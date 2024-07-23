"Не в своем уме": адвокат призвал судить Порошенко за лоббирование закона о запрете УПЦ

В чем беда УПЦ, должны ли священники служить в ВСУ и почему украинцы стали русофобами — Калинчук

Должны ли священники Украинской православной церкви (УПЦ) служить в рядах ВСУ? Почему закон о запрете УПЦ принят не будет? Каково место церкви в национальной безопасности страны? Каким образом она должна формировать общественную дискуссию и вокруг чего?