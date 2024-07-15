https://ukraina.ru/20240715/1056252341.html

Украина за неделю. Эскалация перед переговорами или заявка на мировую войну?

Украина за неделю. Эскалация перед переговорами или заявка на мировую войну? - 15.07.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Эскалация перед переговорами или заявка на мировую войну?

Казалось, что после массированного удара по Украине со множеством жертв во время челночного турне Орбана с целью обсудить возможность мирных переговоров со всеми участниками конфликта, ничего, сильнее разрушающего конфигурацию наклевывающегося диалога, случиться больше не может.

2024-07-15T05:20

2024-07-15T05:20

2024-07-15T05:20

эксклюзив

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россия

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виктор орбан

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вооруженные силы украины

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Но случилось покушение на Трампа (который хоть еще и не президент, но именно к нему в США ездил Орбан), Буданов заявил о неудачных покушениях на Путина, а Захарова обвинила Вашингтон в организации и финансировании этих покушений. Прав ли Орбан, что в ближайшие месяцы станет только хуже или мирный консенсус возможен?"Путинская угроза" перестала быть аргументомНа Украине продолжается тихая гражданская война военкомов с населением и населения с военкомами. Попытка представить длинные очереди у дверей ТЦК как наконец сложившийся общественный консенсус, развенчал спикер Полтавского областного ТЦК, сообщивший, что в очередях — рабочие предприятий, которых начальство отправляет на ВВК и обновление данных для продолжения бронирования. Добровольцев среди этих людей не найти.Среди новобранцев, говорит недавно мобилизованных киевский журналист Артем Ильин, "преимущественно жители сельских регионов западной части Украины, которые заявляют: "За мои 30-40-50 лет государство не дало ничего кроме калашмата. Почему я должен быть патриотом?" Также Ильин рассказывает о том, что в ВСУ обсуждают тотальную коррупцию властей, а "аргументы о путинской угрозе не работают", потому что "обычный украинец живет во вселенной, которая не пересекается с мыслями в колонках известных философов и публицистов".Реальный мир "обычного украинца" таков, что воевать он больше не хочет. Да и хотел ли всерьез раньше — это вопрос. Просто украинская военная пропаганда вначале СВО, когда еще не было стольких жертв, работала лучше. Реальный же мир властей таков, что они перекрыли доступ к реке Тиса колючей проволокой, чтобы люди не сбегали в Румынию. А народ продолжает искать пути. Так, группа из 23 мужчин на зерновозе пыталась незаконно пересечь границу с Молдавией. У этих не получилось, но после начала СВО в Молдавию таки смогли нелегально перебраться 23,5 тыс. мужчин. А тем, кто уехал в Польшу, сделали сюрприз. Согласно новому договору, в Польше будут формировать "легион" из добровольцев с украинским гражданством. Впрочем, не понятно, зачем было убегать из Украины, отдавая за это огромные деньги, а часто и рискую жизнью, чтобы затем добровольно записаться в ВСУ за границей.Многие же ищут способ сбежать, не пересекая границу. Например, в Черновцах мобилизованный мужчина выпрыгнул из окна первого этажа ТЦК и сломал ногу. Адвокат говорит — от отчаяния, военкомы — чтобы уклониться от службы. Но разве одно отменяет другое? Другой "бусифицированный", в ТЦК города Вараша Ровенской области, просто вскрыл себе вены.Минобороны Украины сообщило, что с начала СВО ТЦК составили более 180 тыс. админпротоколов на нарушителей воинского учета (за полгода 2024 года их уже в 2,5 раза больше, чем за весь 2022 год) и подали более 400 тыс. сообщений о розыске уклонистов. Больше всего запросов на розыск во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Это к вопросу о наших, как в очередной раз оказывается, не вполне адекватных представлениях о воинственности и особом патриотизме западных украинцев.Зато украинский Кабмин 21 июня забронировал от мобилизации всех сотрудников 133 получающих иностранные гранты общественных организаций, признав их "критически важными".Почему Запад зациклился на ПВОПомощь западных партнеров Украине продолжает выглядеть двусмысленно и появляется все больше доказательств, что цели этой помощи совсем не те, на которые надеется Зеленский.Так, в Офисе украинского президента сообщили, что недавно подписанное оборонное соглашение с Польшей "предусматривает возможность перехвата российских ракет и дронов". Однако на самом деле в документе указано, что будет продолжен диалог о целесообразности перехвата исключительно тех ракет и дронов, которые будут лететь в сторону Польши и исключительно "соблюдая необходимые процедуры, согласованные государствами и причастными организациями". Министр же обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прямо сказал, что Варшава не будет сбивать российские ракеты над Украиной без согласия НАТО, а в НАТО и в первую очередь в Вашингтоне не согласны. "Мы хотим искать способы, чтобы Украина была эффективна, но мы не хотим эскалации. Это было бы нехорошо для украинцев, это было бы нехорошо для поляков, это было бы нехорошо для кого-то. Мы не хотим, чтобы Путин получил аргументы, что война была спровоцирована НАТО, что это война между Россией и Западом или между Россией и США", — заявил спикер Белого Дома Кирби. На том вопрос и закрыли.Кстати, такой же конфуз получился с британцами. Новый премьер Кир Стармер сказал, что Киев должен сам решать, как использовать британские ракеты, "в соответствии с международным гуманитарным правом" и "в оборонительных целях", что Зеленский тут же воспринял как разрешение бить вглубь России. Начштаба британской обороны Тони Радакину пришлось разъяснить украинских властям, что Киев может сам решать, как использовать ракеты, но только на территории Украины.Что касается передачи Польшей Украине эскадрильи МиГ-29, это может быть сделано только после того, как НАТО даст Польше новые истребители вместо этих. То есть вопрос тоже закрыт. Варшава "кинула" Киев даже с дополнительными поставками электричества, пообещав такие поставки только в случае, если ЕС освободит Польшу от налога за выбросы угольных ТЭС и если оплату поставок Украине осуществит Брюссель.Таким образом, вообще не понятно, в чем смысл оборонного соглашения, кроме красивого названия. Ах да, Польша будет "поощрять" украинцев возвращаться домой для службы в ВСУ. "Поощрение" в виде создания добровольческого легиона из беженцев мы обсуждали выше.Реальную военную помощь продолжают оказывать Чехия и Германия. Прага передаст Киеву еще 50 тыс. боеприпасов и будет продолжать передавать примерно такие объемы до конца года. Нельзя сказать, что это совсем ничего и ни на что не повлияет, но все же обещанные изначально объемы были иными, а расход боеприпасов, который может хотя бы выровнять ситуацию на фронте, как говорят украинские военные, гораздо больше. Новый пакет военной помощи Берлина тоже выглядит жидковато: боекомплекты к "Леопардам" (но не сами "Леопарды"), две самоходных РЛС, 30 разведывательных дронов, 200 мобильных глушилок, 10 автономных катеров, 4 инженерных танка, 10 броневиков, 3 джипа и разное по мелочи. По сути, передают штучные экземпляры техники и немного расходников, поскольку больше передавать нечего. Ну и внутреннее недовольство в Германии — тоже фактор. Да, политическое руководство страны полностью движется в фарватере Вашингтона, но есть оппозиция, есть бизнес, уже много потерявший из-за продолжающейся войны, есть недовольное население. А тут еще Die Welt со ссылкой на источники в немецкой следственной группе выдает, что "украинская группа" планировала взорвать "Северный поток" еще до присоединения Крыма к России. "Это может серьезно повлиять на готовность немцев поддерживать Украину", — пишут журналисты.Так что Шольц вынужден вести себя двусмысленно. Выйти всерьез из дискурса: "Украина должна победить" он не может, но все же призывы Зеленского отменить все ограничения на использование западного оружия он отвергает регулярно. Все аргументы, почему Украина не получает того, что хочет, сводятся к опасению перерастания локальной войны в войну между Россией и НАТО (не говоря уже о непонимании, как поведет себя в таком случае Китай). И это не популистский прием, а сущая правда, из которой и надо исходить, разбираясь в нынешней позиции западных стран.Вот уже и The New York Times со ссылкой на американских чиновников пишет, что цель войны — не вернуть всю территорию Украины (что "практически невозможно"), а сохранить украинскую государственность для "западного будущего". В США не слишком опасаются значительных территориальных успехов России в ближайшее время, но никто не знает, что будет потом, как поступит Трамп, сколько под ударами продержится украинская инфраструктура. Если это так (а, видимо, это так), крайне слабые американские поставки, при том, что в отличие от ЕС, у США куча техники и оружия, имеют свое рациональное объяснение. Американцы нацелены на укрепление ПВО Украины, которое на поле боя сейчас не дает ничего, но сможет обеспечить безопасность страны в будущем. Стоят все эти Patriot, NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS, Gepard безумно дорого, за эти деньги можно было бы поставить огромное количество танков и БТР, так необходимых новым бригадам из мобилизованных, но нет — все разговоры только о ПВО. По крайне мере, до гипотетических мирных переговоров осенью. Если они сорвутся, а шанс на это очень велик, после избрания Трампа поставки техники могут возобновиться. Да, Трамп хотел бы это провернуть руками европейцев, но у них реально в промышленных объемах больше ничего нет. Разве что они заплатят за американское оружие.Что решит проблему и что может помешатьЗеленский обозначил цели Украины в войне, еще раз зафиксировав изменение позиции — сохранение людей и государства важнее территорий. Конечно, он уточнил, что от общих требований границ 1991 года отказаться он не может, но это уже демагогия. Мало того, советник главы ОП Подоляк допустил, что мирные переговоры с Россией можно начать через посредников.Желающие тут же появились. Премьер-министр Болгарии Димитар Главчев заявил, что посредником может быть его страна. Повторить "успех" 2022 года, по словам главы МИД Хакана Фидана, не против и Турция. Но эти страны всерьез рассматривать сегодня невозможно. Как, на самом деле, и Венгрию, несмотря на челночную дипломатию Орбана и его взлетевший в Евросоюзе авторитет после того, как он возглавил третью по численности фракцию в Европарламенте.Зеленский считает, что роль посредника могут сыграть США, Китай или Евросоюз. Евросоюз отпадает не только потому, что через поставки вооружений является участником конфликта (такова позиция России), но и не может никому ничего гарантировать. США — более сильный гарант, но тоже не для России. Поэтому вряд ли у Китая есть серьезные конкуренты.После визита Орбана Си Цзиньпин призвал к скорейшему прекращению огня, условием чего назвал "положительную энергию" всех крупных стран. А три принципа начала диалога, которые он назвал, пожалуй, вполне удовлетворяют интересам всех сторон (кроме Зеленского): театр военных действий не должен расширяться, боевые действия не должны перерастать в более высокую стадию эскалации и стороны "не должны подливать масла в огонь".Проблема в том, что стороны подлили. Массированный ракетный удар по Украине 8 июля с десятками жертв — тому печальный пример. Жертв никто не хотел, но они есть и это факт."В последующие 2-3 месяца жертв будет больше, чем за последние полгода", — такой общий вывод сделал Орбан. Эскалация перед переговорами.Интересно, что удар 8 июля выявил общественные изменения на Украине. Многие блогеры-миллионники впервые высказались о переговорах, которые должны спасти тысячи жизней, а план выхода на границы 1991 года назвали "политическими играми". Радикальные медиа, конечно, объявили их распространителями "неприкрытых российских нарративов" и некоторых блогеров даже вызвали на беседу в СБУ. Но факт остается фактом — прекращение войны без возврата территорий больше не является на Украине табуированной темой. Ее обсуждают и у нее есть сторонники.Небезынтересно и письмо, которое он написал руководству ЕС. Письмо непублично, но его слили.Как утверждает Орбан, обе стороны считают, что время на их стороне, а перемирие будет в интересах противника: Путин надеется на превосходство России и говорит, что Украина теряет 40-50 тыс. солдат в месяц, Зеленский — на помощь Запада и внутреннюю дестабилизацию в РФ, если ее удастся вынудить провести новую мобилизацию (что явно тщетно). Это не значит, что мирный договор не возможен, но это значит, что до момента его подписания военные действия будут продолжаться. Впрочем, если верить Орбану, Путин готов рассмотреть любое предложение о прекращении огня, "которое не будет служить скрытому перемещению и реорганизации украинских войск".Также Орбан говорит, что и Путин и Си убеждены, что мирные переговоры состоятся до конца года, а стамбульский документ с некоторыми поправками все еще актуален. Что касается китайско-бразильского плана, его рассматривают, но решения пока нет. С учетом вышесказанного это понятно, поскольку китайско-бразильский план как раз про остановку огня до начала переговоров.Показательна поездка Орбана (после Киева, Москвы и Пекина) к Трампу. Он еще не президент, но все уже всё понимают. Особенно после неудавшегося покушения. "Мы обсудили способы установить мир. Хорошая новость: он решит эту проблему!", - написал Орбан в соцсетях по результатам встречи. Как именно решит — пока загадка, но, учитывая, что лидер Венгрии в ЕС представляет интересы Китая, можно предположить, что у Си и Трампа есть некое общее понимание вопроса. Что это значит — отдельная большая тема.Если вкратце, то Орбан, Трамп, Си, Лула, индийский премьер Моди, который на встрече с Путиным говорил очень витиевато (правда было подписано заявление о том, что войну надо завершить путем "вовлечения обеих сторон" в диалог) и даже Путин, согласны, что новая граница РФ и Украины пройдет там, где проходит фактическая линия фронта. В добавок к этому — отмена санкций, возвращение замороженных активов, ограничение численности ВСУ, нейтральный статус Украины с правом вступить в ЕС и права для русскоязычных граждан Украины.

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