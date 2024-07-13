https://ukraina.ru/20240713/1056227608.html

Руслан Калинчук: Порошенко, Трамп и валюта Байдена не дают Зеленскому запретить УПЦ

Руслан Калинчук: Порошенко, Трамп и валюта Байдена не дают Зеленскому запретить УПЦ - 13.07.2024 Украина.ру

Руслан Калинчук: Порошенко, Трамп и валюта Байдена не дают Зеленскому запретить УПЦ

Закон о запрете Украинской православной церкви принят не будет, несмотря на то, что у отдельной части граждан Украины есть запрос на ее ликвидацию, считает историк, миссионер Руслан Калинчук

2024-07-13T08:07

2024-07-13T08:07

2024-07-13T08:08

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Политолог также объяснил, почему церковь оказывает влияние на все сферы жизни человека, будь то политика или социальные процессы в любой стране. У митрополита Черкасской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосия случился сердечный приступ накануне заседания суда, запланированного на 9 июля. Его судят уже год. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ. — Руслан, ранее в октябре 2023 года Верховная рада поддержала запрет УПЦ в первом чтении. За законопроект проголосовали 267 депутатов, против или воздержались — 34 человека. Как считаете, утвердят в итоге закон? Или все это на публику было?— Скорее, да. Я не верю, что закон о запрете УПЦ будет согласован во втором чтении по нескольким причинам.Во-первых, это даст козырь республиканцам в предвыборной гонке в США.Они могут начать критиковать администрацию Байдена: дескать, поддерживаете киевский режим, который преследует Украинскую православную церковь. То есть это нарушает одно из основных прав человека — на свободу совести.Во-вторых, адвокат УПЦ Роберт Амстердам заявил, что ряд сенаторов от Республиканской партии выступали против предоставления Киеву кредита, именно потому, что режим Зеленского преследует православных на Украине. То есть принятие закона усложнило бы получение военной и финансовой помощи от США.В-третьих, это сыграло бы на руку Петру Порошенко, потому что его партия "Европейская солидарность" уже давно продвигает нарратив с запретом УПЦ. Порошенко — один из создателей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Я не думаю, что Зеленскому есть резон усиливать позиции своих конкурентов.Это, конечно, не означает, что киевский режим перестанет преследовать Украинскую православную церковь. Давление продолжится как на священноначалие, так и на простых мирян.Собственно, это и без закона сейчас присутствует. Что мешает [Зеленскому] продолжать или усиливать такие тенденции?— Что стоит за принятием закона о запрете УПЦ?— В отсутствие перемоги на фронте, Киеву необходимо показывать хоть какой-то результат украинскому обществу — хотя бы внутри страны.К сожалению, у отдельной части гражданин есть запрос на ликвидацию УПЦ. Именно для этого и было проведено голосование за соответствующий закон в первом чтении.— Да, давления на Церковь и без закона хватает… Что, кстати, сейчас происходит с Киево-Печерской лаврой?— Лавра закрыта для свободного посещения. Туда можно попасть только в составе экскурсии.В Лавре находится несколько монахов. Они ухаживают за мощами, которые периодически необходимо просушивать и переодевать. Сотрудники музея не умеют этого делать. Остальных монахов переселили в другие монастыри, в том числе в Покровский мужской монастырь.Церкви в Лавре больше нет… Там остался лишь один храм, где еще УПЦ совершает службы. Это храм преподобного Агапита Печерского, который был построен и освещен накануне пандемии.— Расскажите, на каком основании происходят аресты, преследования и мобилизация священников, захваты и разорение храмов?— Что касаемо преследования священников, уголовные дела есть не только в отношении митрополита Феодосия.То же произошло с митрополитами Ионафаном, которого недавно в результате обмена вернули в Россию; с наместником Киево-Печерской лавры, митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом; митрополитом Святогорским Арсением и так далее.Причем преследования, аресты часто происходят по смехотворным поводам. Например, митрополита Арсения обвиняют в том, что он в проповеди раскрыл место дислокации блокпоста.— Интересно, как же он это сделал?— Он сказал правду — о том, что Славянск обстреливался украинской армией (ВСУ). Чтобы совершать службу в одном из сел, ему пришлось пересекать блокпост, где его чуть не до гола раздели. Но какая в этом могла быть тайна, если все знают, что на Донбассе еще с 2014 года на въезде во все населенные пункты стоят блокпосты?Против остальных дела возбуждаются по 161-й статье — разжигание межконфессиональной розни. Например, если иерарх назвал раскольников раскольниками или греко-католическую церковь униатской (хотя до 19 века это было ее официальное название).Экспертиза СБУ пишет, что подобными высказываниями человек разжигал межконфессиональную рознь, а это от 5 до 8 лет.— Священники получают повестки. Это возможно как-то остановить?— Каноническое право запрещает священнику убивать. Если он взял в руки оружие, то не может больше быть священником. Человек, проливший кровь, не допускается в алтарь, не то что священником, а даже алтарником. Потому что в храме, в алтаре может быть только одна кровь — кровь Христа.Но это используется как репрессивный механизм. Если есть задача [у СБУ] кого-то закрыть, но нет поводов, ему вручается повестка для того, чтобы погиб на фронте.— А из раскольнической Православной церкви Украины также забирают священников на фронт?— Нет, у них бронь. В украинском законодательстве есть освобождение от военной службы по религиозным соображениям. Если человек принадлежит конфессии, вероучение которой запрещает брать в руки оружие и воевать, то ему может быть либо предложена альтернативная военная служба, либо он может быть освобожден. Поэтому, кстати, на Украине после начала спецоперации (СВО) резко возросло число свидетелей Иеговы* и кришнаитов.При этом Минобороны страны заявляет, что позиции по капелланам ВСУ закрыты только наполовину. Чтобы вы понимали: раскольники и униаты верещат про победу над Россией, но даже капелланами в ряды ВСУ идти не хотят.Другое дело, надо ли священникам УПЦ быть там? Считаю, что надо. Хотя бы для того, чтобы убеждать военнослужащих ВСУ в том, что русские не враги, что мы братья.— Украинцы ведь очень верующий народ. Как захваты и разорения храмов допустимы, даже среди тех же самых бойцов ВСУ?— Я бы не преувеличивал степень воцерковленности украинцев. К нынешней ситуации на Украине привело засилье протестантских сект, засилье язычества. Первый Майдан в 2004 году ("Оранжевый") организовывали, например, через протестантскую секту "Посольства Божие". А второй через униатскую церковь и через протестантскую церковь "Возрождения".Если бы не это влияние, из значительной части украинцев не получилось бы сделать русофобов, которыми они, увы, стали.— Каково место церкви в обществе и как она влияет на политику, общество и так далее?— Страна, общество и даже сама церковь пока не осознают, что целый ряд проблем, в том числе в сфере национальной безопасности, решить без церкви невозможно. Я не открою секрет, если скажу, что современная война во многом когнитивная.То есть речь идет не только о победе на фронте, не только об уничтожении техники, живой силы врага, но и о борьбе за умы и ценности. А все, что относится к сфере ценностей — это религиозная проблематика. Россия — страна, которая защищает семейные ценности. Религиозные — это взгляд на человека, как на мужчину и женщину; взгляд на семью, как на союз мужчины и женщины. Даже такие вопросы как демография нельзя решить без участия церкви. Мы — вымирающая нация. По прогнозам ООН, к 2100 году нас останется 112 миллионов человек. Будет другой этнический состав. Есть даже риск, что мы будем в основном мусульманской страной.Решить проблему демографии невозможно ни с помощью материнского капитала, ни дешевой ипотеки, хотя это важные инициативы, которые должны быть. Однако опыт Ирана показывает, что вопрос демографии — это все-таки вопрос религиозный, то есть вопрос ценностей.— А как на Украине с помощью церкви решать вопрос?— С Украиной должен быть комплексный подход. Беда Украинской православной церкви не только в том, что ее преследует власть и что есть часть общества, которая негативно к ней настроена под влиянием СМИ. Ее беда в том, что там нет ни одного иерарха, который бы думал стратегически.То есть нет людей, которые бы могли формулировать смыслы. Куда церковь должна двигаться? Что она должна делать? Каким образом она должна формировать общественную дискуссию? Вокруг чего?Должно быть русское государство? Да, должно. Оно должно быть сильным? Да, должно быть сильным. Оно должно иметь границу с Польшей, не только в Калининградской области, а и во Львовской.— Каким образом и что должна делать церковь? — В первую очередь, то, что не делала 30 лет. На деньги Сороса на Украине оформился нацистский дискурс, согласно которому Украина была колонией Российской Империи, а потом Советского Союза. Это вообще смешно звучит, потому что Украина — одна из стран основательниц Советского Союза. Как можно быть колонией того, что ты сами основал?Наш великий русский мир формировали, в том числе и малороссы. О них — о Петре Ратенском, о Феофане Прокоповиче, о Стефании Яворском — должна была говорить церковь на Украине 30 лет, показывая реально на фактах, что мы один народ и строили одно общее государство.С другой стороны, церковь должна заниматься тем, о чем мы с вами сказали: решением вопросов с демографией и идеологией населения. Для этого нужен университет, который УПЦ за 30 лет не смогла создать. А униаты создали Украинский католический университет (УКУ), который был в авангарде Майдана. Его ректор Борис Гудзяк на протяжении многих лет публично в СМИ призывал людей выходить на Майдан. В этом университете готовили политологов, юристов, историков, которые потом понесли точку зрения выгодную униатам в общество. И люди, пришедшие к власти после Майдана, в свое время либо работали в УКУ, либо с ним пересекались. Например, Ульяна Супрун — министр здравоохранения в правительстве Яценюка; Яресько — министр финансов, которую сейчас американцы прочат на место главы правительства Украины; Андрей Юраш — лютый враг УПЦ, один из отцов Томаса и нынешний посол Украины в Ватикане и Мальтийском ордене.Работать надо в нескольких направлениях. Церковь должна создавать и учебные заведения, и больницы. С другой стороны, она должна самостоятельно научиться зарабатывать, чтобы ни от кого не зависеть.— Как примирить русский и украинский народы и какая роль церкви в этом процессе?— В свое время патриарх Никон уговорил царя Алексея Михайловича взять войско Запорожское в состав Московского государства. Потому что, несмотря на то, что Хмельницкий писал письма и просил царя заступиться, последний не отваживался. Свежа у царя еще была память о смуте, когда поляков только-только вышибли гигантскими усилиями из Кремля. Взять Гетманщину и часть Малороссии означало воевать с Польшей.Но Никон постоянно говорил царю, что Киев — мать городов русских. Нельзя оставить мать за порогом. В 1654 году отважились и приняли Хмельницкого с войском Запорожским в состав Московского царства.Именно церковь сегодня, на мой взгляд, должна быть той институцией, которая возьмется за то, чтобы сшить малороссийский и великороссийский народ.Если мы как русская церковь сами поймем и потенциал церкви; если мы поймем свои задачи на сегодняшний день — уверен, что и на Украине церковь станет центром притяжения и будет занимать то достойное место, которое ей положено.О том, как пробивается пропагандистская блокада Запада, в материале "На Украине все ждут русских: финский журналист Хейсканен рассказал правду о настроениях украинцев".*Организация запрещена в России

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Анна Черкасова

интервью, украина, россия, петр порошенко, владимир зеленский, яценюк арсений, упц, всу, церковь, православие, киев, идеология, пропаганда, русский мир, сво, униаты