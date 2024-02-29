Мониторинг работы столичной мэрии Кличко назвал манипуляцией
© AP / Markus Schreiber
© AP / Markus Schreiber
Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал полномочия новообразованной комиссии по расследованию работы городской администрации и сообщил, что такие меры – элемент политической борьбы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте горадминистрации
"Комиссию в парламенте создали, чтобы продолжать манипулировать обществом, распространять ложную информацию и дискредитировать столичную власть", – считает Кличко.
Градоначальник также обвинил депутатов Рады в том, что они уже несколько лет не могут принять законопроекты, важные для развития украинской столицы.
По мнению мэра, комиссии, занимающейся проверкой работы киевской администрации, следует сконцентрироваться на развитии города, а не на "генерировании политических лозунгов и манипуляции".
Напомним, после инцидента в Киеве, связанного с закрытыми бомбоубежищами, между мэром столицы Виталия Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским вспыхнул скандал. В гибели трёх мирных жителей оба перекладывали ответственность на друг друга. После этого, Кличко подозревали в хищении госсредств, которые мэр якобы определил под благоустройство столицы, вместо того, чтобы отправить их на армию.
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