В Берлине раскритиковали риторику Медведева в отношении НАТО: жесткая, напоминает предостережения - 20.07.2024 Украина.ру
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В Берлине раскритиковали риторику Медведева в отношении НАТО: жесткая, напоминает предостережения
В Берлине раскритиковали риторику Медведева в отношении НАТО: жесткая, напоминает предостережения - 20.07.2024 Украина.ру
В Берлине раскритиковали риторику Медведева в отношении НАТО: жесткая, напоминает предостережения
Позиция заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведева по отношению к западным странам и действиям их лидеров становится все более жесткой и скорее напоминает предостережения, что недипломатично, указала журналист Наташа Бергер, передает немецкое издание Merkur
2024-07-20T16:49
2024-07-20T16:53
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Ранее Медведев, комментируя коммюнике саммита НАТО о "необратимом пути" Украины в альянс, заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы эта дорога завершилась либо исчезновением Украины, либо исчезновением военного альянса, но "лучше и того, и другого". Бергер считает, что такие заявления не отражают официальную позицию Кремля, а само их представление идет вразрез с дипломатическим тоном, которого придерживаются другие представители российских властей. Медведев пока никак не прокомментировал критику в свой адрес. Ранее в бундестаге задумались о последствиях размещения в Германии американского дальнобойного оружия.Подробнее о том, как США перекинули Германии попрошайку Зеленского и "горячую картофелину" Украины читайте в интервью германиста, политолога, старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Александра Камкина на сайте Украина.ру.
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новости, россия, берлин, совбез, нато, дмитрий медведев, сво, запад
Новости, Россия, Берлин, Совбез, НАТО, Дмитрий Медведев, СВО, Запад

В Берлине раскритиковали риторику Медведева в отношении НАТО: жесткая, напоминает предостережения

16:49 20.07.2024 (обновлено: 16:53 20.07.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Позиция заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведева по отношению к западным странам и действиям их лидеров становится все более жесткой и скорее напоминает предостережения, что недипломатично, указала журналист Наташа Бергер, передает немецкое издание Merkur
Ранее Медведев, комментируя коммюнике саммита НАТО о "необратимом пути" Украины в альянс, заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы эта дорога завершилась либо исчезновением Украины, либо исчезновением военного альянса, но "лучше и того, и другого".
Бергер считает, что такие заявления не отражают официальную позицию Кремля, а само их представление идет вразрез с дипломатическим тоном, которого придерживаются другие представители российских властей.
Медведев пока никак не прокомментировал критику в свой адрес.
Ранее в бундестаге задумались о последствиях размещения в Германии американского дальнобойного оружия.
Подробнее о том, как США перекинули Германии попрошайку Зеленского и "горячую картофелину" Украины читайте в интервью германиста, политолога, старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Александра Камкина на сайте Украина.ру.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
9 июня, 13:50
Не ядерного удара. Эксперт о том, какого ответа России из-за Украины больше всего боятся в Германии"Таурус" — это наступательное вооружение с дальностью стрельбы до 500 километров. С учетом невменяемости киевского режима, он может попытаться атаковать им АЭС на территории России и другие критически важные объекты. Для Берлина - это страшный сон. Потому что такие атаки ВСУ по России могут привести к ударам возмездия уже по германской территории.
 
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