В ООН изучают опубликованное "Азовом"* видео с расстрелом безоружного солдата ВС РФ - 16.07.2024 Украина.ру
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В ООН изучают опубликованное "Азовом"* видео с расстрелом безоружного солдата ВС РФ
В ООН изучают опубликованное "Азовом"* видео с расстрелом безоружного солдата ВС РФ - 16.07.2024 Украина.ру
В ООН изучают опубликованное "Азовом"* видео с расстрелом безоружного солдата ВС РФ
В ООН известно о видеозаписи, которую опубликовали военнослужащие украинского националистического батальона "Азов"*, в Управлении верховного комиссара организации по правам человека (УВКПЧ) изучают ролик. Об этом 16 июля сообщил официальный представитель организации Элизабет Троссел, передает РИА Новости
2024-07-16T16:22
2024-07-16T16:22
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Помимо видео, в поле зрения экспертов ООН попала статья западного журнала New York Times об убийстве украинскими солдатами российских военнопленных. Днем ранее военнослужащие украинской армии из полка "Азов"* опубликовали в телеграм-канале ролик, на котором они в упор расстреляли безоружного российского военнослужащего. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал поступать с украинскими националистами зеркально – казнить, без гуманности и помилования. Напомним, весной этого года в ООН признали, что российских военнопленных пытали на Украине. В июле, спустя десять лет после начала боевых действий в Донбассе, в Генштабе ВСУ пообещали обучить солдат международному гуманитарному праву.Подробнее о том, как Украина нарушает Международное гуманитарное право читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Волкова.*признан террористической организацией и запрещен в РФ
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новости, россия, украина, оон, "азов", украинские националисты
Новости, Россия, Украина, ООН, "Азов", украинские националисты

В ООН изучают опубликованное "Азовом"* видео с расстрелом безоружного солдата ВС РФ

16:22 16.07.2024
 
© РИА Новости . Михаил Андроник / Перейти в фотобанкНародная милиция ДНР в Мариуполе
Народная милиция ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Михаил Андроник
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В ООН известно о видеозаписи, которую опубликовали военнослужащие украинского националистического батальона "Азов"*, в Управлении верховного комиссара организации по правам человека (УВКПЧ) изучают ролик. Об этом 16 июля сообщил официальный представитель организации Элизабет Троссел, передает РИА Новости
Помимо видео, в поле зрения экспертов ООН попала статья западного журнала New York Times об убийстве украинскими солдатами российских военнопленных.
"Управление ООН по правам человека расследует оба инцидента в соответствии со своей стандартной методологией мониторинга прав человека", - указала Троссел.
Днем ранее военнослужащие украинской армии из полка "Азов"* опубликовали в телеграм-канале ролик, на котором они в упор расстреляли безоружного российского военнослужащего. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал поступать с украинскими националистами зеркально – казнить, без гуманности и помилования.
Напомним, весной этого года в ООН признали, что российских военнопленных пытали на Украине. В июле, спустя десять лет после начала боевых действий в Донбассе, в Генштабе ВСУ пообещали обучить солдат международному гуманитарному праву.
Подробнее о том, как Украина нарушает Международное гуманитарное право читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Волкова.
*признан террористической организацией и запрещен в РФ
Денис Резников
29 мая, 12:55
Резников против Украины. Заметит ли Европа пытки российских военнослужащихЕвропейский суд по правам человека завел дело по факту пыток на Украине российского военного Дениса Резникова. Сам факт такого решения не должен вводить в заблуждение. Как показывает практика, чтобы повлиять на систему нужны сотни подобных дел. Готова ли Европа во всеуслышание признать преступления киевского режима – большой вопрос
 
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