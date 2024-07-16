В Кремле прокомментировали слова Зеленского об участии РФ во втором саммите по Украине - 16.07.2024 Украина.ру
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В Кремле прокомментировали слова Зеленского об участии РФ во втором саммите по Украине
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об участии РФ во втором саммите по Украине - 16.07.2024 Украина.ру
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об участии РФ во втором саммите по Украине
С учетом результатов состоявшегося первого саммита в Швейцарии по урегулированию ситуации на Украине, не ясно, что предполагает вторая встреча такого формата. Так прокомментировал приглашение Владимира Зеленского к участию во втором саммите российской стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-07-16T11:56
2024-07-16T12:01
новости
украина
россия
сша
владимир зеленский
переговоры
сво
дмитрий песков
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Накануне в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что второй мирный саммит по урегулированию ситуации на Украине должен проходить в присутствии представителей России, а пункты для обсуждения (вопросы энергетической, продовольственной и гуманитарной безопасности) будут готовы уже к ноябрю. После в Госдепе США заявили, что поддерживают присутствие российской стороны на втором саммите по Украине. Подробнее об эскалации обстановки перед возможными переговорами читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Волкова.
https://ukraina.ru/20240704/1056055187.html
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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, переговоры, сво, дмитрий песков
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, переговоры, СВО, Дмитрий Песков

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об участии РФ во втором саммите по Украине

11:56 16.07.2024 (обновлено: 12:01 16.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Читать в
С учетом результатов состоявшегося первого саммита в Швейцарии по урегулированию ситуации на Украине, не ясно, что предполагает вторая встреча такого формата. Так прокомментировал приглашение Владимира Зеленского к участию во втором саммите российской стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира, поэтому что он (Зеленский - Ред.) имеет в виду, надо сначала понять", – сказал он в интервью телеканалу "Звезда".

Накануне в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что второй мирный саммит по урегулированию ситуации на Украине должен проходить в присутствии представителей России, а пункты для обсуждения (вопросы энергетической, продовольственной и гуманитарной безопасности) будут готовы уже к ноябрю.
После в Госдепе США заявили, что поддерживают присутствие российской стороны на втором саммите по Украине.
Подробнее об эскалации обстановки перед возможными переговорами читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Волкова.
Путин и Зеленский
4 июля, 14:52
Резкая смена формата переговоров с РФ по Зеленскому: сомнительные условия Киева и мнения экспертов В ходе подготовки ко второму саммиту по урегулированию украинского конфликта, Владимир Зеленский уже не говорит о коллективном принуждении России к миру. Новый формат предполагает переговоры двух равноправных сторон с помощью посредников, подтвердил он в интервью изданию Philadelphia Inquirer
 
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