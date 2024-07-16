https://ukraina.ru/20240716/1056282352.html

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об участии РФ во втором саммите по Украине

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об участии РФ во втором саммите по Украине - 16.07.2024 Украина.ру

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об участии РФ во втором саммите по Украине

С учетом результатов состоявшегося первого саммита в Швейцарии по урегулированию ситуации на Украине, не ясно, что предполагает вторая встреча такого формата. Так прокомментировал приглашение Владимира Зеленского к участию во втором саммите российской стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-07-16T11:56

2024-07-16T11:56

2024-07-16T12:01

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Накануне в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что второй мирный саммит по урегулированию ситуации на Украине должен проходить в присутствии представителей России, а пункты для обсуждения (вопросы энергетической, продовольственной и гуманитарной безопасности) будут готовы уже к ноябрю. После в Госдепе США заявили, что поддерживают присутствие российской стороны на втором саммите по Украине. Подробнее об эскалации обстановки перед возможными переговорами читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Волкова.

https://ukraina.ru/20240704/1056055187.html

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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, переговоры, сво, дмитрий песков