевской до Теремков, из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения. В столичной мэрии возложили вину за произошедшее на экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова.
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