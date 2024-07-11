https://ukraina.ru/20240711/1056188185.html

Украинская парадигма: хочешь мира – работаешь на Кремль

Украинская парадигма: хочешь мира – работаешь на Кремль - 11.07.2024 Украина.ру

Украинская парадигма: хочешь мира – работаешь на Кремль

Запрос на переговоры и мир в украинском обществе стал оформляться в конкретные предложения. Голос тех, кто высказывается за начало переговоров, становится все громче. Правда, власти пока не поддерживают эту инициативу снизу и даже наоборот – объявили кампанию по дискредитации "миротворцев".

2024-07-11T21:49

2024-07-11T21:49

2024-07-11T21:50

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Так на днях несколько известных украинских блогеров, которые имеют миллионную аудитория, высказались против продолжения эскалации и предложили искать иные пути окончания военного противостояния. Блогер Александр Волошин заявил, что "мы не вывозим эту войну и нужно быть умнее", а Мила Бараева призывает закончить кровопролитие любым способом, только бы не погибали дети. Некоторые украинские политики, также высказались за начало поиска компромиссов. Можно ли считать слом настроений среди украинцев усталостью от войны и зарождением нового тренда.Украинский журналист Макс Назаровдрузья, а что я там пропустил? блогеры-миллионники начали массово говорить о мире и на них наехали други недоблогеры-недомиллионники? давайте разберем: во-первых, если блогеры заговорили, значит это кому-то нужно во-вторых, не важно, что там говорят блогеры, важна реакция их подписчиков (не буду долго писать, просто зайдите и почитайте комментарии любого политика под любым пафосным постом о войне, настроения понятны) третье - кто-то убедил себя в том, что война может быть "перманентной"? (только те, кто на ней хорошо зарабатывает) война не может стать нарицательным для современного человека, это не норма (норма для тех, кто на ней зарабатывает) (и как же все надоели примерами Израиля! люди, там другая война, там другой социум, там другое все! и мы не станем израильтянами никогда) четвертое - эта война не изменила, не создала что-то новое революционно правильное в нас (в стране и государстве), хотя надежды были, она усугубила многие процессы внутри, вы сами знаете о чем и ком я, пятое - человеку свойственно в какой-то момент открывать глаза и видеть перед собой реальность. реальность, а не марафон желаний, это часто больно, но надежно поэтому все и завыли, завыли громко, и тише уже не станет решение выписывать не буду, читайте истории войн и "миров", все уже провоёвано и рассказаноУкраинский политолог Константин БондаренкоВчера Офис президента дал команду всем своим информационным ресурсам и работающим на Банковую "экспертам" начать травлю тех, кто хотя бы намекнули на необходимость переговоров с Россией. В выражениях не стеснялись: посадить, сломать челюсть, уничтожить, "куда смотрит СБУ?" и т.д. Обещания "прийти и разобраться", "заставить извиняться на камеру". Пошли на откровенную ложь: телеграм-канал "Вертикаль" использовал сотни раз опровергнутую ложь о российском гражданстве Вадима Новинского. Тонны грязи вылили на народных депутатов Евгения Шевченко и Артема Дмитрука. И это все не смотря на то, что в публикациях не было никакой крамолы - блогеры и политики высказали то, что уже давно накипело на душе у подавляющего большинства украинцев: нужны переговоры о мире! За это на них были спущены все информационные собаки. Сегодня апофеозом стало заявление Андрея Ермака о том, что никаких переговоров быть не может, и что капитуляция на условиях Путина приведет к уничтожению тех, кто за нее ратует (так и не понятно - это угроза или предупреждение?). Одним словом, формула Бориса Джонсона "Давайте лучше воевать!" и далее является актуальной. Джонсон политически умер, но дело его живо… И да! Читайте гениального Карла фон Клаузевица. Он все написал 200 лет тому назад и выделил следующие причины, способствующие прекращению войны. Первой из них является слишком высокая цена победы по числу человеческих потерь. При проведении войн господствует политическая цель, ценность которой определяется размером тех жертв "которыми мы готовы купить ее достижение". То есть, как только потребуется затрата сил, превышающая ценность политической цели, от последней приходится отказываться. Вторая причина, понуждающая политика к возвращению в состояние мирного сосуществования – принципиальная невозможность достижения победы над противником ввиду примерного равенства сил противоборствующих сторон. Клаузевиц подчеркивает, что в войнах, где "ни та ни другая сторона не в состоянии окончательно лишить своего противника возможности сопротивления, мотивы к заключению мира у обеих сторон то растут, то уменьшаются в зависимости от оценки вероятности будущих успехов". Третья причина – исчезновение основания применения насилия для достижения успеха. И наконец, причина главная, которая всегда должна быть на уме не только у политика, но и у военного: мир есть не только средство, но и цель политики, а следовательно, и войны. Перефразируем классика: "Учение Клаузевица всесильно, потому что оно верно".Политолог Максим ЖаровПервые проблески антивоенного движения на Украине. Несомненно, пока это искусственный процесс. В эти дни оставшийся без брони от мобилизации НКО-сектор отчаянно торгуется с Банковой за право получить эту бронь. И всплеск "антивоенных" эмоций может быть связан именно с этим торгом. Однако тем не менее внутреннее "раскачивание" Украины, ведущее к политической трансформации на Банковой, уже ведётся. Посмотрим, что будет в сентябре, ближе к финалу американских выборов.Народный депутат Евгений ШевченкоСтрана больно восприняла удар по Охматдету. И это ясно. Дети. Раздаются обвинения в нашу сторону, что это наша ракета ПВО попала не туда. Конечно, россияне не признают своей вины в этом. Но значение имеет причинно-следственная связь.Если бы Россия не нанесла эту ракетную атаку, ничего бы не было. И это совершенно логично. Но, если придерживаться этой логики, причинно-следственная связь между выходом из переговоров весной 2022 года и продолжение войны являются последствиями не только вчерашней атаки, но и неотвратимостью последующих подобных атак и жертв. Тогда причиной выхода из переговоров были события в Буче.Тоже были болезненные эмоции. И общественное мнение было единодушным.Не простим и никаких переговоров с убийцами. А потом погибли еще десятки тысяч наших соотечественников. Сейчас я вижу повторение ситуации. Но политик не должен рефлексировать как простые люди. Политик как хирург, который не должен проявлять никаких эмоций, когда делает сложную операцию больному. Ибо эмоции мешают его разуму спасать жизнь своему пациенту. Так и здесь. Несмотря на общественные эмоции, политик обязан действовать хладнокровно и разумно. И действовать уже нужно так, чтобы сохранить жизнь тем, кто сейчас читает эти ленты, и даже жизнь тех, кто не согласен с тем, что я написал, и осуждает меня. Но больной, под скальпелем хирурга, тоже его ругает. И что из этого, хирург должен остановиться спасать его жизнь? Все это нужно заканчивать ради сохранения жизни других наших граждан, на которых уже потенциально приведены очередные российские ракеты, или их обломки от ударов ПВО, в будущем. Иначе это никогда не закончится.Украинский народный депутат Артем ДмитрукПока вся страна жаждет мира, враги нашего государства делают все, чтобы война не заканчивалась, зарабатывая на ней миллионы! Один новостной паблик на днях призвал украинцев отписываться от блогеров, которые выступили за скорейшее окончание войны. Они высказали свое мнение и последовательную позицию, за что их сегодня попытались затравить и дискредитировать. Результат? Тысячи и тысячи украинцев разделили в комментариях мнение, что нам всем нужен мир и окончание войны! В то время как враги нашего государства вроде Лачена, Бигуса и других супер-воинов хотят, чтобы война продолжалась хоть 10, 20 лет - пока все мы не закончимся, пока они не отберут последние деньги у украинского народа. Для чего этим новоиспеченным "лидерам" и волонтерам нужна война, смерти, поломанные судьбы? Они зарабатывают на этом миллионы! Но никто из них не способен созидать, строить, торговать, развивать, договариваться. А это как раз то, что нужно всем нам для спасения страны!О том, что предлагает Россия для заключения мира - в статье Предложение, от которого невозможно отказаться. О мирной инициативе Путина

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