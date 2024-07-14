https://ukraina.ru/20240714/1056245729.html

Связь покушения на Путина с покушением на Трампа, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 июня

Связь покушения на Путина с покушением на Трампа, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 июня - 14.07.2024 Украина.ру

Связь покушения на Путина с покушением на Трампа, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 июня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала покушение на 45-го президента США Дональда Трампа. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-07-14T13:00

2024-07-14T13:00

2024-07-14T13:00

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Свой комментарий по поводу покушения на Трампа Захарова разместила у себя в телеграм-канале."Бобби Кеннеди, сын Роберта Ф.Кеннеди-младшего о неспособности американских спецслужб защитить кандидата в президенты : "Незащищённая крыша в 150 ярдах от нас. Многочисленные свидетели, они кричали на секретную службу и снимали в течение 3-4 минут, пока видели, как парень с винтовкой подполз к месту и прицелился. Возьми свою Секретную службу и засунь его себе в задницу! Молюсь за Трампа и его семью". Дорогой Бобби и все те, кто голосуют в США за поставки Зеленскому оружия: 1. Может, лучше на эти деньги профинансировать американскую полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США? 2. Вчера один из главарей киевского режима Буданов* открыто признался, что украинская разведка готовила покушения на президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы. 3. Массированным финансированием и бесконтрольной поставкой вооружений Вашингтон на Украине создал террористическую структура - киевский режим. Это машина убийств, подрывов, уничтожений, терактов как в отношении политических фигур, так и в отношении гражданского населения. Один только сайт "Миротворец", опекаемый американцами, чего стоит - буквально таблица ликвидации журналистов и общественных деятелей", - отметила Захарова.Она указала, что США уже создали угрозу самим себе."Соединённые Штаты Америки должны инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентам, странам и народам, спонсированию терроризма. Колокол звонит уже по Вашингтону!" - подытожила Захарова.Днём ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал, что его ведомство готовило покушения на президента России Владимира Путина."Они (попытки покушения — Ред.) были, но, как видите, тоже пока неудачны", - отметил глава украинской военной разведки.Тем временем в США задаются вопросом о том, как покушавшийся на Трампа смог совершить пять выстрелов. Так, американские СМИ распространяют видео со свидетельствами участников митинга, которые обратили внимание на странного мужчину, взбирающегося на крышу здания рядом. Они рассказали, что сообщили об этом в полицию, но та не прореагировала.При этом в США уже придумали анекдот, посвящённый правительственной Секретной службе — именно она занималась охраной мероприятия с Трампом."Почему на той крыше [со стрелком] не было Секретной службы?" "Нет нужды держать на одной крыше и ЦРУ, и Секретную службу", - гласит тот.Российский военкор Александр Коц указал на то, что сторонники Демократической партии США сейчас напоминают украинских "национал-патриотов"."Демократы в США сейчас очень напоминают политических украинцев. В соцсети Х среди них популярен хештег #howdoyoumiss - что ж ты промахнулся. Изгаляясь в зубоскальстве (ну чисто по-украински!), одни утверждают, что Трамп обстрелял сам себя и подстроил покушение. Другие - корят убийцу в том, что он не довел дело до конца: "Ты мог бы спасти страну! Как ты промахнулся в эту большую глупую башку?! Ты подарил ему победу на выборах!" Очень знакомые инфернальные пляски. Третьи, разумеется, тонут в конспирологии. Смешной но показательный мем: "Почему на той крыше не было Секретной службы"? "Потому что нет нужды держать на одной крыше и Секретную службу, и ЦРУ". Все с прискорбием констатируют, что победа на выборах Трампу теперь обеспечена", - отметил Коц.При этом он заявил, что не понимает радости некоторых российских комментаторов по поводу вероятной победы Трампа на выборах президента США."Не знаю, откуда такая радость у некоторых наших наблюдателей по этому поводу. При "пророссийском" Трампе, напомню: произошли высылки российских дипломатов из США. Были закрыты здания дипмиссии в Сан-Франциско и торгпредства в Нью Йорке; в обнародованной 18 декабря 2017 года новой Стратегии национальной безопасности США Россия была названа "ревизионистской державой", которая противостоят США; за 2018 год было введено 6 пакетов санкций: за Крым, за покушение на Сергея Скрипаля и т. д.; за 2019 год в Америке было принято 7 пакетов санкций; удары по Сирии; выход из соглашения "О ракетах средней и малой дальности" по инициативе президента США; выход США из договора по открытому небу", - напомнил Коц.Он также указал на политику США в отношении Украины во время президентства Трампа."При Трампе Госдепартамент США подтвердил намерение американской администрации начать поставки Украине летального оружия. Летальное оружие, поставки которого начались в 2018 году, включали в себя крупнокалиберные снайперские винтовки, боеприпасы и запчасти к ним, а также современные ПТРК FGM-148 Javelin В последний год правления Трампа Украине американского оружия за год продано на $510 млн. В предыдущие же годы Вашингтон поставлял Киеву военных грузов в среднем на $170-250 млн. Понятно, что часть решений Трампом были приняты под давлением Конгресса. Но это лишний раз показывает американскую модель, которая больше зависит от внутриполитической конъюнктуры, а не желания и воли одного человека. А значит надеяться надо в первую очередь на собственные силы", - подчеркнул военкор.Тем временем стало известно о жертвах украинских обстрелов в российских регионах.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 51 удар.На донецком направлении ВСУ осуществили 29 обстрелов, на горловском — 21 обстрел, на волновахском — 1 обстрел, выпустив всего 138 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц, в том числе ребёнка 2012 года рождения. Огнём ВСУ было повреждено 1 жилое домостроение.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 16 снарядов калибром 155 мм, по Калининскому и Никитовскому районам Горловки — 7 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 26 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Великая Лепетиха — 4; Днепряны — 4; Каховка — 4; Алёшки — 5; Голая Пристань — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каиры, Горностаевка, Алёшки и Таврийск.Как сообщили в администрации Горностаевского округа, за сутки ВСУ нанесли по территории округа 8 артиллерийских ударов."Обстрелам подверглись населённые пункты Каиры, Горностаевка и Заводовка", - указывалось в администрации округа.Пострадавших от украинской агрессии среди мирного населения не было.По информации администрации Великолепетихского округа, в минувшие сутки ВСУ нанесли по округу 17 ударов."Вражеским обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Великая Лепетиха и Князе-Григоровка. Пострадавших среди мирного населения нет", — сообщили в администрации округа.Утром 14 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе совершены атаки по следующим населенным пунктам: посёлки Малиновка и Октябрьский, сёла Журавлевка, Беловское, Щетиновка, Ближнее, Драгунское, Нечаевка, Пушкарное, Севрюково, Черемошное, Ясные Зори и хутор Церковный. Противник выпустил 9 БпЛА, 7 из которых были сбиты системой ПВО, и совершил 3 обстрела, выпустив 14 боеприпасов. В результате атак повреждены один автомобиль, один частный дом, социальный объект и коммерческий объект. В посёлке Октябрьский после сброса боеприпаса с беспилотника на автомобиль ранен один человек. Мужчине с осколочным ранением шеи врачи городской больницы №2 города Белгорода оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", - отмечалось в сводке.В Борисовском районе по селам Байцуры и Грузское выпущено 3 БпЛА. Пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе по селу Новопетровка была совершена атака с помощью одного беспилотника. В результате атаки поврежден забор частного домовладения. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 15 боеприпасов в ходе 4 обстрелов. Пострадавших и разрушений нет."В Грайворонском городском округе город Грайворон, посёлок Горьковский, а также сёла Дорогощь, Дроновка, Козинка, Безымено и Мокрая Орловка подверглись атаке с помощью 12 БпЛА и 2 боеприпасов в ходе одного обстрела. Системой ПВО сбит один беспилотник. Повреждения выявлены в 4 частных домовладениях и 2 автомобилях. В селе Мокрая Орловка в результате атаки беспилотника пострадал один мирный житель. Мужчина с осколочным ранением мягких тканей головы и баротравмой госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь ему оказывается", - указывалось в сводке.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Демидовка, Поповка, Староселье, Теребрено и Репяховка выпущено 10 боеприпасов в ходе 2 обстрелов, также нанесены удары с помощью 5 БпЛА. Системой ПВО сбит один беспилотник. В 7 частных жилых домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, фасады, заборы и надворные постройки. Осколками посечены один автомобиль и 3 хозпостройки."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, селам Муром, Нежеголь, Зиборовка и хутору Марьино выпущено 17 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 5 беспилотников. Сегодня утром в Шебекинскую ЦРБ обратился ещё один пострадавший, который был ранен вчера в результате обстрела города Шебекино. Таким образом, в Шебекинском городском округе пострадали 10 мирных жителей: 9 пострадали в результате обстрела Шебекино и один человек был ранен в поселке Красное. Шестерым раненым оказана амбулаторная помощь, они отпущены домой. Четверо пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу, из них в тяжелом состоянии мужчина с открытой черепно-мозговой травмой. Медики оказывают всем пострадавшим всю необходимую помощь. Повреждены 5 МКД, 34 автомобиля, 16 частных домовладений, 2 надворные постройки, один соцобъект и 3 коммерческих объекта", - отмечалось в сводке.Позже Гладков сообщил об артиллерийском обстреле Шебекино. Пострадавших не было. Различные повреждения выявлены в 7 частных домовладениях. Спустя некоторое время губернатор сообщил об атаке на посёлок Октябрьский."Посёлок Октябрьский Белгородского района подвергся обстрелу ВСУ из РСЗО. По предварительной информации, ранены 4 мирных жителя, в том числе 9-месячный ребенок. Две женщины и мужчина доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу №2 города Белгорода. У всех троих минно-взрывные травмы и баротравмы. Они госпитализированы в профильное отделение. Ребёнок доставлен бригадой СМП в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Предварительно, у мальчика минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков.В посёлке на текущий момент повреждения зафиксированы в 17 частных домовладениях."Это и только это может иметь значение для нас. Только это нужно обсуждать, и реагировать. Кто кого не дострелил в США не имеет значения. Волки от испуга, скушали друг друга. Да и ладно. У нас война, Белгородчина в огне. Трамп без нас разберётся, как сделать нам ещё хуже", - прокомментировал атаку на Октябрський журналист и вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О покушении на Трампа - в статье Виктории Титовой "Покушение на Трампа: версии, прогнозы"* - внесён в список экстремистов и террористов

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, сша, украина, россия, дональд трамп, мария захарова, александр коц, вооруженные силы украины, цру