В Кремле прокомментировали слова Зеленского об участии РФ во втором саммите по Украине
11:56 16.07.2024 (обновлено: 12:01 16.07.2024)
С учетом результатов состоявшегося первого саммита в Швейцарии по урегулированию ситуации на Украине, не ясно, что предполагает вторая встреча такого формата. Так прокомментировал приглашение Владимира Зеленского к участию во втором саммите российской стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира, поэтому что он (Зеленский - Ред.) имеет в виду, надо сначала понять", – сказал он в интервью телеканалу "Звезда".
Накануне в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что второй мирный саммит по урегулированию ситуации на Украине должен проходить в присутствии представителей России, а пункты для обсуждения (вопросы энергетической, продовольственной и гуманитарной безопасности) будут готовы уже к ноябрю.
После в Госдепе США заявили, что поддерживают присутствие российской стороны на втором саммите по Украине.
4 июля, 14:52Резкая смена формата переговоров с РФ по Зеленскому: сомнительные условия Киева и мнения экспертов В ходе подготовки ко второму саммиту по урегулированию украинского конфликта, Владимир Зеленский уже не говорит о коллективном принуждении России к миру. Новый формат предполагает переговоры двух равноправных сторон с помощью посредников, подтвердил он в интервью изданию Philadelphia Inquirer