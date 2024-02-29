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Мониторинг работы столичной мэрии Кличко назвал манипуляцией

Мониторинг работы столичной мэрии Кличко назвал манипуляцией - 29.02.2024 Украина.ру

Мониторинг работы столичной мэрии Кличко назвал манипуляцией

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал полномочия новообразованной комиссии по расследованию работы городской администрации и сообщил, что такие меры – элемент политической борьбы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте горадминистрации

2024-02-29T17:49

2024-02-29T17:49

2024-02-29T17:49

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виталий кличко

киев

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коррупция

хищение

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Градоначальник также обвинил депутатов Рады в том, что они уже несколько лет не могут принять законопроекты, важные для развития украинской столицы. По мнению мэра, комиссии, занимающейся проверкой работы киевской администрации, следует сконцентрироваться на развитии города, а не на "генерировании политических лозунгов и манипуляции". Напомним, после инцидента в Киеве, связанного с закрытыми бомбоубежищами, между мэром столицы Виталия Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским вспыхнул скандал. В гибели трёх мирных жителей оба перекладывали ответственность на друг друга. После этого, Кличко подозревали в хищении госсредств, которые мэр якобы определил под благоустройство столицы, вместо того, чтобы отправить их на армию.

https://ukraina.ru/20240206/1053113952.html

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новости, украина, виталий кличко, киев, мэр, комиссия, коррупция, хищение