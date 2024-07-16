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Лавров указал на опасное заблуждение провоенной администрации Байдена

Лавров указал на опасное заблуждение провоенной администрации Байдена - 16.07.2024 Украина.ру

Лавров указал на опасное заблуждение провоенной администрации Байдена

В Вашингтоне убеждены, что от новой мировой войны пострадают не Соединенные Штаты Америки, а их европейские союзники, однако такая точка зрения – опасное заблуждение, заявил глава МИД России Сергей Лавров в Совбезе ООН

2024-07-16T18:04

2024-07-16T18:04

2024-07-16T18:04

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Выступая на заседании, посвященном поддержанию международного мира и безопасности, многостороннему сотрудничеству, интересам справедливого, демократического и устойчивого миропорядка, министр указал, что администрация президента США Джо Байдена готовит жителям Европы "самоубийственную роль". Он также подчеркнул, что сегодня от неоколониальных практик стран Запада страдают другие страны, из-за чего основы международного правопорядка подвергаются испытаниям. "Урегулировать множащиеся конфликты невозможно, если не разобраться в их первопричинах и не восстановить веру в нашу способность объединять усилия ради общего блага и справедливости", – добавил министр. Глава российского ведомства также напомнил, что уверенные в своей исключительности США не привержены уставу ООН. Например, Запад игнорирует многочисленные, доказанные факты попрания Украиной прав человека и меньшинств. По мнению Сергея Лаврова, ключевым элементом реформы ООН должно стать реформирование Совбеза организации и устранение там географических и геополитических перекосов. Глава МИД также призвал к более широкой представленности стран Азии, Африки и Латинской Америки и указал на необходимо восстановить профессиональную дипломатию и культуру диалога, так как от этого зависят жизни миллионов людей.Читайте подробнее о том, как БРИКС сможет дополнить ООН в интервью замглавы МИД, шерпа России в БРИКС Сергея Рябкова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240710/1056163874.html

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новости, сергей лавров, сша, запад, вашингтон, джо байден, оон, мид, совбез, сво, война