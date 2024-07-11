https://ukraina.ru/20240711/1056185237.html

Киев наращивает производство боеприпасов с помощью американских оборонных компаний – Зеленский

Киев наращивает производство боеприпасов с помощью американских оборонных компаний – Зеленский - 11.07.2024 Украина.ру

Киев наращивает производство боеприпасов с помощью американских оборонных компаний – Зеленский

Акционерное общество "Укроборонпром" и американская компания Northrop Grumman подписали соглашение о создании нового производства боеприпасов среднего калибра в соответствии со стандартами НАТО. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Офиса президента Украины

2024-07-11T09:59

2024-07-11T09:59

2024-07-11T10:02

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Отмечается, что Владимир Зеленский провел в Вашингтоне встречу с топ-менеджерами ведущих американских оборонных компаний: BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment, Amentum. Их руководителей Зеленский пригласил к работе на украинском рынке и сотрудничеству с отечественными предприятиями. "Украина существенно увеличила собственное производство боеприпасов и вооружения, однако есть потребность в усиленной международной кооперации", - добавил он. Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявлял, что технологические гиганты мира должны поддержать боевые действия, инвестировав средства в украинский военно-промышленный комплекс. В частности, в украинский ПВК он призывал вложиться компании BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle.Подробнее о том, как немецкий ВПК ищет на Украине золотую жилу читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.

https://ukraina.ru/20240424/1054681507.html

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новости, украина, владимир зеленский, вашингтон, укроборонпром, нато, офис президента, впк, сво