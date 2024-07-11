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Медведев объяснил, как Россия перекроет Украине "необратимый путь" в НАТО

Медведев объяснил, как Россия перекроет Украине "необратимый путь" в НАТО - 11.07.2024 Украина.ру

Медведев объяснил, как Россия перекроет Украине "необратимый путь" в НАТО

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 11 июля в своем телеграм-канале отреагировал на фразу в коммюнике саммита НАТО о "необратимом пути" Украины в альянс

2024-07-11T10:10

2024-07-11T10:10

2024-07-11T10:10

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"Мы продолжим поддерживать [Украину] на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". Так наши враги вчера заявили в вашингтонской декларации альянса. Вывод очевиден. Мы должны сделать всё, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого", - написал Медведев.CNN сообщал, что использование слова "необратимый" в коммюнике поддерживал Белый дом. The Washington Post писала, что фразу о "необратимом пути" в документе согласовали глава офиса украинского президента Андрей Ермак и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.Однако, по данным Bloomberg, она не устроила команду Владимира Зеленского, так как они хотели получить формальное приглашение страны в НАТО.На саммите в Вашингтоне генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что точную дату вступления страны в блок пока назвать нельзя.Подробнее о препятствиях на пути Киева в альянс - в материале Не Россия: Макрон назвал главных противников вступления Украины в НАТО на сайте Украина.ру.

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