https://ukraina.ru/20240710/1056166504.html

"Орбан Венгерский". История научила Будапешт думать о себе в первую очередь

"Орбан Венгерский". История научила Будапешт думать о себе в первую очередь - 10.07.2024 Украина.ру

"Орбан Венгерский". История научила Будапешт думать о себе в первую очередь

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на юбилейный саммит НАТО в Вашингтон, который наблюдательные оценщики уже называют "Фашингтон". Небезосновательно, между прочим, называют: США – это главный помощник и спонсор неонацистского режима в Украине.

2024-07-10T14:50

2024-07-10T14:50

2024-07-10T14:50

мнения

виктор орбан

венгрия

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А украинские неонацисты стали инструментом и рычагом в руках коллективного Запада, плацдармом и полигоном для ведения его войны против России. И Венгрия, как член Евросоюза и – это главное! – НАТО, вооруженного наконечника Запада, должна была бы покорно идти в общей узде и нести ЛГБТ-ценности на украинские черноземы. Чтобы оттуда переметнуть их и в Россию, и себе отщипнув потом от щедрот при раздерибане территории, потенциала и ресурсов великой страны.Ан нет. Орбан перед указанным саммитом НАТО совершил, по его словам, "миссию мира" и посетил Киев, Москву и Пекин, чтобы: а) лично узнать позицию этих столиц по миру в Украине; б) попытаться сблизить позиции и начать мирные переговоры; в) в каком-то роде поставить перед фактом США, которые и являются главным поджигателем этой войны, надеясь стать главным ее выгодоприобретателем (бенефициаром) и максимально, еще теснее и безальтернативнее, привязав к себе "обезжиренную" Европу.Сейчас в ЕС ястребы войны и политические холуи Вашингтона, фигурально выражаясь, зубы стерли в бессильном скрежете от ненависти к Орбану и жаждут его крови. Польша вон даже тупо и горячечно предложила лишить Венгрию ее права на полугодичное председательство в ЕС, что, ясное дело, вольно или невольно повысило статус всего предпринятого Орбаном миротворчества. И для хозяев, и для холуев это - бунт на корабле, и сейчас холуи по приказу хозяев ищут рею, чтобы вздернуть строптивого ослушника, даже рискуя при этом поставить под удар все демократические основы и принципы существования Евросоюза.Поэтом Орбан в США будет отвечать на два главных вопроса: 1) зачем ему это нужно? 2) в чью или под чью дудку он играет и каким по геополитическому окрасу политиком является?Однако для Орбана эти вопросы, равно как и ответы на них неотделимы один от другого и на них он, собственно, ответил давно, еще в конце 2022 года, когда в интервью изданию Magyar Nemzet сказал: "Мы - провенгерские. В русско-украинской войне мы на стороне Венгрии. Наш ответ на вопрос, находимся ли мы на хорошей или плохой стороне истории, заключается в том, что мы - на венгерской стороне истории. Мы поддерживаем Украину и помогаем, мы заинтересованы в сохранении суверенной Украины, мы заинтересованы в том, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы. Однако мы не заинтересованы в отказе от всех наших экономических отношений с Россией. На эти вопросы мы смотрим через венгерские очки".Сегодня ретивые и неуемные мозгом и прогнозами эксперты даже подозревают Орбана, что он хочет таким образом стать локомотивом развала ЕС и создания (воссоздания) вместо него в центрально-восточной Европе некоей Австро-Венгерской неоимперии. Включив в нее бывшие ошметки "старой" Австро-Венгрии типа Словакии, самой Австрии, возможно, Чехии или Словении. Существуют же на этой территории кроме ЕС:- Вышеградская четверка (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия);- Бухарестская девятка (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия);- Центральноевропейское оборонное сотрудничество (Австрия, Хорватия, Чехия, Венгрия, Словакия и Словения);- Центральноевропейская инициатива (17 членов: Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Италия, Молдова, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения и Украина);- Ассоциированное трио (Грузия, Молдавия и Украина);- Северно-Балтийская восьмерка (Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция);- Люблинский треугольник (Литва, Польша и Украина);- Оборонное сотрудничество Северных стран (Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция), Веймарский треугольник (Франция, Германия и Польша);- Открытые Балканы (Албания, Северная Македония и Сербия);- группа Крайова (Румыния, Болгария, Греция и Сербия).- Медицинская группа ЕС (Хорватия, Кипр, Франция, Греция, Италия, Мальта, Португалия, Словения и Испания).Так что никакой Орбан не сепаратист. Таких субрегиональных организаций и объединений в Европе можно найти еще великое множество. Они переплетаются между собой странами и видами занятий, перетекают членством и дублируют друг друга, но в то же время говорят не только о тяге к интеграции, но еще и о нездоровье единого ЕС, об неудовлетворенности его членов итогами этой самой интеграции. Это плевелы грядущего развала.Так почему бы не воссоздать нео-Австро-Венгрию, когда рыхлеющий не по дням, а по часам ЕС будут развален и раздерибанен по национальным квартирам?Орбан может об этом думать и вести переговоры в той же Вене? Конечно же. Но сейчас он, скорее всего, хочет, во-первых, отвести войну от своей страны.Так уж получилось в истории, что Венгрия – страна в центре Европы. И с момента прихода на эту землю в конце IX века венгров из Поволжья, Прикамья, а потом из Северного Причерноморья, перехода через Карпаты и завоевания Паннонии (современных Сербии, собственно Венгрии, Румынии, Словакии и Хорватии до венгерского завоевания) они всегда воевали. За сохранение своей идентичности и государственности. Подчас -- за выживание. С ближними и дальними соседями. От немцев, австрийцев, поляков, чехов до турок.С разным успехом венгры воевали, переживая периоды расцвета до небес и упадка до уровня городской канализации. В 1001 году объявили себе Венгерским королевством Арпадов. В 1301 династия Арпадов пресеклась, и потом кто только не проливал венгерскую кровь, борясь за венгерскую корону до 1687 года, когда Венгрия окончательно стала частью Австрийского королевства династии Габсбургов (Габсбургской монархии).В 1804 году Австрия стала империей и абсолютной монархией в противовес провозглашения империи Наполеона Бонапарта. Но венгры, их просвещенный класс, играли в австрийском государстве роль шляхты, мелкопоместного военного дворянства. И всегда помнили о своей государственности, мнили себя равными австриякам, вели себя соответственно и мечтали вернуть Венгрию в полном объеме.И первоначально они в 1867 превратили Австрийскую империю в Австро-Венгерскую, двойную и федеративную, и получили свою консорт-королеву. А в 1918 году Венгрия обрела независимость, которой, собственно, распоряжается до сих пор, меняя монархический уклад на республику. То буржуазную, то социалистическую.И все время венгры так или иначе скрещивали клиники со славянами. В том числе, и с русскими. И всегда больше всего огребали по полной от последних. Как утверждают историки, впервые у венгров не заладилось с русскими с момента завоевании Паннонии до провала борьбы (898-1377) за наследство русских галичанских князей (Червонной Руси).Потом во время европейской "весны народов", когда случилась венгерская революция 1848-1849 годов, которую по просьбе австрийского императора и по приказу его российского коллеги безжалостно подавил российский фельдмаршал князь Иван Паскевич (уроженец Полтавы, между прочим).Сила русского оружия так повлияла на венгров и впечатлила их, что они потом удержали Австрийскую империю от полновесного участия в антирусской Крымской войне (1853-1856) и заставили Вену соблюдать нейтралитет.Затем два раза Венгрия воевала с Россией и СССР в Первой (1914-1918) и Второй (1939-1945) мировых войнах, на участие в которых Будапешт толкнула Австрия, а потом союзничество с фюрером немецкого народа Адольфом Гитлером. Оба раза для Венгрии войны закончились поражением. Особенно венгры пострадали от союзничества с Гитлером. Войдя на территорию СССР, венгерские оккупанты вели себя жестче и более по-скотски, чем подчас даже немцы. И потому многие советские командиры отдавали негласный приказ "Мадьяров в плен не брать". И ответку венгры познали на себе тогда же.В последний раз венгры прочувствовали на себе силу русских в 1956 году, когда войска СССР и всего Варшавского блока раздавили Венгерское антисоциалистическое восстание. Мне кажется, именно тогда в гены венграм и вошла привычка больше никогда не задирать и не воевать с русскими.Венгрия была первой страной-заграницей, куда меня из СССР в 1986 году выпустили. Уровень жизни в тогдашней социалистической Венгрии потряс меня до основания. Но именно тогда на свой вопрос об отношении венгров к советским я услышал: "Есть такое мнение: встретишь русского на улице – перейди на другую сторону. А нет такой возможности, то пройди мимо тихо, улыбнись и никак не провоцируй". Кроме того, СССР был "дойной коровой" и спонсором для Венгрии, и, как писал поэт по другому поводу, "она цвела с тех пор в тени своих садов, не опасаяся врагов, за гранью дружеских штыков".Премьер Орбан эту мысль сформулировал, как политик, более изысканно: "Венгрия -- единственная страна в Европе, которая осталась вне войны, потому что минувшей весной венгерский народ проголосовал за это подавляющим большинством голосов".Действительно, Венгрия не хочет, чтобы война в Украине перекинулась на ее территорию. В любом виде. И потому Будапешт именно по политическим и антивоенным соображениям не поддерживает антироссийские санкции и не участвует в вооружении Украины в ее войне с Россией.О второй причине нежелания войны с русскими Орбан тоже сказал честно: она – чисто экономическая, прагматичная. "Рост цен на энергоносители также толкнул Венгрию в опасном направлении. Венгерская экономика опирается на импортные энергоносители, и до войны и санкций мы ежегодно тратили на это 7 миллиардов евро. Сейчас -- 17 миллиардов евро, нам пришлось заплатить еще 4000 миллиардов венгерских форинтов: огромная сумма ушла из венгерской экономики", -- рассказывал как-то Орбан.Нет, Венгрия чисто формально требует от Украины соблюдения прав украинских венгров в Закарпатье и объективно заинтересована в развале неонацистского государства. Тогда эти территории, отторгнутые от Венгрии советским лидером Иосифом Сталиным, могут ей вернуть. И Будапешт, конечно же, не против. Но он хочет, чтобы это случилось без разрушительной войны. Потому что по территории Украины, например, в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" идет нефть. А также по трубам -- российский газ. Война может остановить эти потоки. Международные, но приносящие пользу и венгерской экономике.Президент России Владимир Путин в ходе визита в Пекин в 2023 году поговорил там и об Орбане. При этом подвел некоторые итоги двухсторонних российско-венгерских отношений: в 2022 году рост товарооборота между двумя странами составил 80%, а в 2023 году отмечается снижение объемов торговли на 35%. Путин призвал венгерского политика вместе подумать над тем, как исправить эту ситуацию.И Путин нашел в Орбане понимание, высоко оценив его потенциал и геополитическую направленность. "Что касается премьер-министра Орбана, его часто обвиняют в каких-то пророссийских настроениях. Это ерунда. У него не пророссийские настроения, он не пророссийский политик, он провенгерский политик", — сказал лидер России в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.Теперь вот Орбан опять знакомит Запад с мнениями этих двух политиков, Путина и Си, по главному вопросу – войны и мира. Его попытаются, конечно, зачмырить и сбить с толку. Но ведь и у него "крыша"-то солидная. Плюс на его стороне здравый смысл. Политический процесс уже давно перестал быть томным, а сейчас он приближается к очередной кульминации.О других аспектах российско-венгерских отношений - в статье Орбан объяснил, что Венгрия может сделать для завершения украинского конфликта

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