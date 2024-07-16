В ООН изучают опубликованное "Азовом"* видео с расстрелом безоружного солдата ВС РФ
В ООН известно о видеозаписи, которую опубликовали военнослужащие украинского националистического батальона "Азов"*, в Управлении верховного комиссара организации по правам человека (УВКПЧ) изучают ролик. Об этом 16 июля сообщил официальный представитель организации Элизабет Троссел, передает РИА Новости
Помимо видео, в поле зрения экспертов ООН попала статья западного журнала New York Times об убийстве украинскими солдатами российских военнопленных.
"Управление ООН по правам человека расследует оба инцидента в соответствии со своей стандартной методологией мониторинга прав человека", - указала Троссел.
Днем ранее военнослужащие украинской армии из полка "Азов"* опубликовали в телеграм-канале ролик, на котором они в упор расстреляли безоружного российского военнослужащего. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал поступать с украинскими националистами зеркально – казнить, без гуманности и помилования.
*признан террористической организацией и запрещен в РФ
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