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Семь миллионов преступников. Как изменится жизнь украинцев после 16 июля

Семь миллионов преступников. Как изменится жизнь украинцев после 16 июля - 16.07.2024 Украина.ру

Семь миллионов преступников. Как изменится жизнь украинцев после 16 июля

С 16 июля миллионы граждан Украины автоматически превращаются в нарушителей и преступников, согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая

2024-07-16T13:29

2024-07-16T13:29

2024-07-16T15:55

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За два месяца военнообязанные должны были обновить данные в военкоматах, откуда их обычно сразу же посылали на медкомиссию, которая в 99% признавала их годными с последующей отправкой на фронт.Миллионы украинцев об этом знали, воевать желания не имели, поэтому свои данные не обновляли. Отныне их могут штрафовать бесконечно на сумму от 17 000 до 22 500 гривен ($ 420–600). Отдельные штрафы за необновление данных, отдельные — за отсутствие военного билета, отдельные — за неявку на медкомиссию.В случае неуплаты штрафов у украинцев могут отбирать имущество, включая единственное жилье, то есть выбрасывать на улицу.Это касается всех военнообязанных, которых Украина считает своими гражданами, даже если они приняли другое гражданство 20 лет назад. Касается это и жителей новых территорий РФ.С начала года ТЦК наложили уже почти 12 тысяч штрафов на украинцев за нарушение военного учета, сообщает ресурс "Опендатабот". И это уже больше, чем за весь прошлый год (10 337).С 16 июля заработает норма, что даже не полученная лично повестка считается врученной, поэтому количество штрафов может возрасти в разы. Повестку могут отправить по адресу, который имеется у военкомата, хотя человек там может не проживать уже много лет.Сотрудники ТЦК ранее рассказывали украинским журналистам, что повестки в первую очередь придут тем, кто обновил свои данные. Что же касается тех военнообязанных, кто уехал или прячется, то им обещают проблемы иного рода."Для них главная угроза — это не повестки и штрафы в случае неявки, а проверка документов на улице. Там их сразу могут отправить в ТЦК, если увидят, что данные не обновлены. Так что для "необновленцев" выходить из дома становится рискованным. Либо готовиться решать вопрос прямо на месте, если получится", — рассказывает изданию "Страна" сотрудник ТЦК."Решать вопрос на месте" обычно предполагает взятку, а сотрудники ТЦК на Украине отличаются повышенной коррумпированностью. В среднем взятка полицейскому или военкому на улице составляет от 2 до 4 тысяч гривен (4–8 тыс. р.)Замминистра обороны Екатерина Черногоренко грозит объявлением в розыск всех украинцев, кто до 16 июля не обновил данные. Штрафы, по ее словам, получат также украинцы, проживающие заграницей. Она считает это проявлением "справедливости". "Люди сохраняют свою связь с государством, они являются такими же гражданами, так и работает справедливость", — заявила Черногоренко.Украинские власти термином "справедливость" злоупотребляют на каждом шагу. В их понимании "справедливость" означает, что на фронте должен погибнуть или получить инвалидность каждый, раз уж есть погибшие и инвалиды. Свет в домах нужно отключать всем, если у кого-то его нет. Если кто-то не получает социальных выплат или пенсий, значит, их необходимо "справедливо" отнять у всех. На самих представителей украинских властей эта "справедливость" не распространяется — они равняют себя с представителями западной элиты.Нардеп Александр Федиенко говорит, что из-за огромных сумм штрафов платить их никто не будет. Вместо этого вырастет количество обжалований в суде, потому что это дешевле, чем штраф. Также Федиенко утверждает, что получал даже решение суда, который принял решение в пользу истца (военнообязанного).Адвокат Лариса Кись также подчеркивает то, что, даже если гражданин оплатил наложенный на него штраф, это не освобождает его от необходимости явиться в военкомат по повестке.По словам Ларисы Кись, закон не содержит ограничений по наложению штрафа на граждан. И хотя Конституция Украины запрещает дважды наказывать за одно правонарушение, военкоматы будут считать каждое следующее игнорирование повестки новым нарушением закона и вновь выписывать штраф."Теоретически с учетом времени "прохождения" наиболее долговременной процедуры, — направление повестки по почте, — штрафы могут появляться условно каждые два месяца", — предположила Лариса Кись.Накануне 16 июля в разных городах Украины можно было увидеть длинные очереди в военкоматы, но состояли они преимущественно из тех, у кого были законные основания на получение отсрочки (бронь предприятия, наличие троих детей, инвалидность, возраст до 25 лет).Спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин говорит, что при обновлении данных в военкоматах у украинцев проверяют личные данные, состав семьи, специальность и образование. Пунктов, по которым проводится идентификация военнообязанных, — 37, но не все из них отражены в военно-учетном документе.Он также предупреждает, что после 16 июля на улицах украинских городов станет больше военных патрулей для отлова уклонистов или взыскания с них штрафов. Этим же будет заниматься и полиция. То есть видео с силовым задержанием, похищением мужчин из общественного транспорта явно станет больше.По словам народного депутата Олега Синютки, не успеют обновить данные около 6–7 млн украинцев. С каждого из них попытаются содрать крупный штраф, а в случае неуплаты — отобрать имущество, что позволит вернуть западным кредиторам хотя бы часть долгов, которые те начали активнее выбивать с Киева. Как раз во вторник, 16 июля, в Киев прибыла делегация МВФ для обсуждения вопросов возврата кредитов, повышения налогов и наполнения бюджета для этих целей.О том, как еще на Украине собираются бороться с теми, кто уклоняется от участия в боевых действиях, — в статье Раду внесли новые предложения по брони от мобилизации за деньги

https://ukraina.ru/20240716/1056279685.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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