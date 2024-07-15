https://ukraina.ru/20240715/1056261834.html
Орбан поделился с лидерами ЕС мирным планом по Украине
Орбан поделился с лидерами ЕС мирным планом по Украине - 15.07.2024 Украина.ру
Орбан поделился с лидерами ЕС мирным планом по Украине
На столах всех премьер-министров Евросоюза находится план урегулирования конфликта на Украине "с реалистичными целями и сроками", который лидерам ЕС передал премьер-министр Венгрии Орбан. Об этом в понедельник сообщил его представитель Балаш Орбан, передает газета Magyar Nemzet
2024-07-15T12:28
2024-07-15T12:28
2024-07-15T12:48
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Спикер главы правительства указал, что Венгрия не сможет сиюминутно разрешить многолетний конфликт, но и недооценивать роль государства, председательствующего в ЕС, не стоит, так как за две недели Орбан провел ряд встреч, чего не удалось другим лидерам. "Сам факт того, что эти встречи состоялись с интервалом в две недели, показывает, что Венгрия может сыграть серьезную роль в посредничестве. Большая часть стран мира долгие годы ждала именно такой встречи", – заявил он, комментируя переговоры Орбана в Киеве, Москве и во Флориде. Венгрия использует период своего председательства в Евросоюзе "для создания условий мирных переговоров", направляя на рассмотрение Совета ЕС "политические инициативы". Сегодня Будапешт располагает информацией о том, как мыслят воюющие стороны, добавил Орбан. Ранее Орбан проинформировал о планах Дональда Трампа по ситуации на Украине.Подробнее о том, как история научила Будапешт думать о себе в первую очередь читайте в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко.
https://ukraina.ru/20240709/1056134529.html
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новости, венгрия, виктор орбан, дональд трамп, украина, ес, сво, переговоры
Новости, Венгрия, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Украина, ЕС, СВО, переговоры
Орбан поделился с лидерами ЕС мирным планом по Украине
12:28 15.07.2024 (обновлено: 12:48 15.07.2024)
На столах всех премьер-министров Евросоюза находится план урегулирования конфликта на Украине "с реалистичными целями и сроками", который лидерам ЕС передал премьер-министр Венгрии Орбан. Об этом в понедельник сообщил его представитель Балаш Орбан, передает газета Magyar Nemzet
"Реалистичная оценка ситуации, реальные цели и подходящий график – вот на чем строится наш подход", – уточнил он.
Спикер главы правительства указал,
что Венгрия не сможет сиюминутно разрешить многолетний конфликт, но и недооценивать роль государства, председательствующего в ЕС, не стоит, так как за две недели Орбан провел ряд встреч, чего не удалось другим лидерам.
"Сам факт того, что эти встречи состоялись с интервалом в две недели, показывает, что Венгрия может сыграть серьезную роль в посредничестве. Большая часть стран мира долгие годы ждала именно такой встречи", – заявил он, комментируя переговоры Орбана в Киеве, Москве и во Флориде.
Венгрия использует период своего председательства в Евросоюзе "для создания условий мирных переговоров", направляя на рассмотрение Совета ЕС "политические инициативы". Сегодня Будапешт располагает информацией о том, как мыслят воюющие стороны, добавил Орбан.
Ранее Орбан проинформировал
о планах Дональда Трампа по ситуации на Украине.