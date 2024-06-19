Замглавы МИД России Сергей Рябков: БРИКС не заменит ООН, но дополнить может
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Поглощение кого-то или чего-то объединением БРИКС выглядит немыслимым, заявил замглавы МИД, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков, отвечая на вопрос издания Украина.ру, какую политическую структуру заменит собой БРИКС
БРИКС не претендует на то, чтобы кого-то в чем-то подменить, а вот дополнить может с удовольствием, отметил Рябков. Тому пример XV Международный IT-форум, который стартовал 18 июня в Ханты-Мансийске с участием стран БРИКС и ШОС.
"БРИКС — это не замена чему-то. Это самодостаточный и работающий по своим законам и алгоритмам инструмент. Его нужно дальше совершенствовать — с точки зрения расширения плоскостей взаимодействия с другими государствами и объединениями", — заявил он.
Замглавы МИД напомнил, что в БРИКС все происходит на основе консенсуса. Каждая страна, входящая в объединение, имеет равный с другими голос, и никто никому ничего не навязывает. "Поэтому поглощение кого-то или чего-то [объединением] БРИКС, на мой взгляд, просто немыслимо", — пояснил он.
При этом Сергей Рябков обратил внимание, что ООН, созданная на уроках Второй мировой войны, далеко не исчерпала свой потенциал. Она нуждается в реформировании, но по-прежнему остается ключевым, универсальным механизмом сопряжения подходов всех стран. Поэтому сбрасывать ее со счетов было бы грубейшей ошибкой, резюмировал он.
В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 19 июня прошла пресс-конференция заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпы России в БРИКС Сергея Рябкова по итогам заседания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде 10–11 июня 2024 года.
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