"Орбан Венгерский". История научила Будапешт думать о себе в первую очередь
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на юбилейный саммит НАТО в Вашингтон, который наблюдательные оценщики уже называют "Фашингтон". Небезосновательно, между прочим, называют: США – это главный помощник и спонсор неонацистского режима в Украине.
А украинские неонацисты стали инструментом и рычагом в руках коллективного Запада, плацдармом и полигоном для ведения его войны против России. И Венгрия, как член Евросоюза и – это главное! – НАТО, вооруженного наконечника Запада, должна была бы покорно идти в общей узде и нести ЛГБТ-ценности на украинские черноземы. Чтобы оттуда переметнуть их и в Россию, и себе отщипнув потом от щедрот при раздерибане территории, потенциала и ресурсов великой страны.
Ан нет. Орбан перед указанным саммитом НАТО совершил, по его словам, "миссию мира" и посетил Киев, Москву и Пекин, чтобы: а) лично узнать позицию этих столиц по миру в Украине; б) попытаться сблизить позиции и начать мирные переговоры; в) в каком-то роде поставить перед фактом США, которые и являются главным поджигателем этой войны, надеясь стать главным ее выгодоприобретателем (бенефициаром) и максимально, еще теснее и безальтернативнее, привязав к себе "обезжиренную" Европу.
Сейчас в ЕС ястребы войны и политические холуи Вашингтона, фигурально выражаясь, зубы стерли в бессильном скрежете от ненависти к Орбану и жаждут его крови. Польша вон даже тупо и горячечно предложила лишить Венгрию ее права на полугодичное председательство в ЕС, что, ясное дело, вольно или невольно повысило статус всего предпринятого Орбаном миротворчества. И для хозяев, и для холуев это - бунт на корабле, и сейчас холуи по приказу хозяев ищут рею, чтобы вздернуть строптивого ослушника, даже рискуя при этом поставить под удар все демократические основы и принципы существования Евросоюза.
Поэтом Орбан в США будет отвечать на два главных вопроса: 1) зачем ему это нужно? 2) в чью или под чью дудку он играет и каким по геополитическому окрасу политиком является?
Однако для Орбана эти вопросы, равно как и ответы на них неотделимы один от другого и на них он, собственно, ответил давно, еще в конце 2022 года, когда в интервью изданию Magyar Nemzet сказал: "Мы - провенгерские. В русско-украинской войне мы на стороне Венгрии. Наш ответ на вопрос, находимся ли мы на хорошей или плохой стороне истории, заключается в том, что мы - на венгерской стороне истории. Мы поддерживаем Украину и помогаем, мы заинтересованы в сохранении суверенной Украины, мы заинтересованы в том, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы. Однако мы не заинтересованы в отказе от всех наших экономических отношений с Россией. На эти вопросы мы смотрим через венгерские очки".
Сегодня ретивые и неуемные мозгом и прогнозами эксперты даже подозревают Орбана, что он хочет таким образом стать локомотивом развала ЕС и создания (воссоздания) вместо него в центрально-восточной Европе некоей Австро-Венгерской неоимперии. Включив в нее бывшие ошметки "старой" Австро-Венгрии типа Словакии, самой Австрии, возможно, Чехии или Словении.
Вчера, 17:10Украина — НАТО: три фона разочарования к саммиту хозяев в ВашингтонеОдним из самых милосердных среди западных политиков, от которых зависят хотелки просроченного фюрера украинских неонацистов Владимира Зеленского, неожиданно оказался генсек НАТО Йенс Столтенберг. Может быть, потому, что он проводит своей последний саммит во главе этой организации и хочет, чтобы хоть кто-то вспомнил его добрым словом
Существуют же на этой территории кроме ЕС:
- Вышеградская четверка (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия);
- Центральноевропейское оборонное сотрудничество (Австрия, Хорватия, Чехия, Венгрия, Словакия и Словения);
- Центральноевропейская инициатива (17 членов: Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Италия, Молдова, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения и Украина);
- Ассоциированное трио (Грузия, Молдавия и Украина);
- Люблинский треугольник (Литва, Польша и Украина);
- Открытые Балканы (Албания, Северная Македония и Сербия);
- группа Крайова (Румыния, Болгария, Греция и Сербия).
- Медицинская группа ЕС (Хорватия, Кипр, Франция, Греция, Италия, Мальта, Португалия, Словения и Испания).
Так что никакой Орбан не сепаратист. Таких субрегиональных организаций и объединений в Европе можно найти еще великое множество. Они переплетаются между собой странами и видами занятий, перетекают членством и дублируют друг друга, но в то же время говорят не только о тяге к интеграции, но еще и о нездоровье единого ЕС, об неудовлетворенности его членов итогами этой самой интеграции. Это плевелы грядущего развала.
Так почему бы не воссоздать нео-Австро-Венгрию, когда рыхлеющий не по дням, а по часам ЕС будут развален и раздерибанен по национальным квартирам?
Орбан может об этом думать и вести переговоры в той же Вене? Конечно же. Но сейчас он, скорее всего, хочет, во-первых, отвести войну от своей страны.
Так уж получилось в истории, что Венгрия – страна в центре Европы. И с момента прихода на эту землю в конце IX века венгров из Поволжья, Прикамья, а потом из Северного Причерноморья, перехода через Карпаты и завоевания Паннонии (современных Сербии, собственно Венгрии, Румынии, Словакии и Хорватии до венгерского завоевания) они всегда воевали. За сохранение своей идентичности и государственности. Подчас -- за выживание. С ближними и дальними соседями. От немцев, австрийцев, поляков, чехов до турок.
С разным успехом венгры воевали, переживая периоды расцвета до небес и упадка до уровня городской канализации. В 1001 году объявили себе Венгерским королевством Арпадов. В 1301 династия Арпадов пресеклась, и потом кто только не проливал венгерскую кровь, борясь за венгерскую корону до 1687 года, когда Венгрия окончательно стала частью Австрийского королевства династии Габсбургов (Габсбургской монархии).
В 1804 году Австрия стала империей и абсолютной монархией в противовес провозглашения империи Наполеона Бонапарта. Но венгры, их просвещенный класс, играли в австрийском государстве роль шляхты, мелкопоместного военного дворянства. И всегда помнили о своей государственности, мнили себя равными австриякам, вели себя соответственно и мечтали вернуть Венгрию в полном объеме.
И первоначально они в 1867 превратили Австрийскую империю в Австро-Венгерскую, двойную и федеративную, и получили свою консорт-королеву. А в 1918 году Венгрия обрела независимость, которой, собственно, распоряжается до сих пор, меняя монархический уклад на республику. То буржуазную, то социалистическую.
И все время венгры так или иначе скрещивали клиники со славянами. В том числе, и с русскими. И всегда больше всего огребали по полной от последних. Как утверждают историки, впервые у венгров не заладилось с русскими с момента завоевании Паннонии до провала борьбы (898-1377) за наследство русских галичанских князей (Червонной Руси).
Потом во время европейской "весны народов", когда случилась венгерская революция 1848-1849 годов, которую по просьбе австрийского императора и по приказу его российского коллеги безжалостно подавил российский фельдмаршал князь Иван Паскевич (уроженец Полтавы, между прочим).
8 июля, 16:19Время Орбана. Как бывший комсомолец превратился в одну из центральных фигур мировой политикиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в понедельник, 8 июля, с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Причем нельзя не отметить, что этот бросок на Пекин произошел после непростой поездки венгерского лидера в Киев, а также после поездки в Москву, которую Орбан не согласовывал ни с Киевом, ни с Брюсселем
Сила русского оружия так повлияла на венгров и впечатлила их, что они потом удержали Австрийскую империю от полновесного участия в антирусской Крымской войне (1853-1856) и заставили Вену соблюдать нейтралитет.
Затем два раза Венгрия воевала с Россией и СССР в Первой (1914-1918) и Второй (1939-1945) мировых войнах, на участие в которых Будапешт толкнула Австрия, а потом союзничество с фюрером немецкого народа Адольфом Гитлером. Оба раза для Венгрии войны закончились поражением. Особенно венгры пострадали от союзничества с Гитлером. Войдя на территорию СССР, венгерские оккупанты вели себя жестче и более по-скотски, чем подчас даже немцы. И потому многие советские командиры отдавали негласный приказ "Мадьяров в плен не брать". И ответку венгры познали на себе тогда же.
В последний раз венгры прочувствовали на себе силу русских в 1956 году, когда войска СССР и всего Варшавского блока раздавили Венгерское антисоциалистическое восстание. Мне кажется, именно тогда в гены венграм и вошла привычка больше никогда не задирать и не воевать с русскими.
Венгрия была первой страной-заграницей, куда меня из СССР в 1986 году выпустили. Уровень жизни в тогдашней социалистической Венгрии потряс меня до основания. Но именно тогда на свой вопрос об отношении венгров к советским я услышал: "Есть такое мнение: встретишь русского на улице – перейди на другую сторону. А нет такой возможности, то пройди мимо тихо, улыбнись и никак не провоцируй". Кроме того, СССР был "дойной коровой" и спонсором для Венгрии, и, как писал поэт по другому поводу, "она цвела с тех пор в тени своих садов, не опасаяся врагов, за гранью дружеских штыков".
Премьер Орбан эту мысль сформулировал, как политик, более изысканно: "Венгрия -- единственная страна в Европе, которая осталась вне войны, потому что минувшей весной венгерский народ проголосовал за это подавляющим большинством голосов".
Действительно, Венгрия не хочет, чтобы война в Украине перекинулась на ее территорию. В любом виде. И потому Будапешт именно по политическим и антивоенным соображениям не поддерживает антироссийские санкции и не участвует в вооружении Украины в ее войне с Россией.
О второй причине нежелания войны с русскими Орбан тоже сказал честно: она – чисто экономическая, прагматичная. "Рост цен на энергоносители также толкнул Венгрию в опасном направлении. Венгерская экономика опирается на импортные энергоносители, и до войны и санкций мы ежегодно тратили на это 7 миллиардов евро. Сейчас -- 17 миллиардов евро, нам пришлось заплатить еще 4000 миллиардов венгерских форинтов: огромная сумма ушла из венгерской экономики", -- рассказывал как-то Орбан.
5 июля, 14:17"Венгрия станет единственной страной": Орбан о том, в чем уникальность позиции Будапешта по УкраинеКоличество стран, которые могут вести диалог с обеими сторонами украинского конфликта, уменьшается, и скоро Венгрия может стать единственной сохранившей такую возможность. Об этом 5 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве
Нет, Венгрия чисто формально требует от Украины соблюдения прав украинских венгров в Закарпатье и объективно заинтересована в развале неонацистского государства. Тогда эти территории, отторгнутые от Венгрии советским лидером Иосифом Сталиным, могут ей вернуть. И Будапешт, конечно же, не против. Но он хочет, чтобы это случилось без разрушительной войны. Потому что по территории Украины, например, в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" идет нефть. А также по трубам -- российский газ. Война может остановить эти потоки. Международные, но приносящие пользу и венгерской экономике.
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Пекин в 2023 году поговорил там и об Орбане. При этом подвел некоторые итоги двухсторонних российско-венгерских отношений: в 2022 году рост товарооборота между двумя странами составил 80%, а в 2023 году отмечается снижение объемов торговли на 35%. Путин призвал венгерского политика вместе подумать над тем, как исправить эту ситуацию.
И Путин нашел в Орбане понимание, высоко оценив его потенциал и геополитическую направленность. "Что касается премьер-министра Орбана, его часто обвиняют в каких-то пророссийских настроениях. Это ерунда. У него не пророссийские настроения, он не пророссийский политик, он провенгерский политик", — сказал лидер России в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Теперь вот Орбан опять знакомит Запад с мнениями этих двух политиков, Путина и Си, по главному вопросу – войны и мира. Его попытаются, конечно, зачмырить и сбить с толку. Но ведь и у него "крыша"-то солидная. Плюс на его стороне здравый смысл. Политический процесс уже давно перестал быть томным, а сейчас он приближается к очередной кульминации.
О других аспектах российско-венгерских отношений - в статье Орбан объяснил, что Венгрия может сделать для завершения украинского конфликта