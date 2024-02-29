Мониторинг работы столичной мэрии Кличко назвал манипуляцией - 29.02.2024 Украина.ру
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Мониторинг работы столичной мэрии Кличко назвал манипуляцией
Мониторинг работы столичной мэрии Кличко назвал манипуляцией - 29.02.2024 Украина.ру
Мониторинг работы столичной мэрии Кличко назвал манипуляцией
Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал полномочия новообразованной комиссии по расследованию работы городской администрации и сообщил, что такие меры – элемент политической борьбы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте горадминистрации
2024-02-29T17:49
2024-02-29T17:49
новости
украина
виталий кличко
киев
мэр
комиссия
коррупция
хищение
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Градоначальник также обвинил депутатов Рады в том, что они уже несколько лет не могут принять законопроекты, важные для развития украинской столицы. По мнению мэра, комиссии, занимающейся проверкой работы киевской администрации, следует сконцентрироваться на развитии города, а не на "генерировании политических лозунгов и манипуляции". Напомним, после инцидента в Киеве, связанного с закрытыми бомбоубежищами, между мэром столицы Виталия Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским вспыхнул скандал. В гибели трёх мирных жителей оба перекладывали ответственность на друг друга. После этого, Кличко подозревали в хищении госсредств, которые мэр якобы определил под благоустройство столицы, вместо того, чтобы отправить их на армию.
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новости, украина, виталий кличко, киев, мэр, комиссия, коррупция, хищение
Новости, Украина, Виталий Кличко, Киев, мэр, комиссия, коррупция, хищение

Мониторинг работы столичной мэрии Кличко назвал манипуляцией

17:49 29.02.2024
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP / Markus Schreiber
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Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал полномочия новообразованной комиссии по расследованию работы городской администрации и сообщил, что такие меры – элемент политической борьбы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте горадминистрации
"Комиссию в парламенте создали, чтобы продолжать манипулировать обществом, распространять ложную информацию и дискредитировать столичную власть", – считает Кличко.
Градоначальник также обвинил депутатов Рады в том, что они уже несколько лет не могут принять законопроекты, важные для развития украинской столицы.
По мнению мэра, комиссии, занимающейся проверкой работы киевской администрации, следует сконцентрироваться на развитии города, а не на "генерировании политических лозунгов и манипуляции".
Напомним, после инцидента в Киеве, связанного с закрытыми бомбоубежищами, между мэром столицы Виталия Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским вспыхнул скандал. В гибели трёх мирных жителей оба перекладывали ответственность на друг друга. После этого, Кличко подозревали в хищении госсредств, которые мэр якобы определил под благоустройство столицы, вместо того, чтобы отправить их на армию.
Кличко Зеленский коллаж
6 февраля, 13:19
"Боксерское" восстание. Почему Зеленский отбирает деньги у Кличко, а Кличко это не нравитсяОстрая нехватка внешнего финансирования военных действий в 2024 году вынуждает правительство Украины изыскивать внутренние ресурсы. Зеленский смотрит в сторону городских бюджетов, но мэрам это не нравится
 
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