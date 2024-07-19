https://ukraina.ru/20240719/1056368338.html

Байден — всё? Демократы ищут замену

Байден — всё? Демократы ищут замену - 19.07.2024 Украина.ру

Байден — всё? Демократы ищут замену

Ближайшие выходные могут стать для американских выборов и для всего мира решающими

2024-07-19T16:49

2024-07-19T16:49

2024-07-19T17:43

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newsweek

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По некоторым публичным вбросам можно спрогнозировать, что Джо Байден с высокой вероятностью сойдет с дистанции. Пока технологи прощупывают, как это сделать с сохранением лица и без потери рейтингов, Байден ушел на карантин по ковиду. Долго в самоизоляции находиться не получится, поэтому решения ждут со дня на день. Как из положения выйдут демократы, когда ни одно из решений не является лучшим — рассказали эксперты на своих страницах в соцсетях.Украинский политолог Виктор НебоженкоУ Байдена три пути к отступлению. На президента Байдена давят со всех сторон. Это редкий случай в американской политике, когда кандидату в президенты приходится сражаться сразу с двумя противниками — своим политическим соперником Трампом и недовольными его слабыми успехами политиками, спонсорами и избирателями внутри своей партии.Если Байдену придется уходить с избирательной кампании, то у него есть три пути.Первый — признать свое поражение и уступить, пока не поздно, другому кандидату.Второй путь — это испытать на себе прелести рискованного покушения (палец, ухо, нога и т. д.). Но этот способ уже использовал Трамп, блестяще соединив "удачное" покушение с проведением успешного республиканского съезда. Третий путь возможного ухода Байдена с избирательной кампании — это болезнь. Но не старческая болезнь, в чем его упрекают политические противники, а что-то обычное, массовидное, случайное. Поэтому диагностика "ковида" у Байдена продлевает у него возможности сойти с дистанции под благовидным предлогом. Это у Байдена последний шанс.Если он остается в избирательной кампании, то ему нужно найти свежие политические идеи для избирателей, второе дыхание или напоследок магический ритуальный вызов "черного лебедя" для удачливого, но самоуверенного политического конкурента — Трампа.Украинский журналист Иван Яковина*Показали, как вчера вечером Байден садился в машину. Видно, что ему очень плохо: его туда фактически вносили на руках. Самостоятельно он передвигаться сейчас не может. Честно говоря, его выдвижение на второй срок все больше похоже на настоящее издевательство.Оно имело бы смысл, если бы Трампа застрелили, но при живом главном противнике у Байдена совсем нет шансов. Думаю, он уже сдался.Украинский политолог Олег ПастернакПомните поговорку: "Вместе отца легче бить". Так это как раз о Байдене. Готовимся в ближайшую неделю к новому повороту в избирательной кампании. Байдена таки дожмет deep state. Его снимут. Медиа, доноры, конгрессмены и губернаторы отчаянно "добивают" кандидата от демократов. Вдобавок он еще и заболел ковидом и снова публично ошибся, забыв фамилию министра обороны Остина. Уже бывший шеф Байдена Обама считает, что шансы президента Байдена на победу значительно уменьшились, и президенту необходимо серьезно рассмотреть жизнеспособность его кандидатуры. Пелоси также свою работу не прекращает. Шумер и Джеффрис недавно имели аудиенцию, после которой и посыпался град приписок, что "Байден — всё".Президентом Байден еще останется, а вот кандидатом, вероятнее всего, нет. После его объявления начнется охота за "чикагскими" голосами — голосами делегатов съезда Демократической партии. На устах кандидатуры Уитмер, Ньюсома, Шапиро, Келли, Вес Мура, Бешира и вице-президентки Харрис. Но не исключаю, что появится "темная лошадка". И я здесь не о Мишель Обаме. Штаб Харрис уже начал "окапывать" позиции. Опрос Economist/YouGov показывает, что 80% демократов одобрили бы ее на избрание кандидатом на президентских выборах. Преимущество Харрис в том, что партии будет трудно отказаться от нее, ведь на нее ориентирован женский и цветной электорат. Отказ от нее — удар по позициям партии в этой электоральной среде.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакВ предвыборном штабе Трампа спешно меняют стратегию. Камала Харрис намного более неудобна для атак Дональда, нежели Байден. Ее не обвинишь в разжигании войн и конфликтов, ее возраст не может стать козырем Трампа, скорее наоборот, а ее ораторские способности могут принести ей успех… В общем, судя по всему, 50-летняя политическая карьера Джо Байдена подходит к концу… Российский политтехнолог Алексей ЧеснаковОба хуже: ловушка для демократов и последствия кризиса. Новости о том, что Д. Байден заболел ковидом, с самого начала вызывали подозрение. Публикации различных западных изданий эти подозрения усиливают.Вероятно, сейчас мы наблюдаем кульминацию внутрипартийной борьбы за кандидатуру от демократов. И в ближайшее время мы узнаем имена победителей, которые тем не менее оказываются в крайне затруднительном положении, ведь это наглядная иллюстрация выражения "оба хуже".Если демократы отказываются от выдвижения Байдена, то это слом политических традиций, сомнительное с юридической точки зрения решение, фактическое признание недееспособности действующего президента США. Это только часть их проблем. Если демократы все же выдвигают Байдена, то это признание того, что никого лучше в Демпартии не оказалось, что соратники и сторонники будут демотивированы и еще долго не оправятся от такого шока, что внутрипартийный бунт провалился со всеми вытекающими из этого последствиями.* Признан в РФ иноагентом.На ту же тему: Трампа поддерживают, Байдену ищут замену. Но в президентской кампании в США сохраняется интрига

https://ukraina.ru/20240719/1056347423.html

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