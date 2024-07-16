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В ООН изучают опубликованное "Азовом"* видео с расстрелом безоружного солдата ВС РФ

В ООН изучают опубликованное "Азовом"* видео с расстрелом безоружного солдата ВС РФ - 16.07.2024 Украина.ру

В ООН изучают опубликованное "Азовом"* видео с расстрелом безоружного солдата ВС РФ

В ООН известно о видеозаписи, которую опубликовали военнослужащие украинского националистического батальона "Азов"*, в Управлении верховного комиссара организации по правам человека (УВКПЧ) изучают ролик. Об этом 16 июля сообщил официальный представитель организации Элизабет Троссел, передает РИА Новости

2024-07-16T16:22

2024-07-16T16:22

2024-07-16T16:22

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Помимо видео, в поле зрения экспертов ООН попала статья западного журнала New York Times об убийстве украинскими солдатами российских военнопленных. Днем ранее военнослужащие украинской армии из полка "Азов"* опубликовали в телеграм-канале ролик, на котором они в упор расстреляли безоружного российского военнослужащего. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал поступать с украинскими националистами зеркально – казнить, без гуманности и помилования. Напомним, весной этого года в ООН признали, что российских военнопленных пытали на Украине. В июле, спустя десять лет после начала боевых действий в Донбассе, в Генштабе ВСУ пообещали обучить солдат международному гуманитарному праву.Подробнее о том, как Украина нарушает Международное гуманитарное право читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Волкова.*признан террористической организацией и запрещен в РФ

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