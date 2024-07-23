Украинские депутаты заблокировали трибуну Рады из-за УПЦ - 23.07.2024 Украина.ру
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Украинские депутаты заблокировали трибуну Рады из-за УПЦ
Украинские депутаты заблокировали трибуну Рады из-за УПЦ - 23.07.2024 Украина.ру
Украинские депутаты заблокировали трибуну Рады из-за УПЦ
Законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране не включили в повестку дня Верховной Рады на согласительном совете из-за нехватки голосов. Об этом сообщил 23 июля в своем телеграм-канале народный депутат Евгений Шевченко
2024-07-23T14:06
2024-07-23T14:06
упц
новости
украина
россия
ярослав железняк
евгений шевченко
рада
верховная рада
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При том что накануне глава комитета украинского парламента по гуманитарной политике Никита Потураев инициировал рассмотрение законопроекта на следующий день.По словам нардепа Ярослава Железняка, из-за этого нардепы заблокировали трибуну. Среди участников акции видны депутаты "Евросолидарности".Эту информацию подтвердил депутат Алексей Гончаренко*.Однако, по словам, Железняка, последующие заседания Рады отменили. "Следующие по графику уже в августе", - написал он в телеграм-канале.Осенью прошлого года украинский парламент принял закон о запрете церкви в первом чтении. Как сообщал Железняк, "за" запрет УПЦ на Украине проголосовали 267 народных депутатов, "против" — 15. После заседания парламента произошла словесная перепалка.Украинские власти начали массово закрывать церкви УПЦ, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь канонической церкви с Россией. Местные власти в разных регионах Украины вовсе приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на территории всей страны.* Признан террористом и экстремистом в РФ.Подробнее о положении канонической церкви на Украине - в материале Священнослужители УПЦ в Черкассах дали отпор провокаторам-националистам на сайте Украина.ру.
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упц, новости, украина, россия, ярослав железняк, евгений шевченко, рада, верховная рада
УПЦ, Новости, Украина, Россия, Ярослав Железняк, Евгений Шевченко, Рада, Верховная Рада

Украинские депутаты заблокировали трибуну Рады из-за УПЦ

14:06 23.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране не включили в повестку дня Верховной Рады на согласительном совете из-за нехватки голосов. Об этом сообщил 23 июля в своем телеграм-канале народный депутат Евгений Шевченко
При том что накануне глава комитета украинского парламента по гуманитарной политике Никита Потураев инициировал рассмотрение законопроекта на следующий день.
По словам нардепа Ярослава Железняка, из-за этого нардепы заблокировали трибуну. Среди участников акции видны депутаты "Евросолидарности".
Эту информацию подтвердил депутат Алексей Гончаренко*.
"Депутаты с плакатами против московской церкви блокируют трибуну Рады и прямо сейчас требуют рассмотрения законопроекта", - указал он.
Однако, по словам, Железняка, последующие заседания Рады отменили.
"Следующие по графику уже в августе", - написал он в телеграм-канале.
Осенью прошлого года украинский парламент принял закон о запрете церкви в первом чтении. Как сообщал Железняк, "за" запрет УПЦ на Украине проголосовали 267 народных депутатов, "против" — 15. После заседания парламента произошла словесная перепалка.
Украинские власти начали массово закрывать церкви УПЦ, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь канонической церкви с Россией. Местные власти в разных регионах Украины вовсе приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на территории всей страны.
* Признан террористом и экстремистом в РФ.
Подробнее о положении канонической церкви на Украине - в материале Священнослужители УПЦ в Черкассах дали отпор провокаторам-националистам на сайте Украина.ру.
 
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