https://ukraina.ru/20240710/1056173844.html

Официально подтверждено: американские базы приведены в состояние повышенной готовности

Официально подтверждено: американские базы приведены в состояние повышенной готовности - 10.07.2024 Украина.ру

Официально подтверждено: американские базы приведены в состояние повышенной готовности

Соединенные Штаты Америки перевели свои базы в Европе в режим повышенной боеготовности из-за готовящихся диверсий, подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на полях саммита в Вашингтоне

2024-07-10T16:20

2024-07-10T16:20

2024-07-10T16:21

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йенс столтенберг

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Ранее в этот же день СМИ, ссылаясь на данные американской разведки писали, что Россия якобы намеревается атаковать военные базы Соединенных Штатов и их персонал через доверенных лиц, а потому такие объекты по всей Европе с прошлой недели были приведены в состояние повышенной готовности. Помимо этого Столтенберг указал, что Россия не представляет военной угрозы для НАТО, но опасна в сфере кибератак."НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы ни одной из стран НАТО. Российские войска сейчас полностью сосредоточены на Украине", — цитирует его газета Reuters.Подробнее о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США читайте в интервью ведущего научного сотрудника Института Дальнего Востока, Центра корейских исследований Евгения Ким на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240710/1056154495.html

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новости, йенс столтенберг, россия, нато, война, сво, угроза