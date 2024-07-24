Следователи определили подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - 24.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240724/1056450485.html
Следователи определили подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Следователи определили подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - 24.07.2024 Украина.ру
Следователи определили подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Всего за пару часов следователи установили личность подозреваемого по уголовному делу по факту подрыва автомобиля на севере Москвы. К месту преступления он добирался на такси, сообщили в Следственном комитете России
2024-07-24T14:37
2024-07-24T14:42
новости
москва
следственный комитет
ск рф
россия
покушение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102675/67/1026756721_0:210:2898:1840_1920x0_80_0_0_f6f42428ea59ceb613f6f647f85d4d71.jpg.webp
В телеграм-канале ведомства опубликовано видео на котором специалисты продолжают осмотр автомобиля. К месту совершения преступления он добрался при помощи Яндекс такси. Ранее сообщалось, что криминалисты начали осмотр салона внедорожника, взорвавшегося на севере Москвы. В среду, около 06:30, на севере российской столицы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшим, как указывалось, был замначальника военчасти ВС РФ. Позже он опроверг это сообщение, назвав новость о покушении на его жизнь фейком. Подробнее о том, какими должны быть методы борьбы с терроризмом читайте в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.
москва
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102675/67/1026756721_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_fc76d31f0e1f84ec1b4d93d8ecf09e92.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, следственный комитет, ск рф, россия, покушение
Новости, Москва, Следственный комитет, СК РФ, Россия, покушение

Следователи определили подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве

14:37 24.07.2024 (обновлено: 14:42 24.07.2024)
 
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийСледственный комитет РФ
Следственный комитет РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Читать в
Всего за пару часов следователи установили личность подозреваемого по уголовному делу по факту подрыва автомобиля на севере Москвы. К месту преступления он добирался на такси, сообщили в Следственном комитете России
В телеграм-канале ведомства опубликовано видео на котором специалисты продолжают осмотр автомобиля. К месту совершения преступления он добрался при помощи Яндекс такси.
"На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного СК", – уточнили в Следкоме.
Ранее сообщалось, что криминалисты начали осмотр салона внедорожника, взорвавшегося на севере Москвы.
В среду, около 06:30, на севере российской столицы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшим, как указывалось, был замначальника военчасти ВС РФ. Позже он опроверг это сообщение, назвав новость о покушении на его жизнь фейком.
Подробнее о том, какими должны быть методы борьбы с терроризмом читайте в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.
 
НовостиМоскваСледственный комитетСК РФРоссияпокушение
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19Путин: в новых регионах завершена работа на более чем 11 тысячах объектах
16:00Последний полёт тов. Артёма
15:55Украинок усадят за руль общественного транспорта из-за дефицита водителей
15:53Прилет по промзоне и объекту инфраструктуры: мэр Харькова пожаловался на успехи ВС РФ
15:51"План Зеленского" потеряет смысл при новом руководстве США, признали в Брюсселе
15:10Одессит покатал военкома на капоте своей Лады, в ТЦК обиделись
15:00Будет бунт? О массовом народном недовольстве на Украине и фарш-машине Зеленского - Живов
14:53"Снова в седле". Как лошади помогают бойцам восстановиться после тяжелых ранений
14:37Следователи определили подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
14:30Потоп, разрушающиеся мосты и снос усадьбы Зеленского. Что происходит в Киеве
14:18Трамп готов сойтись с Харрис на дебатах не один раз – Politico
14:18ФСБ задержала россиянина за передачу Киеву данных о ВС РФ
14:15Переодевали в полицейских, шли лесом: украинских правоохранителей поймали на переправке уклонистов
14:08Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит
14:01Путин откроет объекты инфраструктуры в новых регионах России
13:59Киевский суд снова арестовал яхту Медведчука
13:56Американцы выступили за сокращение помощи Киеву - опрос
13:55Картаполов ответил на заявление Кулебы о переговорах с Россией
13:55"Важны детали": Кремль ответил на заявление Киева о переговорах
13:41Для пополнения ВСУ на фронт впервые отправились осужденные украинки
Лента новостейМолния