Лавров указал на опасное заблуждение провоенной администрации Байдена - 16.07.2024 Украина.ру
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Лавров указал на опасное заблуждение провоенной администрации Байдена
Лавров указал на опасное заблуждение провоенной администрации Байдена - 16.07.2024 Украина.ру
Лавров указал на опасное заблуждение провоенной администрации Байдена
В Вашингтоне убеждены, что от новой мировой войны пострадают не Соединенные Штаты Америки, а их европейские союзники, однако такая точка зрения – опасное заблуждение, заявил глава МИД России Сергей Лавров в Совбезе ООН
2024-07-16T18:04
2024-07-16T18:04
новости
сергей лавров
сша
запад
вашингтон
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Выступая на заседании, посвященном поддержанию международного мира и безопасности, многостороннему сотрудничеству, интересам справедливого, демократического и устойчивого миропорядка, министр указал, что администрация президента США Джо Байдена готовит жителям Европы "самоубийственную роль". Он также подчеркнул, что сегодня от неоколониальных практик стран Запада страдают другие страны, из-за чего основы международного правопорядка подвергаются испытаниям. "Урегулировать множащиеся конфликты невозможно, если не разобраться в их первопричинах и не восстановить веру в нашу способность объединять усилия ради общего блага и справедливости", – добавил министр. Глава российского ведомства также напомнил, что уверенные в своей исключительности США не привержены уставу ООН. Например, Запад игнорирует многочисленные, доказанные факты попрания Украиной прав человека и меньшинств. По мнению Сергея Лаврова, ключевым элементом реформы ООН должно стать реформирование Совбеза организации и устранение там географических и геополитических перекосов. Глава МИД также призвал к более широкой представленности стран Азии, Африки и Латинской Америки и указал на необходимо восстановить профессиональную дипломатию и культуру диалога, так как от этого зависят жизни миллионов людей.Читайте подробнее о том, как БРИКС сможет дополнить ООН в интервью замглавы МИД, шерпа России в БРИКС Сергея Рябкова на сайте Украина.ру.
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новости, сергей лавров, сша, запад, вашингтон, джо байден, оон, мид, совбез, сво, война
Новости, Сергей Лавров, США, Запад, Вашингтон, Джо Байден, ООН, МИД, Совбез, СВО, война

Лавров указал на опасное заблуждение провоенной администрации Байдена

18:04 16.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова на заседание Совета Безопасности ОНН
Визит главы МИД РФ С. Лаврова на заседание Совета Безопасности ОНН - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В Вашингтоне убеждены, что от новой мировой войны пострадают не Соединенные Штаты Америки, а их европейские союзники, однако такая точка зрения – опасное заблуждение, заявил глава МИД России Сергей Лавров в Совбезе ООН
Выступая на заседании, посвященном поддержанию международного мира и безопасности, многостороннему сотрудничеству, интересам справедливого, демократического и устойчивого миропорядка, министр указал, что администрация президента США Джо Байдена готовит жителям Европы "самоубийственную роль".
"От новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение, но европейцы, конечно, должны осознать, какая самоубийственная роль им уготована", – сказал Лавров.
Он также подчеркнул, что сегодня от неоколониальных практик стран Запада страдают другие страны, из-за чего основы международного правопорядка подвергаются испытаниям.

"Урегулировать множащиеся конфликты невозможно, если не разобраться в их первопричинах и не восстановить веру в нашу способность объединять усилия ради общего блага и справедливости", – добавил министр.

Глава российского ведомства также напомнил, что уверенные в своей исключительности США не привержены уставу ООН. Например, Запад игнорирует многочисленные, доказанные факты попрания Украиной прав человека и меньшинств.
По мнению Сергея Лаврова, ключевым элементом реформы ООН должно стать реформирование Совбеза организации и устранение там географических и геополитических перекосов.
Глава МИД также призвал к более широкой представленности стран Азии, Африки и Латинской Америки и указал на необходимо восстановить профессиональную дипломатию и культуру диалога, так как от этого зависят жизни миллионов людей.
Читайте подробнее о том, как БРИКС сможет дополнить ООН в интервью замглавы МИД, шерпа России в БРИКС Сергея Рябкова на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 10.07.2024
10 июля, 13:41
"Превзошли самих себя": Украина в Совете Безопасности ООН подставила своих западных спонсоровУкраинские дипломаты отличились пренебрежением к регламенту Совета Безопасности ООН, из-за чего за них не вступился никто из западных коллег, а оскорбительные высказывания постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы в адрес российского коллеги Василия Небензи, председательствующего на заседании, вызвали у союзников ощущение неловкости
 
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Заголовок открываемого материала
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