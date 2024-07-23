"Не в своем уме": адвокат призвал судить Порошенко за лоббирование закона о запрете УПЦ
Пятый президент Украины Петр Порошенко не мог бы принести стране больше вреда, чем пропагандируя законопроект № 8371, направленный на запрет канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ). Об этом 23 июня заявил американский адвокат УПЦ Роберт Амстердам
Комментируя инициативу нардепов, в том числе лидера партии "Европейская солидарность" Порошенко, внести 23 июля в сессионную залу антицерковный законопроект, адвокат заявил, что экс-президента нужно судить как государственного изменника.
"Порошенко должен быть под следствием за государственную измену. Любой, кто попытается принять №8371, когда Вэнс занимает пост вице-президента, просто не в своем уме. Он не может нанести Украине больший ущерб, чем попытка принять этот законопроект сегодня", – написал он в соцсети Х (заблокирована в РФ).
Помимо этого, Амстердам полагает, что эти действия сторонников Порошенко являются атакой на Владимира Зеленского и его авторитет, который пытаются полностью уничтожить в глазах западных союзников.
Во вторник, 23 июля, законопроект о запрете УПЦ не включили в повестку дня Верховной Рады на согласительном совете из-за нехватки голосов. В ответ нардепы заблокировали трибуну, а последующие заседания парламента на неделе отменили.
21 июля, 12:16В чем беда УПЦ, должны ли священники служить в ВСУ и почему украинцы стали русофобами — КалинчукДолжны ли священники Украинской православной церкви (УПЦ) служить в рядах ВСУ? Почему закон о запрете УПЦ принят не будет? Каково место церкви в национальной безопасности страны? Каким образом она должна формировать общественную дискуссию и вокруг чего?