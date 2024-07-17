https://ukraina.ru/20240717/1056284826.html

"Социология - продажная девка политтехнологов". Украинские эксперты не верят своим и ждут сигналов от США

"Социология - продажная девка политтехнологов". Украинские эксперты не верят своим и ждут сигналов от США - 17.07.2024 Украина.ру

"Социология - продажная девка политтехнологов". Украинские эксперты не верят своим и ждут сигналов от США

В украинском экспертном сообществе задумались над тем, чего же на самом деле хочет народ – войны или мира? И можно ли доверять в этом вопросе социологам?

2024-07-17T05:34

2024-07-17T05:34

2024-07-17T05:34

эксклюзив

сво

украина

потери всу

социология

россия

сша

дональд трамп

андрей золотарев

олег царев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051616937_0:563:2048:1715_1920x0_80_0_0_7e1d70f7053705528175e1e91690d92c.jpg

Сторонников прекращения войны на Украине может быть больше, чем показывают результаты соцопросов, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв.Напомним, по результатам опроса, проведённого Центром Разумкова, 43,9% респондентов согласились с тем, что пришло время начать официальные мирные переговоры Украины и России (не согласны с этим 35%, затруднились ответить 21,1%).Политолог заявил, что он не верит в соцопросы, которые проводятся в условиях военного положения."Им цена — грош-копейка. При всём уважении к именитым организациям, в том числе и Центру Разумкова… Ну, мы же люди взрослые и прекрасно знаем, что социология в Украине давно превратилась в продажную девку политтехнологов - власти, оппозиции...", - сказал Золотарёв в эфире интернет-канала "Вышка".Он отметил, что в нынешних условиях "люди — сторонники прекращения войны не будут спешить делиться своими взглядами, поскольку прекрасно понимают, что неприятности могут наступить завтра — вдруг это представители спецслужб?".Эксперт продолжил: "Люди напуганы, коэффициент лжи очень высокий, то есть очень много ответов с фигой в кармане".По словам Золотарёва, об этом ему говорили социологи. Проблемы были еще и до войны, были трудности с опросами методом face-to-face, а теперь, в условиях нынешней Украины, опросы методом телефонного интервью и вовсе не располагают опрашиваемых к откровенности.Тем не менее, почти 44% ответили, что время для переговоров настало. Золотарёв отметил, что из общения с обычными людьми он вынес личное впечатление, что количество граждан, желающих, чтобы это всё поскорее закончилось, неважно как, хорошим ли, "похабным" ли, но миром — их количество действительно растёт, это невооружённым взглядом заметно.Однако, когда речь идет о соцопросах, надо иметь ввиду, что поставлена какая-то цель, например, нужно скорректировать общественное мнение или замаячили выборы, добавил политтехнолог. Он предположил, что за кулисами зреет что-то, чем киевские власти пока не спешат поделиться с "гречкосеями и свинопасами". Идёт прогрев мирного процесса, но страна к этому не готова, потому не спешат, опасаясь нового Майдана, добавил политолог.Прогрев - прогревом, а пока боевые действия продолжаются, потери ВСУ растут. Проект Национального мемориального военного кладбища под Киевом предусматривает 100 тысяч могил и 60 тысяч ячеек в колумбарии. Об этом сказал изданию "Страна" и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун. По его словам, по мемориальному военному кладбищу планируют создать и в каждом регионе…Но разжигателям войны этого, по всей видимости, мало. Чего Запад будет требовать от Киева? Украине нужно набрать в армию 18-летних, такое заявление сделал экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер."Что Украине необходимо сделать, так это мобилизовать людские ресурсы. Это война, которую ведут 40-летние. Ни одна другая война в истории не велась 40-летними... Вам нужно набрать 18-летних, вам нужно набрать 20-летних и вам нужно набрать 21-летних", - цитирует экс-постпреда телеграм-канал ЗеРада.Авторы канала отмечают, что "Даалдер такой же лоббист как и сенатор Грэм". Ранее Грэм приехал в Киев и сказал о необходимости призывать в ВСУ 25-летних украинцев."Потом оказалось, что это публичное требование к властям Украины, как одно из условий получения нового пакета помощи. Тогда Киев пошел на уменьшение возраста мобилизации. Заявление Даалдера может быть началом следующего этапа". - пишет ЗеРада.Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в своем телеграм-канале отмечает высказывание Даалдера о том, что войну сейчас ведут 40-летние, а это не является типичным для военных конфликтов. И резюмирует: "Мог бы ещё добавить, что в Африке вообще дети воюют"."Западные лобби заставляют Украину снизить возраст мобилизации, так как для них Украина - это расходник. Их цель вызвать мобилизацию в РФ и качели в Москве - попытаюсь раскачать Майдан антивоенный в России", - констатирует телеграмм-канал "Легитимный". По мнению авторов канала, Зеленский уже готовится "забросать фронт живой силой".Что дальше? "Легитимный" рисует довольно мрачную картинку: "Никто Украину не будет отстраивать - это сказка для дураков, чтобы заставить их умирать за интересы ТНК, ВПК и т. д. Запад не собирается тратить много денег на украинский кризис, но хочет на этом много заработать. Как только Украина станет дотационным кейсом, так сразу его скинут, распилят по Югославскому сценарию или реализуют афганский сценарий".Авторы канала советуют украинцам уезжать, пока это возможно - "Украину ждут сложные годы".Что касается войны и (или) мира для Украины, то все же есть надежда, что ситуация – точнее, позиция Запада – может измениться после прихода Трампа. Кандидат в вице-президенты США от республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс, который ранее выступал против "неограниченной помощи" киевскому режиму, рассказал в эфире Fox News, что "Дональд Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро решить эту проблему".Москва будет ждать исхода выборов в США, а пока исходит из текущих реалий, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. А реалии таковы: "Мы видим, что нынешняя администрация (США - Ред.) является противником какого-либо диалога, по-прежнему настаивает на продолжении войны до последнего украинца. Не жалеет на это финансовых ресурсов, военной техники и так далее. Это та реальность, с которой мы имеем дело".Что касается Трампа, то Песков отметил - сейчас он кандидат в президенты США, поэтому следует подождать исхода выборов, "американские избиратели сами определятся со своим будущим".Подробнее о происходящем на Украине и вокруг нее читайте в статье Владимира Скачко "Бунт реквизита. Только Трамп может помочь Орбану обуздать Евросоюз".

https://ukraina.ru/20240716/1056267305.html

https://ukraina.ru/20240715/1056252714.html

https://ukraina.ru/20240716/1056279973.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, социология, россия, сша, дональд трамп, андрей золотарев, олег царев, дмитрий песков, политика, эксперты