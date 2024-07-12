https://ukraina.ru/20240712/1056212039.html

Жирный борщ и Украина. Какие блюда из олигархов этой страны приготовят повара Запада

Жирный борщ и Украина. Какие блюда из олигархов этой страны приготовят повара Запада - 12.07.2024 Украина.ру

Жирный борщ и Украина. Какие блюда из олигархов этой страны приготовят повара Запада

МВД России объявило в международный розыск президента ФК "Металлист", одного из крупнейших олигархов Украины Александра Ярославского.

2024-07-12T13:21

2024-07-12T13:21

2024-07-12T13:51

эксклюзив

украина

олигарх

александр ярославский

розыск

игорь коломойский

нефть

харьков

мариуполь

леонид кучма

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Он объявлен в розыск по уголовной статье. По какой именно - не уточняется, но предположение можно сделать.Как украинские олигархи украли у России нефтьЕще в 2022 году суд Казани сообщил, что в период 2006 - 2007 годов предприниматели Украины Коломойский, Боголюбов, Ярославский и глава правления "Укртатнафты" Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, с корыстной целью присвоили 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 миллионов долларов.Нефть была поставлена на предприятие "Укртатнафты" в Полтавской области.Тогда же, в 2022, вся группа - Коломойский, Боголюбов, Ярославский и Овчаренко - были заочно арестованы Вахитовским судом Казани.Суды по этому делу шли давно и долго. В 2016 году Высокий суд Англии отклонил иск "Татнефти" к группе Ярославского. Таким образом, в многолетней тяжбе была поставлена точка. В пользу Ярославского. Так, видимо, казалось тогда украинскому олигарху.Это вообще долгая история. Настоящий экономический детектив, в духе после - советской Украины. С кражами, грызнёй элит между собой, отсутствием закона и превращением когда-то процветавшей республики в территорию сплошного экономического и правового "Гуляй-поля".Если очень коротко, то вначале, ещё при президенте Кучме, было создано предприятие "Укртатнефть", которое получало нефть для Украины от "Татнефти". Потом "Укртатнефть" была выкуплена "Татнефтью", но суды Украины признали сделку... недействительной.С 2007 года контроль над "Укртатнефтью" рейдерским образом перехватила группа Коломойского, к этому времени и относятся хищения нефти украинскими "бизнесменами".С того времени и идут суды. Сумма ущерба может достигать в итоге 4 миллиардов долларов.Выгодный бракА началась карьера будущего почетного гражданина города Харькова, владельца ФК "Металлист" и одного из крупнейших олигархов Украины с удачной женитьбы.Первый брак Ярославский заключил с дочерью харьковского губернатора Масельского Ириной.С этого момента пошла необычайная полоса везения в его жизни.Но потом брак распался. Почти сразу после кончины тестя губернатора.Ярославский женился второй раз - на дочери брата Людмилы Кучмы Юрия Туманова. Этот романтический союз тоже оказался коммерчески успешным. Империя Ярославского продолжала формироваться и укрепляться.Кстати, таким образом Ярославский стал родственником и другого олигарха - Виктора Пинчука, который был и остаётся мужем дочери Леонида Кучмы.Ярославский и Пинчук вместе посещали форум в Давосе, вместе "донатили" демократической партии США и активно поддерживали лично Хиллари Клинтон.После ухода с политической сцены президента Кучмы Ярославский, разумеется, в очередной раз развелся.И женился уже, наверное, по исключительно личной симпатии - на молоденькой "вице мисс Харькова", победительнице местного конкурса красоты по имени Марина.А как же бизнес? Его поддерживали Пинчук и Арсен Аваков, который после Майдана стал на долгие годы главой украинского МВД. А до этого был губернатором Харьковской области и дружил с Ярославским.Жирный борщ"Всё равно ищешь, где борщ густой и жирный. Туда и направляешь свои усилия. А жирный в тяжёлых индустриях."Так описывал свои предпочтения в бизнесе Александр Ярославский, которого называли "самым незаметным олигархом Украины".Он действительно никогда не был так известен, как Ахметов, Пинчук, Порошенко или Коломойский с Боголюбовым.Просто не любил публичность. Тем более что продвигался Ярославский благодаря выгодным бракам. Зачем это афишировать?Но в Харькове, на его родине, его знали, безусловно, все. Хотя, строго говоря, родился Александр Владимирович в городе Мариуполе, но вся его взрослая жизнь и карьера связаны с Харьковом.Ярославский в городе владел очень заметными объектами.Владелец футбольного клуба "Металлист".Хозяин отеля "Палас отель" на главной площади города.Владелец аэропорта "Харьков".Знаменитый завод "ХТЗ" был под управлением его компании.Это, конечно, только верхушка айсберга. Основной капитал, который принадлежал Ярославскому, находился, действительно, в тяжелой индустрии.Например, знаменитый рудник "Сухая балка" в Кривом Роге.Но дальше с Ярославским произошла серия крупных потрясений, в результате которых жизнь олигарха изменилась.И началом этого процесса стал Майдан, так называемая "Революция достоинства". Это было начало уничтожения и страны, и самих местечковых олигархов.Правда, любители "жирного борща" этого тогда совершенно не понимали.Поддержка МайданаЯрославский, как и все олигархи Украины, стоял "за Майдан". Имел к тому основания: команда Януковича отобрала у него футбольный клуб "Металлист". Хотя он его продал, и за вполне приличную сумму, Ярославский счёл себя обиженным.Как обиженными считали себя большинство олигархов Украины.Все большие состояния на Украине были сделаны еще в годы правления Кучмы, продолжались при следующих президентах и зиждились на наглейшей приватизации всего, чем владел народ Советской Украины.Причём чем дальше "по номеру" шёл президент, тем более наглой была приватизация.Тот же Ахметов начинал с предприятий Донбасса. Продолжил захватом комбината имени Ильича и "Азовстали" в Мариуполе. А закончил приватизацией теплоэлектростанций, государственных электросетей и теплосетей Украины.Да, большая часть населения Украины уже лет 10-15 платит деньги за тепло и электричество частным компаниям. В первую очередь Ахметову.Конечно, тем же путём шел Ярославский и другие крупнейшие расхитители Украины.Он шёл туда, где "борщ густой и жирный".Что такое рудник "Сухая балка" а Кривом Роге? Это богатейшее месторождение железных руд и кварцитов. Залежей хватит для бесперебойной работы комбината на 25 лет минимум. Кварцитов - на несколько сот лет.Рудник сегодня полностью принадлежит предприятиям Ярославского, которые юридически расположены за рубежом.За рубеж, видимо, сегодня уходит и продукция комбината. Раньше её поставляли на комбинат имени Ильича в Мариуполь и на "Арселор Миттал" в тот же Кривой Рог.Но в Мариуполь, естественно, теперь не поставляют. А "Арселор", бывший комбинат "Криворожсталь" имени Ленина, жалуется, что вот-вот закроется. Из-за тотальной мобилизации комбинат лишился уже лучших сталеваров, пытаются завлечь в сталевары женщин. Но получается не очень.Тем не менее, "Сухая балка" выплатила Ярославскому и в прошлом году миллиард гривен из прибыли. И в этом году собираются выплатить такую же сумму.У Ярославского есть и другие наваристые "борщи", но уже, конечно, их значительно меньше.Что же произошло?Активисты провокаторы и олигархиДа, Ярославский с восторгом поддержал Майдан, как и все олигархи Украины. Они его в большой степени и проплатили, вместе с западными спонсорами.Широко разошлось видео, как счастливый Ярославский знакомится с Парасюком, "активистом Майдана", а проще говоря - провокатором.Парасюк был тот самый активист, который призвал не соблюдать соглашение западных послов с Януковичем и продолжать штурм правительственного квартала.Конечно, виновен был в том не Парасюк, а закулисные организаторы Майдана, но тем не менее, Парасюк был тем самым зловещим лицом правительственного переворота в Киеве.Как радовался Ярославский этой встрече, как жал руку Парасюку. Говорил, что счастлив видеть "того, кто свергнул Януковича".И какое-то время после Майдана украинские олигархи действительно процветали. Но не все.В 2019 году Коломойский и группа других олигархов Украины привели к власти Зеленского."Чем комик хуже кондитера?" - задавал риторический вопрос Коломойский, намекая на основной актив своего заклятого врага, президента Порошенко - кондитерскую фабрику "Рошен".В 2019 году "тихий" Ярославский занимал 16 место среди богатейших людей Украины.В 2020 году он уже на 10 месте.Ярославский всегда умел договариваться. Договорился и с этой властью. Тем более, что ничего ведь не поменялось на Украине. Поменялась только ширма с надписью "президент", за которой толпились всё те же.Но на самом деле всё поменялось. Только, казалось бы, ушлые и чуткие к любым переменам олигархи этого не поняли.С приходом Зеленского на Украину как на полностью свою добычу стал смотреть иностранный капитал. Все эти фонды Сороса, "Блэк Рок" и другие - все хотели себе куски Украины.Зеленский как самостоятельная фигура просто не существовал.Это было очень удобно украинскому олигархату, который хотел поживиться остатками Украины.Но эта же слабая, никакая политическая фигура была чрезвычайно удобной и для Запада.Управление страной было перехвачено.Как в свое время группа Коломойского перехватила контроль над "Укртатнафтой", так теперь большие рыбы, то есть акулы капитализма, перехватили контроль над всей Украиной.Авария на трассеВ феврале 2022 года Ярославский, на трассе под Харьковом (ехал, по слухам, с вечеринки у местного мэра), управляя автомобилем "Геленваген", сбил человека насмерть и скрылся с места преступления.Машину олигарха установили по оторванным номерам, оставшимся на трассе. Также осталось видео на камерах наблюдения.Но Ярославский срочно улетел за рубеж. Поэтому тестов на алкоголь не проходил. А его службы сообщили, что за рулем сидел в тот вечер якобы другой человек. Явился в полицию Харькова с повинной вместо олигарха мелкий клерк из офиса Ярославского.Обычно человеку такого уровня все подобное на Украине сходило с рук. Но не в этот раз.Поднялся грандиозный скандал. Дело оказалось на контроле у прокурора Украины Венедиктовой. За попытку подменить виновного в преступлении был снят с должности глава полиции Харькова.В то же самое время несколько ДТП с участием "слуг народа" тихо замяли.Причина такого преследования Ярославского, конечно, заключалась в том, что его активы понадобились кому-то другому. Другим украинским олигархическим группам (а за ними всеми на Украине уже давно стоят западные "инвесторы").Ну а президента - арбитра, роль которого успешно выполнял, видимо, из всех президентов Украины только президент Кучма, на Украине уже давно не было. Последний, "зелёный", никаким арбитром не был по определению.Поэтому это был закономерный итог для любителей Майданов и государственных переворотов.Вы хотели слабую власть? Вы её получили. Теперь некому защитить вас от "страшного оскала капитализма".Хищники пожирают хищников. Большие рыбы пожирают маленьких.Где олигархи?И где же сегодня любители Парасюков и "революций достоинства"?Достаточно посмотреть на список тех, кто был в первой десятке самых богатых украинцев списка "Форбс" в 2020, например, году.Константин Жеваго - за рубежом, на него заведено уголовное дело на Украине, возможна экстрадиция.Геннадий Боголюбов - бежал за рубеж по поддельному паспорту.Игорь Коломойский - уже больше года находится в СИЗО Киева.Гереги, Порошенко, Пинчук, Косюк и Ахметов - пока держатся в "олигархах", но тоже будут без сомнения, раскулачены."Тихий" Ярославский чудом избежал уголовного дела по ДТП. Но оно в любой момент может быть поднято. Проживает за рубежом. Кормится пока с "Сухой балки".Миллиардеров не спасают ни деньги, ни капитализации на зарубежных биржах. Ни вышиванки, которые они судорожно надевают на все мероприятия. Ни спонсирование ВСУ.Кстати, Ярославский и деньги ВСУ обещал, и яхту "Кайзер" для восстановления Харькова продать обещал (конечно же, не продал). И ремонтировал технику ВСУ на ХТЗ.Их судьба ясна. Слабое государство их защитить не может. Территория "батьки Махно", в которую им хотелось превратить Украину, не в состоянии защитить себя от зарубежных "фундаторов".Но эту ловушку они создали для себя сами, своими руками.И войну поддерживали, спонсировали и по сути, сами к войне свою страну и привели. Бесконечными дрязгами, грызней, постоянным ослаблением государства.Окончательно добив Украину "зелёной" властью. Они уничтожили парламент, заведя туда некомпетентных депутатов, "свадебных фотографов". Уничтожили все ветви власти, посадив в кресла прокуроров, судей, СБУ и МВД случайных людей. Выбрали с помощью технологии одурачивания масс в президенты некомпетентного, не готового к этому человека.Слабое, управляемое извне государство кинулось исполнять приказ Бориса Джонсона: "продолжайте воевать".Нет лидера, нет уже ни государства, ни олигархов.Но чего же можно было еще от них ожидать, с таким уровнем философского осмысления действительности: "ищу борщ пожирнее".О судьбе и будущем другого украинского олигарха - Коломойского, - в статье Владимира Скачко Беня за папаху. Кто расплачивается с США олигархом Коломойским*

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