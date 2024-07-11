Киев наращивает производство боеприпасов с помощью американских оборонных компаний – Зеленский
09:59 11.07.2024 (обновлено: 10:02 11.07.2024)
© Пресс-служба президента УкраиныОфис президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Акционерное общество "Укроборонпром" и американская компания Northrop Grumman подписали соглашение о создании нового производства боеприпасов среднего калибра в соответствии со стандартами НАТО. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Офиса президента Украины
Отмечается, что Владимир Зеленский провел в Вашингтоне встречу с топ-менеджерами ведущих американских оборонных компаний: BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment, Amentum.
Их руководителей Зеленский пригласил к работе на украинском рынке и сотрудничеству с отечественными предприятиями.
"Украина существенно увеличила собственное производство боеприпасов и вооружения, однако есть потребность в усиленной международной кооперации", - добавил он.
Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявлял, что технологические гиганты мира должны поддержать боевые действия, инвестировав средства в украинский военно-промышленный комплекс. В частности, в украинский ПВК он призывал вложиться компании BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle.
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