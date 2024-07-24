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Следователи определили подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве

Следователи определили подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - 24.07.2024 Украина.ру

Следователи определили подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве

Всего за пару часов следователи установили личность подозреваемого по уголовному делу по факту подрыва автомобиля на севере Москвы. К месту преступления он добирался на такси, сообщили в Следственном комитете России

2024-07-24T14:37

2024-07-24T14:37

2024-07-24T14:42

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В телеграм-канале ведомства опубликовано видео на котором специалисты продолжают осмотр автомобиля. К месту совершения преступления он добрался при помощи Яндекс такси. Ранее сообщалось, что криминалисты начали осмотр салона внедорожника, взорвавшегося на севере Москвы. В среду, около 06:30, на севере российской столицы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшим, как указывалось, был замначальника военчасти ВС РФ. Позже он опроверг это сообщение, назвав новость о покушении на его жизнь фейком. Подробнее о том, какими должны быть методы борьбы с терроризмом читайте в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.

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новости, москва, следственный комитет, ск рф, россия, покушение