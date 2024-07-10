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Официально подтверждено: американские базы приведены в состояние повышенной готовности
Официально подтверждено: американские базы приведены в состояние повышенной готовности - 10.07.2024 Украина.ру
Официально подтверждено: американские базы приведены в состояние повышенной готовности
Соединенные Штаты Америки перевели свои базы в Европе в режим повышенной боеготовности из-за готовящихся диверсий, подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на полях саммита в Вашингтоне
2024-07-10T16:20
2024-07-10T16:20
2024-07-10T16:21
новости
йенс столтенберг
россия
нато
война
сво
угроза
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Ранее в этот же день СМИ, ссылаясь на данные американской разведки писали, что Россия якобы намеревается атаковать военные базы Соединенных Штатов и их персонал через доверенных лиц, а потому такие объекты по всей Европе с прошлой недели были приведены в состояние повышенной готовности. Помимо этого Столтенберг указал, что Россия не представляет военной угрозы для НАТО, но опасна в сфере кибератак."НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы ни одной из стран НАТО. Российские войска сейчас полностью сосредоточены на Украине", — цитирует его газета Reuters.Подробнее о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США читайте в интервью ведущего научного сотрудника Института Дальнего Востока, Центра корейских исследований Евгения Ким на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240710/1056154495.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, йенс столтенберг, россия, нато, война, сво, угроза
Новости, Йенс Столтенберг, Россия, НАТО, война, СВО, угроза
Официально подтверждено: американские базы приведены в состояние повышенной готовности
16:20 10.07.2024 (обновлено: 16:21 10.07.2024)
Соединенные Штаты Америки перевели свои базы в Европе в режим повышенной боеготовности из-за готовящихся диверсий, подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на полях саммита в Вашингтоне