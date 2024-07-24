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"Проект 2025": как американские консерваторы подыграли демократке Харрис

"Проект 2025": как американские консерваторы подыграли демократке Харрис - 24.07.2024 Украина.ру

"Проект 2025": как американские консерваторы подыграли демократке Харрис

Демократы в США продолжают экстренно раскручивать своего вероятного кандидата в президенты Камалу Харрис. Первые выступления действующего вице-президента в новом качестве дают понять, что она намерена дать бой Дональду Трампу

2024-07-24T17:09

2024-07-24T17:09

2024-07-24T17:09

эксклюзив

камала харрис

сша

выборы

дональд трамп

демократы

республиканцы

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За "синей стеной"Несмотря на то, что стартовые условия для Харрис хуже, чем у Трампа (в президентскую гонку она вступает за чуть более трех месяцев до выборов), ее окружение источает уверенность в итоговой победе над кандидатом республиканцев.Председатель предвыборного штаба Харрис Джен О'Мэлли Диллон полагает, что победить демократке помогут три фактора: популярность у избирателей еще с 2020 года, когда она шла на выборы как вице-президент при Джо Байдене, способность привлечь новых сторонников и шансы качнуть чашу весов в колеблющихся штатах в свою пользу."С учетом успешных заявлений, с мощным послужным списком, что имеет значение для колеблющихся избирателей, с учетом разнообразных способов добиться нужных 270 голосов выборщиков, а также с беспрецедентным энтузиазмом вице-президент находится в уверенной позиции, чтобы одержать верх над экс-президентом [Трампом] и победить за 104 дня", - заявила Диллон.Предвыборные заявления Харрис говорят о том, что ставка будет сделана на традиционного для последних десятилетий демократического избирателя: эмигранты (чернокожие и латиноамериканцы), секс-меньшинства, женщины (феминизм, право на аборты и т.д.).Американские СМИ пишут, что помимо работы на тех, кто еще не определился со своим голосом, штаб Харрис будет внимательно следить за так называемой "синей стеной" - 18 штатами и округом Колумбия, где в 1992-2012 гг. традиционно голосовали за демократов. Дело в том, что в этой "стене" также есть свои слабые места, а именно Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, Байдену удалось четыре года назад одержать там победу, его успех намерена повторить и Харрис.Без расизма и сексизмаЧто касается пиар-кампании, которая уже запустили в поддержку Харрис, то упор, судя по всему, будет сделан на привычную демократическую повестку. Также акцент делается на личных особенностях вице-президента, которые, по замыслу ее пиарщиков, должны выгодно отличать ее от Трампа и того же Байдена.Это хорошо было видно по одному из ее последних выступлений, где она напомнила о своем прокурорском прошлом и подчеркнула тот факт, что ее основной конкурент проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам."На выборы идет не "вице-президент Харрис", а "бывший прокурор Харрис", которая будет противостоять "преступнику Трампу", - прокомментировал у себя в телеграм-канале декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.На контрасте с Байденом, Харрис будут преподносить как более молодого, перспективного и "живого" кандидата, впрочем, на фоне нынешнего президента США таковым бы смотрелся почти любой.При этом сильные стороны вице-президента могут сыграть и в обратную сторону. Акцент на том, что она была прокурором (сначала окружным в Сан-Франциско, а потом генпрокурором Калифорнии), а также вся ее предыдущая и последующая карьера исключительно на госслужбе может ослабить ее презентацию как "народного" кандидата в противовес "богатому" и "элитарному" Трампу.Вероятно, все это будет учитывать штаб Трампа, который должен теперь перестраиваться на работу против Харрис, а не Байдена. При этом часть тезисов автоматически решили перенести с главы государства на его вице-президента: так, если Трамп называл Байдена "худшим президентом" в американской истории, то Харрис теперь с его слов – "худший вице-президент".Понимают также в команде бывшего президента, что огульная и примитивная критика Харрис может навредить Трампу. СМИ пишут, что агитаторам от республиканцев запретили акцентировать внимание на этническом происхождении кандидата от Демпартии и на том, что она женщина.Пока окружение экс-президента и он сам демонстрируют уверенность и готовность нанести представительнице Демпартии поражение, причем как на самих выборах, так и на дебатах. По словам Трампа, он готов к дискуссии со своим оппонентом на телевидении, причем на каналах, лояльных демократам.По мнению ряда экспертов, публичные выступления – не конек Харрис, поэтому у кандидата от Республиканской партии есть все шансы обойти ее на дебатах."Проект 2025"Кроме традиционных политтехнологий, демократы не брезгуют черным пиаром, в духе российской кампании из середины 1990-х "Не дай Бог", когда голосовать предлагается не за, а против определенного кандидата.Медвежью услугу в этом смысле Трампу оказал консервативный фонд Heritage Foundation, который обнародовал так называемый Проект 2025. Он представляет собой предложения на 1 тыс. страниц по реформированию Соединенных Штатов, которые могут быть применены на практике в случае прихода Трампа к власти.Сам экс-президент и его ближайшее окружение заявили, что этот "Проект" не является их предвыборной программой, однако демократы и сочувствующая им пресса уже используют его в своей контрпропаганде.Одно из предложений "Проекта", например, переход всех федеральных органов власти в США в подчинение главе государства.Другое – увеличение в федеральном правительстве числа людей, которые назначаются или увольняются президентом. Сейчас большинство сотрудников правительства – профильные специалисты, которые сохраняют должности, несмотря на смену хозяина Белого дома. Авторы Проекта называют таких спецов "политическими верховными священниками на пожизненных контрактах".Основной пафос "Проекта 2025" - ликвидация огромной, либерально настроенной бюрократии, которая расплодилась благодаря реформам прошлого века: Вудро Вильсона, "новому курсу" Франклина Рузвельта и "Великому обществу" Линдона Джонсона.Среди таких ударов по неподконтрольной президенту бюрократии – упразднение ФБР и АНБ, ликвидация министерства образования (как проводника либеральных, гендерных и прочих идей в гуманитарной сфере), министерства торговли, а также сокращение финансирования минюста.Авторы документа провозглашают приоритет ценностей христианства и выступают за жесткое ограничение миграции. Отмечается, что "Проект" также содержит пока еще не опубликованную часть, в которой описываются те шаги, на которые должна пойти новый президент США в первые 180 дней своего правления.Критики усмотрели в этих предложениях авторитарные устремления консерваторов, национализм и угрозу демократии.Таким образом, пропагандисты от Демпартии раскручивают этот план как образец того, что будет со страной, если американский народ выберет Трампа. По их замыслу, подобная картина должна повергнуть сомневающихся в страх за свое будущее и будущее США и сподвигнуть их к "правильному" выбору в пользу Харрис.Мнения экспертов о том, почему демократы в качестве кандидата выбрали Камалу Харрис - в материале издания Украина.ру Кто вы, мадам вице-президент? Или Почему выбрали Харрис. Мнения экспертов.

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Павел Котов

эксклюзив, камала харрис, сша, выборы, дональд трамп, демократы, республиканцы