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В Берлине раскритиковали риторику Медведева в отношении НАТО: жесткая, напоминает предостережения
В Берлине раскритиковали риторику Медведева в отношении НАТО: жесткая, напоминает предостережения - 20.07.2024 Украина.ру
В Берлине раскритиковали риторику Медведева в отношении НАТО: жесткая, напоминает предостережения
Позиция заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведева по отношению к западным странам и действиям их лидеров становится все более жесткой и скорее напоминает предостережения, что недипломатично, указала журналист Наташа Бергер, передает немецкое издание Merkur
2024-07-20T16:49
2024-07-20T16:49
2024-07-20T16:53
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Ранее Медведев, комментируя коммюнике саммита НАТО о "необратимом пути" Украины в альянс, заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы эта дорога завершилась либо исчезновением Украины, либо исчезновением военного альянса, но "лучше и того, и другого". Бергер считает, что такие заявления не отражают официальную позицию Кремля, а само их представление идет вразрез с дипломатическим тоном, которого придерживаются другие представители российских властей. Медведев пока никак не прокомментировал критику в свой адрес. Ранее в бундестаге задумались о последствиях размещения в Германии американского дальнобойного оружия.Подробнее о том, как США перекинули Германии попрошайку Зеленского и "горячую картофелину" Украины читайте в интервью германиста, политолога, старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Александра Камкина на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Берлин, Совбез, НАТО, Дмитрий Медведев, СВО, Запад
В Берлине раскритиковали риторику Медведева в отношении НАТО: жесткая, напоминает предостережения
16:49 20.07.2024 (обновлено: 16:53 20.07.2024)
Позиция заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведева по отношению к западным странам и действиям их лидеров становится все более жесткой и скорее напоминает предостережения, что недипломатично, указала журналист Наташа Бергер, передает немецкое издание Merkur