Киев наращивает производство боеприпасов с помощью американских оборонных компаний – Зеленский - 11.07.2024 Украина.ру
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Киев наращивает производство боеприпасов с помощью американских оборонных компаний – Зеленский
Киев наращивает производство боеприпасов с помощью американских оборонных компаний – Зеленский - 11.07.2024 Украина.ру
Киев наращивает производство боеприпасов с помощью американских оборонных компаний – Зеленский
Акционерное общество "Укроборонпром" и американская компания Northrop Grumman подписали соглашение о создании нового производства боеприпасов среднего калибра в соответствии со стандартами НАТО. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Офиса президента Украины
2024-07-11T09:59
2024-07-11T10:02
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Отмечается, что Владимир Зеленский провел в Вашингтоне встречу с топ-менеджерами ведущих американских оборонных компаний: BAE Systems, Day &amp; Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&amp;M Holding, AeroVironment, Amentum. Их руководителей Зеленский пригласил к работе на украинском рынке и сотрудничеству с отечественными предприятиями. "Украина существенно увеличила собственное производство боеприпасов и вооружения, однако есть потребность в усиленной международной кооперации", - добавил он. Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявлял, что технологические гиганты мира должны поддержать боевые действия, инвестировав средства в украинский военно-промышленный комплекс. В частности, в украинский ПВК он призывал вложиться компании BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle.Подробнее о том, как немецкий ВПК ищет на Украине золотую жилу читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.
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новости, украина, владимир зеленский, вашингтон, укроборонпром, нато, офис президента, впк, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вашингтон, Укроборонпром, НАТО, Офис президента, ВПК, СВО

Киев наращивает производство боеприпасов с помощью американских оборонных компаний – Зеленский

09:59 11.07.2024 (обновлено: 10:02 11.07.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныОфис президента Украины
Офис президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Акционерное общество "Укроборонпром" и американская компания Northrop Grumman подписали соглашение о создании нового производства боеприпасов среднего калибра в соответствии со стандартами НАТО. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Офиса президента Украины
Отмечается, что Владимир Зеленский провел в Вашингтоне встречу с топ-менеджерами ведущих американских оборонных компаний: BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment, Amentum.
Их руководителей Зеленский пригласил к работе на украинском рынке и сотрудничеству с отечественными предприятиями.

"Украина существенно увеличила собственное производство боеприпасов и вооружения, однако есть потребность в усиленной международной кооперации", - добавил он.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявлял, что технологические гиганты мира должны поддержать боевые действия, инвестировав средства в украинский военно-промышленный комплекс. В частности, в украинский ПВК он призывал вложиться компании BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle.
Подробнее о том, как немецкий ВПК ищет на Украине золотую жилу читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.
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