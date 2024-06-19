Замглавы МИД России Сергей Рябков: БРИКС не заменит ООН, но дополнить может - 19.06.2024 Украина.ру
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Замглавы МИД России Сергей Рябков: БРИКС не заменит ООН, но дополнить может
Замглавы МИД России Сергей Рябков: БРИКС не заменит ООН, но дополнить может - 19.06.2024 Украина.ру
Замглавы МИД России Сергей Рябков: БРИКС не заменит ООН, но дополнить может
Поглощение кого-то или чего-то объединением БРИКС выглядит немыслимым, заявил замглавы МИД, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков, отвечая на вопрос издания Украина.ру, какую политическую структуру заменит собой БРИКС
2024-06-19T21:54
2024-06-19T21:54
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БРИКС не претендует на то, чтобы кого-то в чем-то подменить, а вот дополнить может с удовольствием, отметил Рябков. Тому пример XV Международный IT-форум, который стартовал 18 июня в Ханты-Мансийске с участием стран БРИКС и ШОС.Замглавы МИД напомнил, что в БРИКС все происходит на основе консенсуса. Каждая страна, входящая в объединение, имеет равный с другими голос, и никто никому ничего не навязывает. "Поэтому поглощение кого-то или чего-то [объединением] БРИКС, на мой взгляд, просто немыслимо", — пояснил он.При этом Сергей Рябков обратил внимание, что ООН, созданная на уроках Второй мировой войны, далеко не исчерпала свой потенциал. Она нуждается в реформировании, но по-прежнему остается ключевым, универсальным механизмом сопряжения подходов всех стран. Поэтому сбрасывать ее со счетов было бы грубейшей ошибкой, резюмировал он.В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 19 июня прошла пресс-конференция заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпы России в БРИКС Сергея Рябкова по итогам заседания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде 10–11 июня 2024 года.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, брикс, мид, оон, сергей рябков, россия, ханты-мансийск, нижний новгород, украина.ру
Новости, БРИКС, МИД, ООН, Сергей Рябков, Россия, Ханты-Мансийск, Нижний Новгород, Украина.ру

Замглавы МИД России Сергей Рябков: БРИКС не заменит ООН, но дополнить может

21:54 19.06.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Поглощение кого-то или чего-то объединением БРИКС выглядит немыслимым, заявил замглавы МИД, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков, отвечая на вопрос издания Украина.ру, какую политическую структуру заменит собой БРИКС
БРИКС не претендует на то, чтобы кого-то в чем-то подменить, а вот дополнить может с удовольствием, отметил Рябков. Тому пример XV Международный IT-форум, который стартовал 18 июня в Ханты-Мансийске с участием стран БРИКС и ШОС.

"БРИКС — это не замена чему-то. Это самодостаточный и работающий по своим законам и алгоритмам инструмент. Его нужно дальше совершенствовать — с точки зрения расширения плоскостей взаимодействия с другими государствами и объединениями", — заявил он.

Замглавы МИД напомнил, что в БРИКС все происходит на основе консенсуса. Каждая страна, входящая в объединение, имеет равный с другими голос, и никто никому ничего не навязывает. "Поэтому поглощение кого-то или чего-то [объединением] БРИКС, на мой взгляд, просто немыслимо", — пояснил он.
При этом Сергей Рябков обратил внимание, что ООН, созданная на уроках Второй мировой войны, далеко не исчерпала свой потенциал. Она нуждается в реформировании, но по-прежнему остается ключевым, универсальным механизмом сопряжения подходов всех стран. Поэтому сбрасывать ее со счетов было бы грубейшей ошибкой, резюмировал он.
В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 19 июня прошла пресс-конференция заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпы России в БРИКС Сергея Рябкова по итогам заседания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде 10–11 июня 2024 года.
Андрей Кортунов интервью - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
17 июня, 20:10
Андрей Кортунов: БРИКС лишает G7 роли единственного мирового "мозгового центра"Для малых стран членство в БРИКС означает повышение их статуса. Во-первых, это престижно. Во-вторых, они получают доступ к финансовым ресурсам Нового банка развития. В-третьих, БРИКС является источником нормотворчества в международном праве
 
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Заголовок открываемого материала
21:54Замглавы МИД России Сергей Рябков: БРИКС не заменит ООН, но дополнить может
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