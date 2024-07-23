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Украинские депутаты заблокировали трибуну Рады из-за УПЦ
Украинские депутаты заблокировали трибуну Рады из-за УПЦ - 23.07.2024 Украина.ру
Украинские депутаты заблокировали трибуну Рады из-за УПЦ
Законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране не включили в повестку дня Верховной Рады на согласительном совете из-за нехватки голосов. Об этом сообщил 23 июля в своем телеграм-канале народный депутат Евгений Шевченко
2024-07-23T14:06
2024-07-23T14:06
2024-07-23T14:06
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ярослав железняк
евгений шевченко
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При том что накануне глава комитета украинского парламента по гуманитарной политике Никита Потураев инициировал рассмотрение законопроекта на следующий день.По словам нардепа Ярослава Железняка, из-за этого нардепы заблокировали трибуну. Среди участников акции видны депутаты "Евросолидарности".Эту информацию подтвердил депутат Алексей Гончаренко*.Однако, по словам, Железняка, последующие заседания Рады отменили. "Следующие по графику уже в августе", - написал он в телеграм-канале.Осенью прошлого года украинский парламент принял закон о запрете церкви в первом чтении. Как сообщал Железняк, "за" запрет УПЦ на Украине проголосовали 267 народных депутатов, "против" — 15. После заседания парламента произошла словесная перепалка.Украинские власти начали массово закрывать церкви УПЦ, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь канонической церкви с Россией. Местные власти в разных регионах Украины вовсе приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на территории всей страны.* Признан террористом и экстремистом в РФ.Подробнее о положении канонической церкви на Украине - в материале Священнослужители УПЦ в Черкассах дали отпор провокаторам-националистам на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
упц, новости, украина, россия, ярослав железняк, евгений шевченко, рада, верховная рада
УПЦ, Новости, Украина, Россия, Ярослав Железняк, Евгений Шевченко, Рада, Верховная Рада
Украинские депутаты заблокировали трибуну Рады из-за УПЦ
Законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране не включили в повестку дня Верховной Рады на согласительном совете из-за нехватки голосов. Об этом сообщил 23 июля в своем телеграм-канале народный депутат Евгений Шевченко
При том что накануне глава комитета украинского парламента по гуманитарной политике Никита Потураев инициировал рассмотрение законопроекта на следующий день.
По словам нардепа Ярослава Железняка, из-за этого нардепы заблокировали трибуну. Среди участников акции видны депутаты "Евросолидарности".
Эту информацию подтвердил депутат Алексей Гончаренко*.
"Депутаты с плакатами против московской церкви блокируют трибуну Рады и прямо сейчас требуют рассмотрения законопроекта", - указал он.
Однако, по словам, Железняка, последующие заседания Рады отменили.
"Следующие по графику уже в августе", - написал он в телеграм-канале.
Осенью прошлого года украинский парламент принял закон о запрете церкви в первом чтении. Как сообщал Железняк, "за" запрет УПЦ на Украине проголосовали 267 народных депутатов, "против" — 15. После заседания парламента произошла словесная перепалка.
Украинские власти начали массово закрывать церкви УПЦ, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь канонической церкви с Россией. Местные власти в разных регионах Украины вовсе приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на территории всей страны.
* Признан террористом и экстремистом в РФ.
Подробнее о положении канонической церкви на Украине - в материале Священнослужители УПЦ в Черкассах дали отпор провокаторам-националистам на сайте Украина.ру.