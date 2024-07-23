"Не в своем уме": адвокат призвал судить Порошенко за лоббирование закона о запрете УПЦ - 23.07.2024 Украина.ру
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"Не в своем уме": адвокат призвал судить Порошенко за лоббирование закона о запрете УПЦ
"Не в своем уме": адвокат призвал судить Порошенко за лоббирование закона о запрете УПЦ - 23.07.2024 Украина.ру
"Не в своем уме": адвокат призвал судить Порошенко за лоббирование закона о запрете УПЦ
Пятый президент Украины Петр Порошенко не мог бы принести стране больше вреда, чем пропагандируя законопроект № 8371, направленный на запрет канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ). Об этом 23 июня заявил американский адвокат УПЦ Роберт Амстердам
2024-07-23T15:53
2024-07-23T15:53
новости
украина
упц
верховная рада
владимир зеленский
петр порошенко
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Комментируя инициативу нардепов, в том числе лидера партии "Европейская солидарность" Порошенко, внести 23 июля в сессионную залу антицерковный законопроект, адвокат заявил, что экс-президента нужно судить как государственного изменника. Помимо этого, Амстердам полагает, что эти действия сторонников Порошенко являются атакой на Владимира Зеленского и его авторитет, который пытаются полностью уничтожить в глазах западных союзников. Во вторник, 23 июля, законопроект о запрете УПЦ не включили в повестку дня Верховной Рады на согласительном совете из-за нехватки голосов. В ответ нардепы заблокировали трибуну, а последующие заседания парламента на неделе отменили.Подробнее о том, кто не дает Зеленскому запретить УПЦ читайте в интервью историка, миссионера Руслана Калинчука на сайте Украина.ру.
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новости, украина, упц, верховная рада, владимир зеленский, петр порошенко
Новости, Украина, УПЦ, Верховная Рада, Владимир Зеленский, Петр Порошенко

"Не в своем уме": адвокат призвал судить Порошенко за лоббирование закона о запрете УПЦ

15:53 23.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча П. Порошенко с представителями бизнеса в Киеве
Встреча П. Порошенко с представителями бизнеса в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Пятый президент Украины Петр Порошенко не мог бы принести стране больше вреда, чем пропагандируя законопроект № 8371, направленный на запрет канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ). Об этом 23 июня заявил американский адвокат УПЦ Роберт Амстердам
Комментируя инициативу нардепов, в том числе лидера партии "Европейская солидарность" Порошенко, внести 23 июля в сессионную залу антицерковный законопроект, адвокат заявил, что экс-президента нужно судить как государственного изменника.

"Порошенко должен быть под следствием за государственную измену. Любой, кто попытается принять №8371, когда Вэнс занимает пост вице-президента, просто не в своем уме. Он не может нанести Украине больший ущерб, чем попытка принять этот законопроект сегодня", – написал он в соцсети Х (заблокирована в РФ).

Помимо этого, Амстердам полагает, что эти действия сторонников Порошенко являются атакой на Владимира Зеленского и его авторитет, который пытаются полностью уничтожить в глазах западных союзников.
Во вторник, 23 июля, законопроект о запрете УПЦ не включили в повестку дня Верховной Рады на согласительном совете из-за нехватки голосов. В ответ нардепы заблокировали трибуну, а последующие заседания парламента на неделе отменили.
Подробнее о том, кто не дает Зеленскому запретить УПЦ читайте в интервью историка, миссионера Руслана Калинчука на сайте Украина.ру.
Калинчук - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
21 июля, 12:16
В чем беда УПЦ, должны ли священники служить в ВСУ и почему украинцы стали русофобами — КалинчукДолжны ли священники Украинской православной церкви (УПЦ) служить в рядах ВСУ? Почему закон о запрете УПЦ принят не будет? Каково место церкви в национальной безопасности страны? Каким образом она должна формировать общественную дискуссию и вокруг чего?
 
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