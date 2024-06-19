https://ukraina.ru/20240619/1055738183.html

Замглавы МИД России Сергей Рябков: БРИКС не заменит ООН, но дополнить может

Замглавы МИД России Сергей Рябков: БРИКС не заменит ООН, но дополнить может - 19.06.2024 Украина.ру

Замглавы МИД России Сергей Рябков: БРИКС не заменит ООН, но дополнить может

Поглощение кого-то или чего-то объединением БРИКС выглядит немыслимым, заявил замглавы МИД, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков, отвечая на вопрос издания Украина.ру, какую политическую структуру заменит собой БРИКС

2024-06-19T21:54

2024-06-19T21:54

2024-06-19T21:54

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БРИКС не претендует на то, чтобы кого-то в чем-то подменить, а вот дополнить может с удовольствием, отметил Рябков. Тому пример XV Международный IT-форум, который стартовал 18 июня в Ханты-Мансийске с участием стран БРИКС и ШОС.Замглавы МИД напомнил, что в БРИКС все происходит на основе консенсуса. Каждая страна, входящая в объединение, имеет равный с другими голос, и никто никому ничего не навязывает. "Поэтому поглощение кого-то или чего-то [объединением] БРИКС, на мой взгляд, просто немыслимо", — пояснил он.При этом Сергей Рябков обратил внимание, что ООН, созданная на уроках Второй мировой войны, далеко не исчерпала свой потенциал. Она нуждается в реформировании, но по-прежнему остается ключевым, универсальным механизмом сопряжения подходов всех стран. Поэтому сбрасывать ее со счетов было бы грубейшей ошибкой, резюмировал он.В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 19 июня прошла пресс-конференция заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпы России в БРИКС Сергея Рябкова по итогам заседания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде 10–11 июня 2024 года.

https://ukraina.ru/20240617/1055698319.html

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Анна Черкасова

новости, брикс, мид, оон, сергей рябков, россия, ханты-мансийск, нижний новгород, украина.ру